Il Marsiglia ha incassato un'altra cocente sconfitta in Europa League contro lo Sturm Graz in Austria. Le difficoltà incontrate dai francesi nel corso della stagione sono evidenti e l'allenatore Bruno Genesio è chiamato a dare una sterzata in fretta. Proprio il tecnico, però, nella conferenza stampa di vigilia della sfida a Le Havre non sembra aver ancora trovato la chiave e intende assumersi ogni responsabilità.

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Marsiglia, Genesio autocritico: "Se sbagliamo approccio alle partite, è responsabilità mia"

Una nuova sconfitta è arrivata e il Marsiglia è di nuovo. Le due vittorie consecutive in Ligue1 su Troyes e Angers non sono bastate per riportare il sereno presso i francesi. In Europa League, infatti, la squadra ha cominciato nel peggiore dei modi possibili, subendo ben, senza raccogliere alcun punto. Prima dei sue successi di fila, erano stati inanellati 4 ko consecutivi, suggerendo una crisi nera dei biancoblù.

Proprio sul momento della sua squadra, Genesio si è espresso in questi termini: "Se la tua squadra cambia atteggiamento da gara a gara e ne sei allenatore, devi metterti in discussione". E ancora: "Bisogna assumersi le responsabilità. Non venendo gestiti al meglio gli incontri che giochiamo, viene da credere che il messaggio non è stato recepito dai miei. Mi devo porre domande sull'approccio alle partite".

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 19 MARZO: Bruno Genesio, allenatore del LOSC Lille, reagisce durante la partita di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Aston Villa FC e Lille OSC a Villa Park il 19 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

A quanto sembra, dunque, le difficoltà afferiscono anche a questioni tecnico-tattiche, ma Genesio non molla: "Dobbiamo metterci in discussione, è anche questo il nostro dovere. Valuto così il lavoro da fare. Penso che la squadra abbia i mezzi per uscirne. Devo capire cosa si possa migliorare tecnicamente e tatticamente. Perdiamo troppi palloni importanti in area di rigore. Adesso dobbiamo mettere in discussione il nostro operato", ha chiosato il mister.