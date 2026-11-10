Uno dei calciatori che fa parte della rosa del Barcellona per la stagione 2026/2027 risponde al nome di Frenkie de Jong. L'olandese, infatti, è tra coloro che vestono da più tempo la maglia del club catalano dato che ci gioca dal 2019. Nel corso dei suoi anni in Spagna, l'ex Ajax ha vinto otto titoli tutti a livello nazionale tra i quali spiccano i tre campionati vinti. Durante la sua avventura Blaugrana, il classe 1997 ha ricoperto diversi ruoli tra il centrocampo, sua zona di competenza, e la difesa, dove ha giocato a seguito di emergenze infortuni. Recentemente, si è parlato della posizione in campo dell'olandese. Quest'ultimo, in una recente intervista, ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano il proprio ruolo.

Barcellona, de Jong: "Sono centrocampista. Se il mister chiede di giocare in difesa, lo faccio"

Dopo l'ottima prestazione col Barça nel match vintoal Riyadh Air Metropolitano contro l', de Jong ha lasciato la Spagna per raggiungere il ritiro della Nazionale Olandese . Gli Oranje allenati da, infatti, nei prossimi giorni giocheranno controin occasione delle ultime due partite della fase a gironi della. Dal ritiro dell'Olanda, il classe 1997 ha rilasciato un intervista ai microfoni della nota emittente televisiva ESPN.L'ex Ajax ha rilasciato diverse dichiarazioni partendo, prima di tutto, dalla suadato che, nelle ultime settimane, è tornato in campo dopo un. Le sue parole: "Sto bene e mi sento in forma. Devo vedere se riesco a stare in campo per 90 minuti e tenere il ritmo del gioco". Contro l'Atlético, de Jong ha fatto il suo ingresso in campo prima dell'inizio del secondo tempo prendendo il posto del terzino destro

Barcellona, Spagna - 25 ottobre 2026: Frenkie de Jong del Barcellona osserva durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Barcellona e Real Madrid al Camp Nou. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

In quell'occasione, quindi, l'olandese ha giocato in difesa. Il calciatore ha ricoperto quel ruolo per sopperire all'emergenza infortuni della sua squadra. Inoltre, ha spiegato che si tratta di qualcosa di temporaneo: "Tutti sanno che sono centrocampista. Se l'allenatore mi chiede di giocare in difesa, lo farò. Però non durerà a lungo. Già ho giocato in quella zona del campo in diverse occasioni. L'ho fatto all'Ajax ed anche al Barcellona. Una volta Koeman mi ha fatto giocare in difesa ed anche con Xavi è capitato in alcune partite".