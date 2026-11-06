Un pomeriggio decisamente insolito, lontano dai campi da calcio. Amar Dedic, difensore del Newcastle e della nazionale bosniaca, è finito al centro di un episodio che ha richiesto l'intervento della polizia nel Northumberland. Il giocatore è stato avvistato insieme a un amico mentre camminava in una zona di campagna con arco e frecce. La segnalazione ha fatto scattare un intervento imponente: sei veicoli delle forze dell'ordine, tra cui alcune unità armate, si sono messi sulle tracce dei due uomini. Dedic è stato fermato a circa sette miglia dal luogo dell'avvistamento. Gli agenti hanno perquisito l'auto e sequestrato l'attrezzatura. Secondo la polizia, non c'era una minaccia per la collettività.

Dedic, l'intervento della polizia e il sequestro

Una scena che ha attirato l'attenzione dei residenti e richiesto un intervento in grande stile. Secondo quanto riportato da talkSPORT e dal Daily Mail, Dedic e un amico erano stati avvistati vicino al bacino idrico di Harlow Hill, nel Northumberland, mentre camminavano con arco e frecce. La segnalazione è arrivata poco prima delle 14 di mercoledì e ha fatto scattare l'intervento della polizia, con sei veicoli, alcuni dei quali appartenenti a unità armate.

NEWCASTLE UPON TYNE, INGHILTERRA – 5 SETTEMBRE: Amar Dedić, difensore del Newcastle United, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Newcastle United e AFC Bournemouth, disputata al St James' Park il 5 settembre 2026 a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)

I due sono stati intercettati nella zona di Darras Hall, a circa sette miglia di distanza. Gli agenti hanno fermato il difensore del Newcastle, perquisito l'auto e sequestrato l'attrezzatura. Sul posto sono arrivati anche il portiere Mark Gillespie e l'ex difensore Paul Dummett, che si trovavano casualmente nella zona e avrebbero offerto il proprio aiuto. La polizia ha poi chiarito che, allo stato attuale, arco e frecce sembravano destinati a un uso ricreativo e che i due uomini non rappresentavano una minaccia per il pubblico. Le indagini, però, sono ancora in corso. Resta da chiarire anche a cosa stessero mirando: nel Regno Unito, infatti, cacciare animali con arco e frecce o con una balestra è illegale.