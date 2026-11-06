La grande vittoria in rimonta sulla Roma, concretizzatasi nella seconda parte della partita, ha riacceso le speranze dell'ambiente del Manchester United verso la permanenza di Michael Carrick. Fondamentale, prima della sosta per le Nazionali, sarà ripetere lo stesso atteggiamento mostrato contro la squadra di Gasperini, anche nei confronti di uno dei possibili candidati alla panchina dei Red Devils: Unai Emery. L'Aston Villa farà visita a Old Trafford in quella che si preannuncia un match spartiacque nel futuro di Carrick. Intanto, fonti inglesi parlano di un clamoroso nome.

Il casting e la pazza idea

Nel casting portato avanti dalla dirigenza e dalla società del, alla ricerca di un successore di, spicca un ventaglio di nomi di primo pelo. Da chi conosce bene le dinamiche della, come, ex allenatore delad, ossia, chi il campionato inglese lo ha vinto alla guida del. Nella lista è presente anche, tecnico della deludenteagli ultimi Mondiali.

Il sogno, come riportato da diversi media britannici, sarebbe stato Unai Emery, ma la proprietà dell'Aston Villa non ha voluto liberare il proprio condottiero, fresco vincitore dell'Europa League la scorsa stagione. Un forte interesse è stato manifestato verso Fabian Hurzeler, fautore del miracolo Brighton, attualmente terzo in Premier. Ma, l'esclusiva riportata da FootMercato e, poi rilanciata dal Sun, vira verso un nome autoritario e vincente: Didier Deschamps.

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 03: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi dopo la vittoria nella partita della Fase a Gironi MD4 della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma all'Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Deschamps al comando?

🚨 EXCLU FM : MANCHESTER UNITED A CONTACTÉ DIDIER DESCHAMPS ! 🇫🇷👀 avec @Santi_J_FM



Les Red Devils auraient pris des renseignements auprès du sélectionneur français, qui se retrouve libre de tout engagement depuis son départ de l’Équipe de France.



Didier Deschamps sur le banc… pic.twitter.com/TqJFAzHUw5 — Foot Mercato (@footmercato) November 5, 2026