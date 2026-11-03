L'Arsenal e il Manchester United si trovano esattamente in due situazioni opposte. I Gunners hanno appena vinto la Premier League dopo oltre vent'anni e si apprestano a lottare per il secondo di fila. I Red Devils non vincono il campionato inglese da oltre 10 anni e non riescono ad uscire dal tunnel di mediocrità in cui sono finiti. I londinesi hanno avuto la pazienza e il coraggio di seguire le scelte di Mikel Arteta, che con il tempo concessogli ha permesso al club di ritrovare il prestigio perso, prima consolidandosi nelle zone alte della classifica e in seguito vincendo la PL e arrivando in finale di Champions League.

Yes Ezri Konsa was joining an incredibly solid unit... the best defence in Europe last season...



But he also knew that he had a finite amount of time to grab his opportunity before Saliba returned and he was likely replaced.



To deal with the step up in terms of eyeballs, to… pic.twitter.com/Sd3UB4250w — Dougie Critchley (@DougieCritchley) November 2, 2026

Ferdinand elogia Konsa

Lo United invece è diventato un tritacarne per allenatori e giocatori, in attesa che venga esonerato l'attuale tecnicodopo nemmeno un anno di panchina. Nelle differenze fra le due squadre rientrano sicuramente i soldi spesi, ma non per la quantità quanto più per la qualità. Un aspetto, particolarmente evidenziato dall'ex leggenda dei Red Devils,Il Manchester United paga da anni una certa instabilità difensiva. Nelle ultime stagioni sono state spese cifre ingenti per acquistare centrali difensivi forti e promettenti: dagli 87 milioni di euro per Maguire aipassando per i 45 di De Ligt e i 57 di Lisandro Martinez. Eppure, ognuno di questi giocatori non ha fornito le prestazioni che ci si aspettava. Perciò, Rio Ferdinad ha criticato fortemente la scelta della dirigenza United di non acquistarein estate, ceduto dall'Aston Villa all'Arsenal per 60 milioni.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 1° NOVEMBRE: Ezri Konsa, dell'Arsenal, è sdraiato sul pallone della partita durante l'incontro di Premier League 2026/27 tra Liverpool FC e Arsenal FC, disputato ad Anfield il 1° novembre 2026 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Il centrale inglese, presente anche al Mondiale, è stato acquistato dai Gunners per sopperire all'assenza di Saliba, in recupero da un infortunio alla schiena. Le ottime prestazioni di Konsa hanno convinto Rio Ferdinand ad esporsi nel suo podcast: "Konsa è fortissimo, si inserito alla perfezione ed è efficiente in qualsiasi aspetto. Il rientro di Saliba è un falso problema per Arteta, Konsa eventualmente potrebbe giocare anche terzino destro. In questo momento non può essere tolto. Non capisco come lo United se lo sia fatto scappare, il suo livello è davvero alto".