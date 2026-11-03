Col rientro atteso del centrale francese Saliba, Arteta avrà un problema di abbondanza: una questione che Ferdinand vorrebbe avere allo United
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L'Arsenal e il Manchester United si trovano esattamente in due situazioni opposte. I Gunners hanno appena vinto la Premier League dopo oltre vent'anni e si apprestano a lottare per il secondo di fila. I Red Devils non vincono il campionato inglese da oltre 10 anni e non riescono ad uscire dal tunnel di mediocrità in cui sono finiti. I londinesi hanno avuto la pazienza e il coraggio di seguire le scelte di Mikel Arteta, che con il tempo concessogli ha permesso al club di ritrovare il prestigio perso, prima consolidandosi nelle zone alte della classifica e in seguito vincendo la PL e arrivando in finale di Champions League.
Ferdinand elogia KonsaIl Manchester United paga da anni una certa instabilità difensiva. Nelle ultime stagioni sono state spese cifre ingenti per acquistare centrali difensivi forti e promettenti: dagli 87 milioni di euro per Maguire ai 62 per Lenny Yoro, passando per i 45 di De Ligt e i 57 di Lisandro Martinez. Eppure, ognuno di questi giocatori non ha fornito le prestazioni che ci si aspettava. Perciò, Rio Ferdinad ha criticato fortemente la scelta della dirigenza United di non acquistare Ezri Konsa in estate, ceduto dall'Aston Villa all'Arsenal per 60 milioni.
Il centrale inglese, presente anche al Mondiale, è stato acquistato dai Gunners per sopperire all'assenza di Saliba, in recupero da un infortunio alla schiena. Le ottime prestazioni di Konsa hanno convinto Rio Ferdinand ad esporsi nel suo podcast: "Konsa è fortissimo, si inserito alla perfezione ed è efficiente in qualsiasi aspetto. Il rientro di Saliba è un falso problema per Arteta, Konsa eventualmente potrebbe giocare anche terzino destro. In questo momento non può essere tolto. Non capisco come lo United se lo sia fatto scappare, il suo livello è davvero alto".
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