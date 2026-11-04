Una notte da ricordare, di quelle che possono cambiare la carriera di un giovane calciatore. David Boly, 17 anni, ha vissuto il debutto europeo che ogni giocatore ha probabilmente sognato fin da bambino: entrato nella ripresa della sfida di Champions League contro il Villareal, il nativo di Colombes ha preso il posto di Achraf Hakimi e, dopo appena quattro minuti dal suo ingresso, ha segnato il suo primo gol tra i professionisti. Una debutto europeo da sogno per il giovane terzino del PSG, il quale dopo la partita ha avuto modo di commentare il momento tra la gioia e l'emozione di aver vissuto una notte speciale.

PSG, David Boly: "Sono felicissimo, grazie all'allenatore e al suo staff"

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Al termine della vittoria per 0-6 contro il, i compagni delhanno spintoa pronunciare un discorso negli spogliatoi dopo il suo debutto con gol in Champions League: "Onestamente, sono felicissimo di aver segnato il mio primo gol qui al Paris Saint-Germain

Proseguendo, il diciassettenne ha poi aggiunto: "È stato davvero incredibile, soprattutto viverlo con tutti voi. Grazie mille. Voglio ringraziare anche l'allenatore e il suo staff".

Des choses à célébrer ! 🥰 pic.twitter.com/0BF1nTmiSA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

" Questo è il frutto di tanti anni di lavoro "

Intervistato successivamente ai microfoni dei canali ufficiali del Paris-Saint Germain, David Boly ha rivelato: "Il momento dell'ingresso in campo? Quando Luis Enrique mi ha detto di andare a riscaldarmi, mi sono subito chiuso nel mio mondo"

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VILLARREAL, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: David Boly del Paris Saint-Germain festeggia con i compagni di squadra dopo aver segnato il sesto gol della sua squadra durante la quarta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27, tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain, all'Estadio de la Cerámica il 3 novembre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Quanto all'emozione del gol contro il Villareal, il nativo di Colombes ha concluso: "Ho ricevuto palla da Joao Neves, così sono andato dritto verso la porta e ho tirato. L'attimo del gol? Ho visto che la palla era entrata e basta, è stato incredibile, francamente. Questo è il frutto di tanti anni di lavoro, fin da quando ero molto giovane. Non ho mai smesso di lavorare, lavorare e ancora lavorare, e penso che alla fine ciò abbia dato i suoi frutti. Ma devo continuare a crescere, perché ho ancora dei margini di miglioramento. Sono molto felice, mi godrò il momento".