Dopo le lacrime contro l'Angers, Paulo Fonseca lascia il Lione e firma con lo Sporting Lisbona, club della sua vita
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È terminata dopo appena una stagione e mezza l'avventura di Paulo Fonseca alla guida dell'Olympique Lione. L'allenatore portoghese, terzo in classifica in Ligue 1, lascia la squadra, in preda a difficoltà economiche, e accetta la corte dello Sporting Lisbona, club che ha sempre tifato sin da bambino. L'ultima immagine che i tifosi del club conserveranno dell'ex Roma e Milan rimarrà, per sempre, quella delle lacrime al fischio finale di Lione-Angers del weekend appena trascorso, in cui ha salutato giocatori e il Parc Olympique Lyonnais.
Il duro comunicato del Lione"Negli ultimi giorni, contattato da un club a cui è particolarmente legato, Paulo Fonseca ha comunicato alla dirigenza il suo desiderio di lasciare l'Olympique Lyonnais. Una decisione inaspettata, che l'OL rimpiange profondamente, ancor più per il tempismo avvenuto a metà stagione. Di fronte a questa volontà chiaramente espressa, la direzione ha ritenuto che non fosse nell'interesse del club continuare una collaborazione che non poteva più garantire il livello di impegno totale essenziale al successo del progetto. In un periodo così decisivo della stagione, l'Olympique Lyonnais ritiene che tutte le sue forze debbano essere pienamente mobilitate e concentrate sugli obiettivi del club.
La dirigenza ha quindi preso nota della decisione di Paulo Fonseca e ora sta lavorando per individuare il suo successore. La ricerca sarà orientata verso un profilo in grado di far parte della continuità del progetto sportivo, con principi e requisiti corrispondenti a quelli sviluppati negli ultimi mesi. In attesa di questa nomina, Jorge Maciel sarà a capo della squadra professionistica fino alla prossima pausa internazionale e guiderà il girone contro la Real Sociedad questo giovedì in Europa League, poi durante il viaggio a Brest domenica".
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Fonseca direzione SportingNella seconda parte del comunicato rilasciato dall'OL, spicca la cifra che lo Sporting Lisbona verserà nelle casse del club francese per accaparrarsi Paulo Fonseca a partire da adesso: "Lo Sporting Portugal pagherà un risarcimento di 5 milioni di euro all'OL a causa della risoluzione anticipata del contratto di Paulo Fonseca". Non si tratta, però, della prima volta che un allenatore cambi panchina nel bel mezzo della stagione. Successe a Graham Potter, il quale lasciò il Brighton dopo l'epopea De Zerbi per accettare la corte del Chelsea e, più recentemente, a Ruben Amorim. L'attuale tecnico del Milan, dopo aver vinto tutto in Portogallo alla guida proprio dello Sporting Lisbona, accettò la patata bollente chiamata Manchester United nel novembre 2024. I Red Devils sborsarono un indennizzo da circa 11 milioni per risarcire il colosso lusitano.
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