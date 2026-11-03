Tra le squadre che militano in Championship, vale a dire la seconda divisione inglese, figura anche il West Ham. La scorsa stagione, infatti, il club di Londra ha chiuso la stagione 2025/2026 al diciottesimo posto della Premier League, che l'ha condannato alla retrocessione. Gli Hammers hanno lottato fino all'ultimo col Tottenham per la salvezza ma, alla fine, gli Spurs di Roberto De Zerbi hanno avuto la meglio. Anche in quest'annata, però, la squadra della capitale inglese non sta rispettando le aspettativa dato che, dopo tredici giornate, occupa l'ottava posizione in Championship con 22 punti. Nel corso della giornata odierna, il club ha deciso di esonerare Nuno Espirito Santo ed al suo posto sta per arrivare Scott Parker.

Il West Ham ingaggia Parker per puntare alla promozione

🚨⚒️ Scott Parker has agreed all terms with West Ham as new head coach, contract set to be signed.



Parker replaces Nuno Espirito Santo. 🤝🏼 pic.twitter.com/78NiUscw4m — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 3, 2026

Soltanto tre anni fa, per la precisione nella stagione, il West Ham ha vinto la seconda edizione delladopo aver battuto in finale la, che aveva come allenatore. Adesso, invece, gli Hammers militano nella seconda divisione del calcio inglese e la loro annata non sta rispettando le aspettative. In questo momento sono ottavi con 22 punti dopo aver collezionatovittorie,pareggi esconfitte, di cui le ultime due. In entrambe, gli Irons hanno perso tra le mura amiche del London Stadium prima contro il(2-3) e poi contro il(1-3).A seguito degli ultimi risultati ed anche delle tante formazioni cambiate in questi mesi dell'attuale stagione, la squadra della capitale ha esonerato Espirito Santo. Di conseguenza, è stato scelto come tecnico ad interimdel club, in attesa dell'arrivo del prossimo allenatore. Infatti, nelle ultime ore il noto esperto di calciomercatoha riportato sui propri profili social che gli Hammers hanno trovato l'accordo con Scott Parker, il quale è stato anche calciatore del club per quattro stagioni. Inoltre, il classe 1980 ha ottenuto bendalla Championship alla Premier con altrettante squadre diverse: