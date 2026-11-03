Gli Hammers vogliono ribaltare la situazione e puntare alla promozione
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Tra le squadre che militano in Championship, vale a dire la seconda divisione inglese, figura anche il West Ham. La scorsa stagione, infatti, il club di Londra ha chiuso la stagione 2025/2026 al diciottesimo posto della Premier League, che l'ha condannato alla retrocessione. Gli Hammers hanno lottato fino all'ultimo col Tottenham per la salvezza ma, alla fine, gli Spurs di Roberto De Zerbi hanno avuto la meglio. Anche in quest'annata, però, la squadra della capitale inglese non sta rispettando le aspettativa dato che, dopo tredici giornate, occupa l'ottava posizione in Championship con 22 punti. Nel corso della giornata odierna, il club ha deciso di esonerare Nuno Espirito Santo ed al suo posto sta per arrivare Scott Parker.
Il West Ham ingaggia Parker per puntare alla promozioneSoltanto tre anni fa, per la precisione nella stagione 2022/2023, il West Ham ha vinto la seconda edizione della Conference League dopo aver battuto in finale la Fiorentina, che aveva come allenatore Vincenzo Italiano. Adesso, invece, gli Hammers militano nella seconda divisione del calcio inglese e la loro annata non sta rispettando le aspettative. In questo momento sono ottavi con 22 punti dopo aver collezionato sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, di cui le ultime due consecutive. In entrambe, gli Irons hanno perso tra le mura amiche del London Stadium prima contro il Southampton (2-3) e poi contro il West Bromwich Albion (1-3).
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