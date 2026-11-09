Xavi perde due calciatori molto importanti

Jacopo del Monaco
Gugliemo-Alessandro-Olanda

Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia

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Tra le tante Nazionali che andranno in scena nei prossimi giorni c'è anche l'Olanda. La selezione europea, infatti, scenderà in campo in occasione delle ultime due giornate della fase a gironi della Nations League. Dopo l'addio di Ronald Koeman a seguito dell'eliminazione dal Mondiale di quest'estate, gli Oranje hanno deciso di fare affidamento su un commissario tecnico straniero. Si tratta di Xavi, ex centrocampista del Barcellona e della Spagna che nel suo palmarès ha due Europei ed il Mondiale vinto nel 2010. Nel mese di settembre, lo spagnolo ha fatto il suo esordio sulla panchina olandese iniziando, così, la prima avventura in qualità di allenatore di una Nazionale. Per i prossimi impegni, però, Xavi dovrà fare a meno di due pedine molto importanti.

Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1

Olanda, van Dijk e Brobbey non giocheranno in Nations League

Nelle ultime ore, sui propri canali social, la Nazionale Olandese ha annunciato che due calciatori molto importanti non prenderanno parte alle partite che andranno in scena nei prossimi giorni. I due in questione solo Virgil van Dijk, difensore e capitano del Liverpool ed anche degli Oranje, e Brian Brobbey, attaccante che veste la maglia del Sunderland. L'Olanda ha reso noto che entrambi non giocheranno perché non sono al meglio delle rispettive condizioni fisiche. Di conseguenza, verranno risparmiati durante quest'ultima sosta dell'anno solare in corso. Inoltre, la selezione ha fatto sapere che Xavi non effettuerà sostituzioni, quindi la squadra resta quella annunciata nei giorni scorsi.
Durante questa sosta, la seconda della stagione 2026/2027, gli olandesi disputeranno le ultime due gare della fase a gironi della Nations League. La Nazionale allenata da Xavi scenderà in campo il 13 novembre contro la Grecia ed il 16, vale a dire lunedì prossimo, sfiderà fuori casa la Germania di Jurgen Klopp. Nei primi quattro incontri del Girone 2 della Lega A, gli Oranje hanno ottenuto due vittorie ed altrettanti pareggi totalizzando otto punti. In questo modo, hanno gli stessi punti dei greci ma sono primi dato che hanno segnato più reti. Quella contro la Grecia, quindi, sarà una partita importante che mette in palio non solo i tre punti, ma anche il primato nel girone.

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