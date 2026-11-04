Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di rallentare la propria marcia trionfale in Europa. Con l'ennesima notte stellare la squadra di Luis Enrique ha battuto con facilità il Villarreal in trasferta, conquistando tre punti importanti per la League Phase e avvicinandosi a un prestigioso record. La gara in terra spagnola si è trasformata ben presto in un vero e proprio incubo per il Villareal. Il PSG ha chiuso la pratica con tennistico 6-0 finale, ma a sorprendere è stato l'approccio spietato alla partita sin dalle prime battute. I parigini prolungano così la loro striscia di imbattibilità in Champions League, agganciando un primato nazionale che resisteva da quasi due decenni: il PSG si candida dunque a riscrivere un'altra statistica, confermando così l'assoluto dominio che stiamo vedendo negli ultimi anni.

Continua il dominio del PSG in Champions

Dopo diciassette minuti dal fischio d'inizio, il risultato segnava già un inequivocabile. Si tratta di una partenza a razzo senza precedenti nell'intera storia della, a conferma dello strapotere di un gruppo capace, nelle prime uscite stagionali in terra europea, di mandare al tappeto corazzate come, entrambe piegate con un rotondo 4-2.

Grazie al successo con il Villarreal, i campioni d'Europa in carica hanno raggiunto i quattordici risultati utili consecutivi nella competizione. Questa cavalcata permette ai parigini di eguagliare il primato assoluto per un club francese, il Lione nel periodo d'oro compreso tra il 2004 e il 2006. Per ritrovare una sconfitta europea del Paris Saint-Germain bisogna riavvolgere il nastro fino al 20 gennaio 2026, con un incredibile 2-1 sul campo dello Sporting Lisbona. Alla sconfitta seguì un pareggio per 1-1 con il Newcastle che costrinse la squadra a passare dai play-off contro il Monaco (2-3 e 2-2), ma da allora la macchina parigina non si è più fermata.

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L'appuntamento contro la Roma

L'inseguimento al record vedrà il suo atto decisivo nella prossima giornata di. Il calendario mette infatti ildi fronte alla Roma , in una sfida che assume così ulteriore prestigio a una sfida già di grande rilievo.

VILLARREAL, SPAGNA - 3 NOVEMBRE: Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, osserva il campo durante la partita della 4ª giornata della fase a campionato di UEFA Champions League 2026/27 tra Villarreal CF e Paris Saint-Germain all'Estadio de la Ceramica il 3 novembre 2026 a Villarreal, in Spagna. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Uscire imbattuti contro la formazione giallorossa significherebbe staccare definitivamente il Lione e incidere il nome della società parigina nel libro dei record della Champions League, certificando una volta per tutte il dominio del PSG sotto la gestione di Luis Enrique.