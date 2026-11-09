Tra le tante Nazionali che andranno in scena nei prossimi giorni c'è anche l'Olanda. La selezione europea, infatti, scenderà in campo in occasione delle ultime due giornate della fase a gironi della Nations League. Dopo l'addio di Ronald Koeman a seguito dell'eliminazione dal Mondiale di quest'estate, gli Oranje hanno deciso di fare affidamento su un commissario tecnico straniero. Si tratta di Xavi, ex centrocampista del Barcellona e della Spagna che nel suo palmarès ha due Europei ed il Mondiale vinto nel 2010. Nel mese di settembre, lo spagnolo ha fatto il suo esordio sulla panchina olandese iniziando, così, la prima avventura in qualità di allenatore di una Nazionale. Per i prossimi impegni, però, Xavi dovrà fare a meno di due pedine molto importanti.

Olanda, van Dijk e Brobbey non giocheranno in Nations League

Virgil van Dijk and Brian Brobbey aren’t fit enough to feature in the upcoming Nations League matches. ❌



No replacements will be called up. pic.twitter.com/TB5aTNUcn3 — OnsOranje (@OnsOranje) November 9, 2026