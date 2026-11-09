La Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti ha stilato, come di consueto, la miglior formazione dell'anno. Gli 11 giocatori che hanno maggiormente impressionato il mondo riempiono le caselle di un riconoscimento collettivo di valore. Nei fatti, per essere scelti, occorre davvero aver disputato un'annata straordinaria, convincendo una giuria composta da oltre 26.000 calciatori professionisti. Questi provengono da 75 Paesi differenti del globo terrestre e i loro gusti hanno definito un undici titolare che, a sorpresa, non vede il nome di Harry Kane. L'assenza del fuoriclasse del Bayern Monaco fa rumore, soprattutto considerata la recentissima vittoria del Pallone d'Oro. Eppure, tant'è. Per una manciata di voti, sono altri ad aver convinto di più i votanti.

Kane, il Pallone d'Oro non basta: la FIFPro lo esclude dalla top 11 dell'anno!

Nonostante le statistiche da assoluto top player, Kane non ha convinto. Almeno, non lo ha fatto fino in fondo. Come preventivabile, la line-up scelta dalla FIFPro è formata per metà da calciatori dellae da quelli del. Senza dubbio, la miglior Nazionale e il miglior club del momento. Per il portiere, nessuna esitazione su Raya dell'Arsenal che ha superato largamente i possibili rivali (Martinez e Donnarumma su tutti).

LONDRA, INGHILTERRA - 26 NOVEMBRE: Joshua Kimmich e Harry Kane del Bayern Monaco fanno appello all’arbitro Marco Guida durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 MD5 tra Arsenal FC e FC Bayern München allo Stadium dell’Arsenal il 26 novembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Nel terzetto di difesa, da destra a sinistra, si leggono i nomi di Hakimi, Cubarsi e Nuno Mendes. Nella linea mediana spazio a Vitinha, l'ex Pallone d'Oro Rodri e l'inglese Jude Bellingham. A precedere Harry Kane, dunque, nella posizione di attaccanti centrali, figurano Erling Haaland e Lionel Messi. Ai loro fianchi, nelle vesti di esterni offensivi, spazio a chi ha conteso il Pallone d'Oro all'attaccante inglese sino all'ultimo: Lamine Yamal e Kylian Mbappé.

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In termini percentuali, Raya è il più scelto, col 51% di preferenze. Capitolo attacco:col 46% di supporto, seguito nell'ordine da Yamal (37,4%), Messi (28,4%), Haaland (28,4%). Il norvegese ha strappato il posto al Pallone d'Oro per appena uno, avendo Kane ricevuto consensi dal 27,6% della giuria.