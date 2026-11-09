Il 3-3-4 iper-offensivo della FIFA, nonostante le due punte centrali, non trova spazio per l'ex Tottenham
Harry Kane, che show: Pallone d'Oro al cielo e i tifosi lo osannano
La Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti ha stilato, come di consueto, la miglior formazione dell'anno. Gli 11 giocatori che hanno maggiormente impressionato il mondo riempiono le caselle di un riconoscimento collettivo di valore. Nei fatti, per essere scelti, occorre davvero aver disputato un'annata straordinaria, convincendo una giuria composta da oltre 26.000 calciatori professionisti. Questi provengono da 75 Paesi differenti del globo terrestre e i loro gusti hanno definito un undici titolare che, a sorpresa, non vede il nome di Harry Kane. L'assenza del fuoriclasse del Bayern Monaco fa rumore, soprattutto considerata la recentissima vittoria del Pallone d'Oro. Eppure, tant'è. Per una manciata di voti, sono altri ad aver convinto di più i votanti.
Kane, il Pallone d'Oro non basta: la FIFPro lo esclude dalla top 11 dell'anno!Nonostante le statistiche da assoluto top player, Kane non ha convinto. Almeno, non lo ha fatto fino in fondo. Come preventivabile, la line-up scelta dalla FIFPro è formata per metà da calciatori della Spagna e da quelli del Paris Saint-Germain. Senza dubbio, la miglior Nazionale e il miglior club del momento. Per il portiere, nessuna esitazione su Raya dell'Arsenal che ha superato largamente i possibili rivali (Martinez e Donnarumma su tutti).
Nel terzetto di difesa, da destra a sinistra, si leggono i nomi di Hakimi, Cubarsi e Nuno Mendes. Nella linea mediana spazio a Vitinha, l'ex Pallone d'Oro Rodri e l'inglese Jude Bellingham. A precedere Harry Kane, dunque, nella posizione di attaccanti centrali, figurano Erling Haaland e Lionel Messi. Ai loro fianchi, nelle vesti di esterni offensivi, spazio a chi ha conteso il Pallone d'Oro all'attaccante inglese sino all'ultimo: Lamine Yamal e Kylian Mbappé.
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