Dopo Kalulu e Thuram, altro forfait per la Francia di Zidane: anche Aurelien Tchouameni è costretto ad abbandonare il ritiro per fare ritorno a Madrid
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La sosta per le nazionali si trasforma subito in un problema per la Francia, già la Nazionale più colpita dai problemi di natura muscolare: il gruppo guidato da Zinedine Zidane perde infatti un altro elemento importante a causa di un infortunio e questa volta a fermarsi è Aurelien Tchouameni, alle prese con un problema muscolare che accende le preoccupazioni soprattutto da Madrid.
Francia, Tchouameni si ferma in allenamento: cosa è successoCome riportato da 'L'Equipe' e confermato successivamente dalla Federazione francese, il centrocampista del Real Madrid ha accusato un fastidio all'adduttore destro durante il ritiro a Clairefontaine, con alle porte la prima sfida in programma di Nations League proprio contro l'Italia di Mancini: il giocatore, secondo quanto riferito, non è riuscito a completare la seduta di allenamento di ieri e sarà costretto a lasciare il ritiro. La decisione è arrivata dopo un confronto diretto tra lo staff medico della Francia e quello del Real Madrid, che ha tutta l'intenzione di preservare il fisico del proprio giocatore, anche tenendo conto dei precedenti clinici.
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Francia, tre infortuni in pochi giorni: la situazioneQuello di Tchouameni è infatti il terzo forfait registrato dalla Nazionale francese dall'inizio del raduno: prima di lui, sono già stati costretti a fermarsi anche Pierre Kalulu, che è perciò rimasto a Torino dopo una lesione del bicipite femorale, e Marcus Thuram, anch'esso per uno stop al bicipite femorale. Per sopperire alle assenze di quest'ultimi, Zidane ha convocato Kumbedi e Junior Kroupi, mentre diversamente per Tchouameni, non è stato previsto un nuovo innesto, optando di proseguire con gli uomini già a disposizione. Un avvio di ritiro decisamente complicato per i Blues, che dovranno affrontare Italia e Turchia con una rosa già ridotta e senza alcuni uomini importanti.
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