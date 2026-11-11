La sosta per le nazionali si trasforma subito in un problema per la Francia, già la Nazionale più colpita dai problemi di natura muscolare: il gruppo guidato da Zinedine Zidane perde infatti un altro elemento importante a causa di un infortunio e questa volta a fermarsi è Aurelien Tchouameni, alle prese con un problema muscolare che accende le preoccupazioni soprattutto da Madrid.

Francia, Tchouameni si ferma in allenamento: cosa è successo

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Come riportato da 'L'Equipe' e confermato successivamente dalla Federazione francese, il centrocampista del Real Madrid ha accusato undestro durante il ritiro a Clairefontaine, con alle porte la prima sfida in programma diproprio contro l'di Mancini: il giocatore, secondo quanto riferito, non è riuscito a completare la seduta di allenamento di ieri e sarà costretto a. La decisione è arrivata dopo un confronto diretto tra lo staff medico della Francia e quello del Real Madrid, che ha tutta l'intenzione di preservare il fisico del proprio giocatore, anche tenendo conto dei precedenti clinici., secondo le notizie dalla Francia, ha trascorso la notte con il gruppo prima di fare ritorno in Spagna in giornata, dove verrà sottoposto ad ulteriori. Lain casa Blancos è comprensibile, non trattandosi di un problema del tutto nuovo per Tchouameni, il quale aveva accusato un fastidio allo stesso adduttore già nel corso dei Mondiali 2026, che ne haanche l'avvio della nuova stagione.

MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Aurelien Tchouameni del Real Madrid reagisce durante la partita LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo all'Estadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Francia, tre infortuni in pochi giorni: la situazione

Quello diè infatti ilregistrato dalla Nazionale francese dall'inizio del raduno: prima di lui, sono già stati costretti a fermarsi anche, che è perciò rimasto a Torino dopo una lesione del bicipite femorale, e, anch'esso per uno stop al bicipite femorale. Per sopperire alle assenze di quest'ultimi, Zidane ha convocato Kumbedi e Junior Kroupi, mentre diversamente per Tchouameni, non è stato previsto un nuovo innesto, optando di proseguire con gli uomini già a disposizione. Un avvio di ritiro decisamenteper i Blues, che dovranno affrontarecon una rosa già ridotta e senza alcuni uomini importanti.