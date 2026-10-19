Crystal Palace in posa per la foto stagionale: ospite speciale è il trofeo della Conference League

La settima giornata di Premier League, in attesa del posticipo tra Tottenham e Coventry City, regala spettacolo, sorprese e risultati pesanti per la classifica. Davanti a tutti continua la marcia del Manchester City, mentre Arsenal e Brighton confermano le proprie ambizioni.

City padrone, Arsenal di misura la City Ground, Brighton sul velluto, incubo Palace

La squadra disupera 3-2 l'al termine di una partita combattuta. Protagonista ancora, autore di una doppietta che permette ai Citizens di conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato: 21 punti su 21 disponibili, un percorso finora perfetto. Risponde l'di Mikel Arteta, che espugna il campo delper 1-0 grazie a una conclusione di. Una vittoria sofferta ma fondamentale per mantenere il distacco dalla capolista a tre lunghezze.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 OTTOBRE: Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, durante la partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Champions League 2026/27 tra Arsenal FC e LOSC Lille, disputata all'Arsenal Stadium il 13 ottobre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Il risultato più clamoroso arriva però dall'Amex Stadium, dove il Brighton demolisce il Crystal Palace con un impressionante 5-0. A illuminare il pomeriggio è Diego Gómez, autore di una straordinaria rete dalla distanza. Per i Seagulls una prestazione dominante, mentre il Palace esce pesantemente ridimensionato dal derby. Pierre Sage sull'orlo dell'esonero.

LONDRA, INGHILTERRA - 12 SETTEMBRE: Pierre Sage, allenatore del Crystal Palace, osserva il campo prima della partita di Premier League 2026/27 tra Crystal Palace FC e Ipswich Town a Selhurst Park, il 12 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Xabi Alonso inizia a ricamare calcio, il Manchester United all'ennesimo bivio

Sorride anche il, vittorioso 2-0 sul campo dell'grazie alla doppietta di Pedro Neto. Successo esterno pure per il Liverpool, che supera 2-1 ilapprofittando anche delle espulsioni dei padroni di casa.

Continua invece il momento complicato del Manchester United, fermato sull'1-1 dal Leeds United. Bryan Mbeumo porta avanti i Red Devils, ma Dominic Calvert-Lewin ristabilisce la parità. Per lo United sono sei partite consecutive senza vittorie.

Colpo importante dell'Aston Villa, che espugna St James' Park battendo 1-0 il Newcastle grazie a Johan Manzambi. In zona bassa, il Fulham conquista il primo successo stagionale superando 1-0 l'Hull City con Alex Iwobi, regalando ossigeno alla squadra di Álvaro Arbeloa. Infine, il Bournemouth batte 2-0 il Sunderland e trova la prima vittoria in campionato. Le Cherries si preparano alla notte dei sogni contro il Milan.