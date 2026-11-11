Secondo i media locali gli attriti sarebbero dovuto in modo particolare a questioni tattiche e personali.
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Alla vigilia del big match contro l'Italia, in casa Francia sembra si respiri da giorni un clima molto teso. Come infatti riporta il quotidiano L'Equipe, tra il bomber Kylian Mbappé e il tecnico Zinedine Zidane sembra proprio che non corra buon sangue. Non è ancora chiaro il motivo ma per la maggior parte degli sportivi dietro gli attriti tra la stella francese e l'ex Real Madrid ci sarebbero questioni tattiche e personali. Non sarebbe inoltre escluso che il numero 10 possa saltare la partita di domani a San Siro.
Francia, tensione Mbappé-Zidane: la stella dei Blues potrebbe saltare la sfida con l'ItaliaCome spesso succede, in una squadra può succedere che ci voglia tempo per abituarsi a nuove idee e schemi di gioco, soprattutto quando si è stati guidati per più di 10 anni dallo stesso allenatore. Proprio quello che sta vivendo la Francia, reduce da 12 anni sotto la guida di Didier Deschamps. Ebbene, dall'addio dell'ex Juventus sembra proprio che la situazione nello spogliatoio non sia delle migliori. Secondo i media francesi, infatti, ci sarebbero forti tensioni tra il nuovo CT, Zinedine Zidane, e la stella dei Bleus, Kylian Mbappé. Se non proprio una frattura netta.
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Un clima molto difficile da riequilibrare che, inoltre, arriva a poche ore dal big match contro l'Italia, sfida alla quale Mbappé dovrebbe dare forfait, non solo a causa della tale situazione, ma anche per un piccolo problema fisico. La sua presenze o meno la si capirà nelle prossime ore, ma intanto Zidane dovrà provare anche a ricucire il rapporto con il classe '98, sia per la posizione che Mbappé occupa nella Nazionale transalpina (e nella sua storia) sia per portare pace anche in uno spogliatoio abbastanza agitato.
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