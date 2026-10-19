Tra le partite che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quella che metterà di fronte il Psg ed il Barcellona allenato da Hansi Flick. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione del terzo turno della league phase della Champions League 2026/2027. Questo big match tra due dei club più forti al mondo inizierà alle ore 21:00 e si disputerà presso il Parco dei Principi, impianto sportivo della squadra Campione di Francia e d'Europa. Nel corso della giornata odierna ha avuto luogo la conferenza stampa di Flick, il quale ha presentato la gara contro i parigini di Luis Enrique, che è stato sia giocatore che allenatore del Barça. Il tecnico tedesco, che in passato è stato sulla panchina del Bayern Monaco, ha toccato diversi argomenti in vista dell'incontro di domani.

Barcellona, Flick: "Il Psg è tra le squadre migliori al mondo"

In primo luogo, Flick ha parlato dei suo: "Hanno vinto due Champions di fila, giocano un calcio fantastico e sono tra le squadre migliori al mondo se non la migliore. Mi piace come giocano, come corrono rischi ed il loro dinamismo. Poi hanno un allenatore eccellente che considero uno dei migliori. Luis Enrique ha fatto un ottimo lavoro. I miei giocatori non vedono l'ora di giocare contro il Psg domani. Per noi sarà una possibilità per dimostrare il nostro livello e fino a quale punto possiamo arrivare. Dopo questa partita si capiranno tante cose". Successivamente, il tedesco ha rilasciato una semplice ed importante dichiarazione su uno dei migliori calciatori a disposizione, vale a dire: "Giocherà dal primo minuto".

Siviglia, Spagna - 17 ottobre 2026: Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ringrazia i tifosi prima della partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie e Barcellona all'Estadio La Cartuja. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Alla domanda su quale sia la partita più importante tra quella contro il Paris Saint-Germain ed il Clasico di domenica 25 ottobre contro il Real Madrid, Flick ha risposto senza pensarci due volte: "La partita più importante è sempre la prossima, quindi quella di domani". In seguito, ha parlato delle differenza tra il Barça ed i parigini: "La maturità. Negli ultimi anni, loro sono maturati a livello di squadra ed i risultati ottenuti sono allo stesso tempo importanti e sorprendenti. Nell'ultima gara che hanno giocato, hanno cambiato il risultato nel giro di pochi minuti. Hanno ottime qualità ed anche i giocatori che partono dalla panchina sono fantastici".