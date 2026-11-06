Marcus Rashford di talento ne ha e anche da vendere, ma gli infortuni, determinate scelte sbagliate e la crisi senza fine del Manchester United lo hanno penalizzato, mostrando appena il 50% del suo potenziale. L'aria di Barcellona sembrava averlo scosso definitivamente, ma la dirigenza Blaugrana, alla fine di una stagione complessivamente buona, condita da 14 gol e 11 assist fra tutte le competizioni, non ha deciso di riscattarlo, puntando forte sulla freschezza del connazionale Anthony Gordon. Il periodo al Barça, però, non lo dimenticherà mai, come testimoniano le sue parole su Lamine Yamal.

"Yamal può vincere sette Palloni d'Oro"

Il ritorno alnon è stato, sin qui, dei migliori per l'ala inglese. Infatti, è sceso in campo otto volte, senza trovare né la via della rete né quella del gol, prima di rimanere fermo ai box per un problema all'anca. Però, come affermato in un incontro con i tifosi presso l'Ambassador's Lounge di Old Trafford, non avrebbe potuto accettare un altro club inglese a discapito dei Red Devils: "Non potevo giocare contro lo United ogni stagione.e non in un altro club di Premier League".

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 10: Marcus Rashford del Manchester United reagisce dopo il pareggio nella partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Tottenham Hotspur a Old Trafford il 10 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

All'estero, come sappiamo, ci è andato per la prima volta nella scorsa stagione. Ha giocato insieme a Lamine Yamal ed è rimasto impietrito dinanzi il talento sovrannaturale del 10 del Barça, a tal punto da sbilanciarsi sul Pallone d'Oro: "Se vince sette Palloni d'Oro non mi sorprenderà. Ha chiuso secondo, terzo e ottavo a soli 19 anni. Prima di lasciare il Barça, ho detto a Lamine Yamal che avevo giocato con alcuni giocatori molto talentuosi, ma che lui è sopra tutti loro".

Caricamento post Instagram...

"L'unico che potrà avvicinarsi al livello di Messi"

Si sa, i paragoni fanno parte da sempre della storia del calcio, anche quando sembrano un sacrilegio. Rashford, che ha giocato diverse volte contro Messi e per un anno insieme a Yamal, ne ha parlato così: "Non ho mai visto un giocatore di quell'età così talentuoso come Yamal, è l'unico giocatore in grado di avvicinarsi e, forse, raggiungere il livello di Messi negli anni. Messi è un giocatore incredibile. Probabilmente non vedremo mai un altro giocatore nella nostra vita come lui, un genio completo". Infine, non poteva mancare un elogio al suo capitano in Nazionale Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro: "La scorsa stagione ha segnato un numero assurdo di gol e un numero assurdo di assist. Gli ho scritto l'altro giorno dicendogli che se lo meritava".