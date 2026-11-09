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L'Olympique Lione ha annunciato il nome del nuovo allenatore e si tratta di Carlos Vicens. La squadra che milita nella Ligue 1, infatti, ha dovuto ingaggiare lo spagnolo data la partenza dell'ormai ex tecnico Paulo Fonseca. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di lasciare la Francia per tornare in patria e sedersi sulla panchina dello Sporting Lisbona. Vicens, nato nel 1983, ha firmato un contratto fino al 2028. L'ex Braga prenderà le redini di una squadra che, in questo momento, occupa la quinta posizione della massima divisione transalpina con 17 punti. Inoltre, il Lione sta disputando anche l'Europa League dove, dopo le prime quattro giornate, occupa il tredicesimo posto in classifica con sette punti totalizzati.

Carlos Vicens nuovo tecnico dell'Olympique Lione: il comunicato

Nella ricerca di un nuovo allenatore, l'Olympique Lyonnais ha posto la continuità del proprio progetto sportivo al centro delle sue priorità. La dirigenza ha quindi scelto Carlos Vicens, il cui approccio al gioco ed attenzione allo sviluppo dei giocatori si allineano perfettamente con gli obiettivi del club".

🔴🔵 Carlos Vicens is the new head coach of Olympique Lyonnais!



Welcome to Lyon, coach! 🤝🦁 pic.twitter.com/NiceWtzyjZ — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) November 9, 2026

"Originario di Maiorca, Carlos Vicens ha maturato la sua esperienza nel calcio spagnolo prima di approdare al Manchester City nel 2017. Inizialmente inserito nell'Academy, è entrato a far parte dello staff di Pep Guardiola nel 2021 restando per quattro stagioni in prima squadra.

Dopo otto anni al Manchester City, nell'estate del 2025 Carlos Vicens assume la guida del Braga, vivendo così la sua prima esperienza da allenatore ai massimi livelli. Nella sua prima stagione, portò il club al quarto posto in campionato, alla finale di Coppa di Lega del 2026 e alle semifinali di Europa League".

Di seguito, ilpresente sul sito ufficiale della squadra francese: "L'Olympique Lyonnais è lieto di annunciare la nomina di Carlos Vicens ad allenatore della prima squadra. Il tecnico spagnolo di 43 anni ha firmato un contratto di 18 mesi, valido fino al 30 giugno 2028.

Vienna, Austria - 27 agosto 2026: Carlos Vicens, allenatore del Braga, osserva durante il ritorno dei Play-Off di Conference League tra Austria Vienna e Braga alla Generali Arena. (Foto di Christian Bruna/Getty Images)

"Carlos Vicens sarà affiancato da Mario Enguidanos, suo primo assistente, Lander Iza Garcia, responsabile della preparazione atletica, da Jordi Lie Fernandez e Ramiro Marin, che entreranno a far parte del suo staff tecnico. Jorge Maciel manterrà il suo ruolo di vice allenatore, garantendo continuità e con la piena fiducia della dirigenza del club. Anche Adrien Tarascon continuerà a ricoprire il ruolo di responsabile dello sviluppo individuale dei giocatori. Sébastien Hamel, allenatore dei portieri della Pro 2 da gennaio 2025, entrerà a far parte dello staff tecnico in modo permanente".