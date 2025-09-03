I Mengao hanno rifiutato un'offerta di 20 milioni dal Qatar. L'ex viola è ormai una stella per i rossoneri: numeri da capogiro e trofei portati nella bacheca del club di Rio de Janeiro.

Mattia Celio Redattore 3 settembre - 10:14

Sicuramente i tifosi della Fiorentina si staranno mangiano le mani. Quel giocatore che con la maglia viola è stata una meteora, adesso con il Flamengo sta collezionando numeri impressionanti. Stiamo parlando di Pedro Guilherme Abreu dos Santos, semplicemente noto come Pedro. Il classe '97 è un vero e proprio leader per i rossoneri, un giocatore di cui non si può fare a meno.

Flamengo, apoteosi Pedro: da scarto alla Fiorentina a jolly rossonero — Nonostante non abbia quasi calcato l'erba dell'Artemio Franchi, i tifosi della Fiorentina non possono certamente dimenticare Pedro. Arrivato a Firenze nell'estate del 2019 dal Fluminense, club in cui è cresciuto, il brasiliano era pronto a mettersi sulle spalle l'attacco viola per la stagione di Serie A e i numeri realizzati con il Tricolor carioca erano molto promettenti: 31 reti in 93 presenze. Ma l'avventura non andò come tutti speravano.

Il classe '97 non era ben visto dall'allenatore Vincenzo Montella. L'aeroplanino non lo vedeva adatto per il suo stile di gioco tanto che il brasiliano dovette aspettare ben 2 mesi per esordire con la maglia viola, ovvero il 3 novembre contro il Parma. Alla sosta natalizia saranno solo 4 le presenze, con poco minutaggio. L'ex Fluminense, non sentendosi parte del progetto, decide dunque di tornare in patria, destinazione Flamengo, e da quel momento la situazione si capovolge.

I rossoneri decidono di puntare su di lui e l'ex viola ripaga la fiducia alla perfezione. Saranno ben 23 le reti nella prima stagione nel Campionato Paulista. Pedro ha ormai trovato il suo ambiente, qualcuno che crede in lui e così negli anni successivi il brasiliano continua a segnare, a portare in bacheca trofei con 4 campionati carioca, 4 coppe Guanabara, 1 campionato brasiliano, 3 Supercoppe Brasiliane, 2 Coppe del Brasile, 1 Recopa Sudamericana e la Libertadores del 2022 e soprattutto riceve la chiamata dalla Seleção.

Le reti realizzate e i trofei vinti hanno fatto del numero 9 rossonero un vero e proprio jolly per la squadra di Filipe Luis, tanto che negli ultimi giorni la dirigenza ha rifiutato un'offerta di 20 milioni da parte del club qatariota Al Rayyan. Una decisione che chiarisce quanto Pedro sia indispensabile per la squadra di Rio de Janeiro.