"Da allenatore devo assumermi le responsabilità", ha promesso il tecnico dei francesi
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Il Marsiglia ha incassato un'altra cocente sconfitta in Europa League contro lo Sturm Graz in Austria. Le difficoltà incontrate dai francesi nel corso della stagione sono evidenti e l'allenatore Bruno Genesio è chiamato a dare una sterzata in fretta. Proprio il tecnico, però, nella conferenza stampa di vigilia della sfida a Le Havre non sembra aver ancora trovato la chiave e intende assumersi ogni responsabilità.
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Marsiglia, Genesio autocritico: "Se sbagliamo approccio alle partite, è responsabilità mia"Una nuova sconfitta è arrivata e il Marsiglia è di nuovo in balìa di sé stesso. Le due vittorie consecutive in Ligue1 su Troyes e Angers non sono bastate per riportare il sereno presso i francesi. In Europa League, infatti, la squadra ha cominciato nel peggiore dei modi possibili, subendo ben tre sconfitte in altrettante gare giocate, senza raccogliere alcun punto. Prima dei sue successi di fila, erano stati inanellati 4 ko consecutivi, suggerendo una crisi nera dei biancoblù.
Proprio sul momento della sua squadra, Genesio si è espresso in questi termini: "Se la tua squadra cambia atteggiamento da gara a gara e ne sei allenatore, devi metterti in discussione". E ancora: "Bisogna assumersi le responsabilità. Non venendo gestiti al meglio gli incontri che giochiamo, viene da credere che il messaggio non è stato recepito dai miei. Mi devo porre domande sull'approccio alle partite".
A quanto sembra, dunque, le difficoltà afferiscono anche a questioni tecnico-tattiche, ma Genesio non molla: "Dobbiamo metterci in discussione, è anche questo il nostro dovere. Valuto così il lavoro da fare. Penso che la squadra abbia i mezzi per uscirne. Devo capire cosa si possa migliorare tecnicamente e tatticamente. Perdiamo troppi palloni importanti in area di rigore. Adesso dobbiamo mettere in discussione il nostro operato", ha chiosato il mister.
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