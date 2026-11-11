La dinastia continua
La "Cruijff turn" compie 46 anni: una finta entrata nella storia
Uno dei tanti calciatori ed allenatori che hanno scritto pagine importanti nella storia del calcio risponde al nome di Johan Cruijff. Si tratta, infatti, di uno dei migliori nella storia di questo sport. Venuto a mancare dieci anni fa, l'olandese ha fatto la storia sia sul campo, vincendo diversi titoli con l'Ajax ed il Barcellona con tanto di tre Palloni d'Oro, che in panchina, riuscendo a portare il Barça sul tetto più alto d'Europa per la prima volta. Successivamente, anche il figlio Jordi ha seguito le sue orme senza, però, ottenere gli stessi risultati del padre. Adesso, però, la dinastia continua ad andare avanti dato che il nipote del numero 14 più famoso nella storia del calcio ha ricevuto la chiamata in Nazionale. In questo caso, però, non si tratta dell'Olanda, bensì degli Stati Uniti.
Il nipote di Johan Cruijff convocato dall'Under 18 degli Stati UnitiIn questi giorni scenderanno in campo non solo le Nazionali Maggiori come l'Italia, la Spagna, il Brasile e tante altre, ma anche quelle giovanili. Tra quest'ultime figura anche l'Under 18 degli Stati Uniti. La giovane selezione che ha come ct Ben Cross, infatti, sarà in Portogallo perché giocherà due incontri. Domenica 15, presso l'Estadio Municipal Dr. Alves Vieira, sfiderà la Norvegia. Due giorni più tardi, quindi martedì 17, affronterà il Portogallo al Campo Cha das Padeiras. Ovviamente, trattandosi di selezioni giovanili, molti calciatori fanno parte dei vivai di squadre del proprio Paese. Nel caso degli States, quasi tutti vestono maglie di club che militano nella Major League Soccer.
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Per il giovane centrocampista, inoltre, si tratta della prima convocazione della sua carriera in una Nazionale giovanile. Per il momento, Shae sembra aver scelto di rappresentare la nazione di provenienza del padre, quindi gli Stati Uniti. Inoltre, in futuro potrebbe scegliere anche di cambiare idea dato che può giocare sia per l'Olanda che per la Spagna. Ad oggi, però, nessuna delle due selezioni europee sembra essere intenzionata a portare il nipote dell'icona di Ajax e Barcellona nelle rispettive squadre.
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