Oltre al danno anche la beffa. Dopo la pesante battuta d'arresto di ieri sera all'Old Trafford, dove la Roma ha perso nuovamente nel finale un'altra grande partita di Champions League, subendo la rimonta dei Red Devils in appena tre minuti con la strepitosa doppietta firmata da Matheus Cunha, sui social la squadra inglese non ha perso l'occasione di ricordare agli avversari i precedenti successi sulla squadra capitolina. Un post che certamente non è stato digerito dai sostenitori giallorossi, i quali hanno scatenato tutta la loro rabbia e frustrazione nella sezione dei commenti.

I fantasmi del Real ritornano nella notte di Manchester

Prima che il 4-0 sulloallontanasse un po' le paure dei giallorossi sui blackout finali e la capacità di non saper gestire le situazioni di vantaggio, i fantasmi visti contro ilall'Olimpico (rimonta flash dei blancos su tre calci d'angolo in appena sette minuti) e contro l'in campionato (da 2-0 a 2-2), sono ripiombati ieri sera sull'Old Trafford di. Se, però, contro la squadra del vecchio e caro, la squadra capitolina è riuscita comunque a tornare a casa con un piccolo accenno di sorriso dopo una dominante prestazione di 80 minuti sui 15 volte campioni d'Europa, tornati nella capitale dall'Inghilterra, stavolta, laatterra in Italia con la consapevolezza di aver giocato bene per 50 minuti, ma esser andati in netta difficoltà subito dopo l'1-2 su calcio di rigore firmato da

Una sconfitta che alla squadra di Gasperini fa certamente molto più male rispetto al mancato successo casalingo contro le merengues, tuttavia, a riaccendere ancor di più la rabbia dei sostenitori giallorossi è un post sfottò dei Red Devils subito dopo la partita.

Caricamento post Instagram...

Il 7-1 del 2007, il 6-2 del 2021 e il 3-2 di ieri sera: tre notti da dimenticare

Roma tirando in ballo, oltre al 3-2 in rimonta di ieri sera, anche il 7-1 del 2007 e il 6-2 del 2021. Due dominanti successi sui giallorossi che, dalle parti della capitale, vengono ricordate ancora con grande rammarico. Attraverso un post su Instagram, il Manchester United ha richiamato le pesanti vittorie europee contro latirando in ballo, oltre al 3-2 in rimonta di ieri sera, anche il 7-1 del 2007 e il 6-2 del 2021. Due dominanti successi sui giallorossi che, dalle parti della capitale, vengono ricordate ancora con grande rammarico.

Nel 2007, infatti, forti del successo all'andata, la Roma vola a Manchester per difendere il vantaggio conquistato nel primo match all'Olimpico, ma finisce per perdere per 7-1, complice anche una doppietta di Cristiano Ronaldo, uscendo tragicamente dai quarti di finale della competizione. Decisamente più recente, invece, il 6-2 rimediato al Teatro dei Sogni durante la gara d'andata delle semifinali di Europa League del 2021: un successo, ancora una volta, in rimonta da parte dei Red Devils, con i giallorossi che chiusero il primo tempo in vantaggio sul risultato di 0-2, per poi subire il dominio biancorosso con un pesantissimo 6-2.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 3 NOVEMBRE: Wesley, dell'AS Roma, appare abbattuto dopo la sconfitta della sua squadra al termine della partita della 4ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma, disputata all'Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Un riemergere dei ricordi sui social media, che ha scatenato le polemiche dei tifosi della Roma, i quali sotto nei commenti non hanno perso occasione di prendere in giro il club inglese riguardo la situazione nella quale imperversa la squadra di Michael Carrick in Premier League, invitando di conseguenza a guardare il proprio orticello senza vantarsi troppo del risultato di una singola gara della fase campionato di Champions League.

Insomma, il botta e risposta sui social tra Red Devils e giallorossi dimostra ancora una volta come certe sconfitte continuino a pesare anche a distanza di anni ma, al tempo stesso, raccontano anche come l'ormai grande rivalità tra Manchester e Roma conservi ancora una forte componente emotiva.