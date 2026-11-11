Dejan Kulusevski è tornato a parlare del lungo calvario che lo ha tenuto lontano dai campi per 526 giorni, svelando alcuni retroscena sul rapporto con il Tottenham durante il periodo di riabilitazione. L'esterno svedese, rientrato in campo lo scorso ottobre nella vittoria contro il Coventry City (3-1) dopo aver saltato un'intera stagione, ha ammesso di essere rimasto deluso da alcune persone, lasciando intendere che anche all'interno del club londinese non tutti fossero convinti della possibilità di rivederlo giocare ai suoi livelli.

Il calvario di Kulusevski era iniziato nel maggio 2025, nell'ultima giornata della stagione di Premier League contro il Crystal Palace. Quello che inizialmente sembrava un problema fisico si era rivelato invece in un infortunio molto più serio, con danni alla rotula destra e alla cartilagine che hanno richiesto un lungo percorso di cure e diversi interventi chirurgici.

Kulusevski e le critiche al Tottenham: "Anche all'interno del club erano scettici"

A raccontare quanto accaduto durante il lungo periodo fuori dal campo è stato lo stesso Kulusevski, tornato per la prima volta in Nazionale dopo l'infortunio, in un'intervista concessa ai media svedesi (e ripresa dal Mirror), nella quale ha ripercorso i mesi più difficili della propria carriera: "Ci sono state molte persone che non ci credevano, molti erano scettici. Anche all'interno del club".

LONDRA, INGHILTERRA - 11 MAGGIO: Dejan Kulusevski del Tottenham Hotspur riceve cure mediche prima di essere sostituito durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur FC e Crystal Palace FC al Tottenham Hotspur Stadium l'11 maggio 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Lo svedese non ha nascosto la propria amarezza nei confronti di alcune persone, pur precisando di aver cercato di lasciarsi alle spalle quanto successo: "Sono rimasto deluso da alcune persone durante questo periodo, ma allo stesso tempo devo perdonare tutto. È scritto anche nella Bibbia, ed è così che sono riuscito ad andare avanti".

Sulla scelta di non effettuare nessun trapianto di ginocchio: "Ho detto di no. Se avessi avuto dolore giocando, avrei dovuto giocare con il dolore. Mi sono allenato e ho cercato di vivere normalmente, fidandomi del fatto che tutto si sarebbe risolto. Finora ho avuto ragione".

Caricamento post Instagram...

Infine ha aggiunto di quanto gli sia mancato un reale supporto in un periodo in cui ne aveva maggiormente bisogno: "A volte, ma allo stesso tempo capisco che facciamo tutti parte di un'azienda e che. Ho voltato pagina e. Quando sono tornato ho ricevuto".