Uno dei tanti calciatori ed allenatori che hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio risponde al nome di Johan Cruijff. Si tratta, infatti, di uno dei migliori nella storia di questo sport. Venuto a mancare dieci anni fa, l'olandese ha fatto la storia sia sul campo, vincendo diversi titoli con l'Ajax ed il Barcellona con tanto di tre Palloni d'Oro, che in panchina, riuscendo a portare il Barça sul tetto più alto d'Europa per la prima volta. Successivamente, anche il figlio Jordi ha seguito le sue orme senza, però, ottenere gli stessi risultati del padre. Adesso, però, la dinastia continua ad andare avanti dato che il nipote del numero 14 più famoso nella storia del calcio ha ricevuto la chiamata in Nazionale. In questo caso, però, non si tratta dell'Olanda, bensì degli Stati Uniti.

Il nipote di Johan Cruijff convocato dall'Under 18 degli Stati Uniti

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In questi giorni scenderanno in campo non solo le Nazionali Maggiori come l', la, ile tante altre, ma anche quelle giovanili. Tra quest'ultime figura anche l'degli Stati Uniti. La giovane selezione che ha come ct, infatti, sarà in Portogallo perché giocherà due incontri. Domenica 15, presso l'Estadio Municipal Dr. Alves Vieira, sfiderà la. Due giorni più tardi, quindi martedì 17, affronterà ilal Campo Cha das Padeiras. Ovviamente, trattandosi di selezioni giovanili, molti calciatori fanno parte dei vivai di squadre del proprio Paese. Nel caso degli States, quasi tutti vestono maglie di club che militano nellaIn pochi, invece, vengono da settori di giovanili di squadre europee. Uno di questi gioca in Spagna e salta all'occhio per il cognome che porta. Stiamo parlando del centrocampista. Il 18enne è imparentato al leggendario Johan dato che sua madreè la prima figlia del tre volte Pallone d'Oro. Shae, insieme al fratello maggiore, fa parte del settore giovanile del, club che milita nella terza divisione del calcio spagnolo.

Johan Cruijff, calciatore olandese del Barcellona, Regno Unito, Marzo 1974. (Foto di Robert Stiggins/Express/Hulton Archive/Getty Images)

Per il giovane centrocampista, inoltre, si tratta della prima convocazione della sua carriera in una Nazionale giovanile. Per il momento, Shae sembra aver scelto di rappresentare la nazione di provenienza del padre, quindi gli Stati Uniti. Inoltre, in futuro potrebbe scegliere anche di cambiare idea dato che può giocare sia per l'Olanda che per la Spagna. Ad oggi, però, nessuna delle due selezioni europee sembra essere intenzionata a portare il nipote dell'icona di Ajax e Barcellona nelle rispettive squadre.