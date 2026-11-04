Il record negativo che per anni ha accompagnato la storia europea dell'Olympique Marsiglia ha un nuovo proprietario. È infatti lo Slovan Bratislava a entrare nella storia meno gloriosa della Champions League, dopo la sconfitta per 4-0 rimediata ieri sera sul campo del LASK. Un risultato che porta il club slovacco a 14 sconfitte consecutive nella massima competizione del calcio europeo, e che permette di superare il precedente primato negativo registrato dall'OM, fermo a 13 sconfitte.

Slovan Bratislava, una striscia negativa che vale un nuovo record

La sconfitta contro ilrappresenta l'ultimo capitolo (ancora in fase di stesura) di un percorso europeo estremamente complicato per lo. La formazione slovacca, infatti, è entrata in una spirale negativa di risultati dagli ottavi di finale di Champions League del 1992-93, collezionando due sconfitte di fila. Striscia di insuccessi portata avanti anche al ritorno nella competizione dello scorso anno, con le otto gare perse su otto della fase campionato, e ingigantita dalle quattro sconfitte rimediate in queste prime quattro partite di quest'anno.

Un totale di 14 insuccessi consecutivi che scrive il nome dello Slovan Bratislava accanto al record negativo della squadra con la peggior striscia di sconfitte consecutive in Champions League. Un dato che certamente pesa dalle parti della capitale slovacca ma, che strappa un sorriso ai tifosi del Marsiglia.

LASK'a 4-0 mağlup olan Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 14. yenilgisini aldı.



Slovak ekibi, üst üste 13 mağlubiyet yaşayan Marsilya'nın bu alandaki rekorunun yeni sahibi oldu. pic.twitter.com/7ERMGwgZsW — De Marke Sports (@demarkesports) November 4, 2026

Marsiglia, addio al primato che durava dal 2020

Come accennato, il precedente record apparteneva all'Olympique Marsiglia, che nel novembre del 2020 aveva raggiunto quota 13 sconfitte consecutive in Champions League. La tredicesima di queste arrivata contro uno storico club della massima competizione del calcio europeo, il Porto, proprio tra le mura del Velodrome. Una macchia particolarmente evidente per il Marsiglia, considerando il peso storico del club e il trionfo europeo del 1993, quando l'OM diventò la prima squadra francese a sollevare la Coppa dei Campioni.

ROMA, ITALIA - 20 OTTOBRE: L'allenatore dell'AS Roma Gianpiero Gasperini e l'allenatore dello SK Slovan Bratislava Yaya Touré prima della partita della 3ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra AS Roma e SK Slovan Bratislava, disputata allo Stadio Olimpico il 20 ottobre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Adesso, però, il primato passa allo Slovan Bratislava, che con ben 14 sconfitte consecutive all'attivo supera di un insuccesso il precedente primato marsigliese. Una statistica che racconta le difficoltà della squadra allenata oggi da Yaya Touré, in attesa di capire se questa serie di sconfitte possa diventare ancor più pesante nelle prossime notti europee.