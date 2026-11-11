Non c'è pace per la Francia che, adesso, deve fare i conti con la situazione riguardante Kylian Mbappé. Negli ultimi giorni, infatti, la Nazionale transalpina che ha come commissario tecnico Zinedine Zidane ha perso sia lo juventino Pierre Kalulu che l'interista Marcus Thuram a causa dei rispettivi problemi fisici. Inoltre, tra le fila dei Les Bleus non figura Ousmane Dembélé, alle prese con un infortunio. Nella giornata di domani, i francesi giocheranno contro l'Italia di Roberto Mancini presso lo Stadio Giuseppe Meazza in occasione della quinta giornata della fase a gironi della Nations League. Oggi la squadra di Zizou ha svolto l'allenamento che precede il match, ma Mbappé ha preso parte alla sessione odierna.

Francia, Mbappé non si è allenato: presenza in dubbio contro l'Italia?

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In questa sosta delle Nazionali, la seconda della stagionenonché l'ultima dell'anno solare in corso, la Francia giocherà gli ultimi due turni della fase a gironi della Nations League. Domani sfiderà l'Italia a San Siro mentre nei prossimi giorni affronterà la. Nel corso della giornata odierna, i francesi hanno svolto la sessione di allenamento che precede la sfida contro gli Azzurri di Mancini. Les Bleus, per questa sosta, hanno dovuto rinunciare a Dembélé, infortunato, mentre in questi giorni Kalulu,e Thuram hanno lasciato il ritiro di Clairefontaine.Zidane ha già sostituito i giocatori già menzionati aggregando in rosa nuovi volti tra cui quello didel. Adesso, però, Zizou deve pensare anche a Mbappé. Infatti, nelle ultime ore il noto quotidiano spagnolo Marca ha riportato che l'attaccante e capitano della Nazionale Francese non ha preso parte all'allenamento odierno. Tuttavia, ha lavorato coied idella Francia.

Madrid, Spagna - 10 ottobre 2026: Kylian Mbappé del Real Madrid reagisce durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Villarreal all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La Federcalcio transalpina ha voluto rassicurare tutti spiegando che il giocatore del Real Madrid sta seguendo un programma di allenamento personalizzato. Di conseguenza, la sua assenza non dipende da un problema fisico. Anche il Real sta monitorando il proprio calciatore e fonti del club che Marca ha consultato hanno espresso tranquillità per questa situazione con Mbappé che sta gestendo molto bene la sua forma fisica.