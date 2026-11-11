Un investimento di circa 35 milioni di euro e il deludente risultato di appena due gol in 41 presenze. Possiamo riassumere con questi numeri la breve parentesi al Chelsea di Liam Delap, ora in forza al Nottingham Forrest e fresco di una splendida doppietta al Manchester City di Enzo Maresca. Un periodo particolarmente complicato per il giovane attaccante inglese, di cui lo stesso Delap ha voluto recentemente parlare in un'intervista a talkSPORT, spiegando anche che il suo grande obiettivo sia ancora la convocazione con i Three Lions di Thomas Tuchel.

Delap: "A volte sei frustrato e arrabbiato, ma devi semplicemente superare questi momenti"

Intervistato ai microfoni del programma White and Jordan della testata britannica talkSPORT,è tornato sulla sua deludente esperienza al Chelsea, raccontando: "Quando le cose non vanno bene, si impara molto. A volte ti ritrovi lì seduto,. Ma devi semplicemente superare questi momenti, perché il calcio non è un percorso lineare".

Proseguendo, l'attaccante del Nottingham Forest ha spiegato che la parentesi a Stamford Bridge, a detta sua, è stata comunque un'importante tappa del suo percorso di crescita: "A dire il vero, credo che un'esperienza di questo genere ti faccia crescere come uomo più di ogni altra cosa, rimanendo semplicemente concentrato e dedicandoti molto a te stesso".

EXCLUSIVE: Liam Delap outlines England ambition and opens up on frustrating Chelsea experience https://t.co/81cQVHcxia — talkSPORT (@talkSPORT) November 11, 2026

" Vestire la maglia dell'Inghilterra è il mio sogno fin da bambino "

Successivamente, l'ex numero 9 del Chelsea ha parlato della sua grande aspirazione a vestire la maglia della nazionale inglese, affermando: "Se è il mio sogno vestire la maglia dell'Inghilterra? Sì certo, al cento per cento, è l'ambizione che avevo fin da bambino".

BRIGHTON, INGHILTERRA - 21 APRILE: Liam Delap, del Chelsea, contesta una decisione dell'arbitro Craig Pawson durante la partita di Premier League tra Brighton & Hove Albion e Chelsea all'Amex Stadium, il 21 aprile 2026 a Brighton, in Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

Infine, Liam Delap ha chiuso il suo intervento ai microfoni di White and Jordan, sottolineando: "Adesso, devo solo concentrarmi su ciò che sono in grado di controllare, concentrarmi su una partita alla volta con il Nottingham Forest, e poi vedere cosa succederà".