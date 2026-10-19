Il Tottenham Hotspur è ancora in tempo per salvare la stagione. Tuttavia, la squadra allenata da Roberto De Zerbi dovrà fare in fretta a ribaltare questa grigia situazione, partendo già dall'impegno di stasera. Infatti, gli Spurs saranno impegnati contro il Coventry City nel settimo turno di Premier League. Una gara apparentemente facile sulla carta per il club di Londra, ma che nello stato attuale delle cose, nasconde parecchie insidie per Roberto De Zerbi.

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Il Tottenham Hotspur non sa vincere

La squadra allenata da, promosso nella stagione passata dopo aver vinto la Championship, aveva iniziato in maniera pessima il campionato, salvo raccogliere due risultati importantissimi nelle ultime due giornate. Il Coventry ha così infilato due vittorie di fila contro Nottingham Forest (0-1) e(4-1). Score mai raggiunti dal Tottenham in questo inizio di stagione: la squadra di RDZ, tra sfortuna, fragilità e incomprensioni tattiche, non ha ancora guadagnatoin questo inizio di Premier League.Roberto De Zerbi ha salvato la disastrosa situazione della passata stagione con un grande lavoro mentale e qualche piccolo accorgimento tattico. Tuttavia, dopo aver cambiato quasi tutti i titolari della rosa, la situazione di idillio raggiunta al termine del campionato passato è scomparsa e il Tottenham continua a soffrire particolarmente a livello mentale. Gli Spurs rimangono l'unica squadra di tutte ele divisioni calcistiche inglesi (116 squadre totali) anel proprio campionato.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 10 OTTOBRE: Conor Gallagher, del Tottenham Hotspur, in azione durante la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Tottenham Hotspur all'Old Trafford, il 10 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

La squadra allenata da De Zerbi ha così registrato 3 pareggi e 3 sconfitte. Nonostante la squadra sembri decisamente in crescita, manca sempre qualcosa affinché il pareggio si trasformi in vittoria. Uno dei problemi maggiori è stata senza dubbio la sterilità offensiva, avendo segnato solamente 3 reti in 6 partite. Il gol di Solanke, dopo aver sbagliato molteplici occasioni, sembrerebbe dare un accenno di speranza al tecnico italiano, disperatamente in cerca di qualcuno che sappia segnare. Inoltre, un altro macigno che pesa sugli Spurs sono le partite casalinghe. Dalla stagione 2024-25, il Tottenham ha registrato uno score di: 9 vittorie, 10 pareggi e 22 sconfitte nei 41 match giocati in casa. Nessuno in PL può contare su numeri tanto terribili.