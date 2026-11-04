È terminata dopo appena una stagione e mezza l'avventura di Paulo Fonseca alla guida dell'Olympique Lione. L'allenatore portoghese, terzo in classifica in Ligue 1, lascia la squadra, in preda a difficoltà economiche, e accetta la corte dello Sporting Lisbona, club che ha sempre tifato sin da bambino. L'ultima immagine che i tifosi del club conserveranno dell'ex Roma e Milan rimarrà, per sempre, quella delle lacrime al fischio finale di Lione-Angers del weekend appena trascorso, in cui ha salutato giocatori e il Parc Olympique Lyonnais.

Il duro comunicato del Lione

"Negli ultimi giorni, contattato da un club a cui è particolarmente legato,, che l'OL rimpiange profondamente,. Di fronte a questa volontà chiaramente espressa, la direzione ha ritenuto che non fosse nell'interesse del club continuare una collaborazione che non poteva più garantire il livello di impegno totale essenziale al successo del progetto. In un periodo così decisivo della stagione, l'Olympique Lyonnais ritiene che tutte le sue forze debbano essere pienamente mobilitate e concentrate sugli obiettivi del club.

SINSHEIM, GERMANY - OCTOBER 22: Paulo Fonseca, allenatore dello Lyon, controlla il campo prima della partita della fase a gironi di UEFA Europa League 2026/27 MD3 tra TSG 1899 Hoffenheim e Olympique Lyonnais alla Rhein-Neckar-Arena il 22 ottobre 2026 a Sinsheim, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La dirigenza ha quindi preso nota della decisione di Paulo Fonseca e ora sta lavorando per individuare il suo successore. La ricerca sarà orientata verso un profilo in grado di far parte della continuità del progetto sportivo, con principi e requisiti corrispondenti a quelli sviluppati negli ultimi mesi. In attesa di questa nomina, Jorge Maciel sarà a capo della squadra professionistica fino alla prossima pausa internazionale e guiderà il girone contro la Real Sociedad questo giovedì in Europa League, poi durante il viaggio a Brest domenica".

Caricamento post Instagram...

Fonseca direzione Sporting