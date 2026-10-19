Il PSG ha appena segnato sei gol in casa del Manchester City. Il Barcellona, invece, dall’inizio della stagione non ha ancora lasciato per strada neppure una partita. PSG-Barcellona si gioca martedì 20 ottobre al Parco dei Principi e porta allo scontro diretto due delle squadre che hanno cominciato meglio la nuova Champions League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Entrambe hanno conquistato sei punti nelle prime due giornate, ma impressionano soprattutto i numeri offensivi. I parigini arrivano da sei vittorie consecutive e hanno realizzato 19 gol durante questa serie; il Barcellona ha vinto tutte le undici partite ufficiali della stagione segnando complessivamente 48 volte. Numeri che trasformano la partita di Parigi in uno dei primi grandi test europei per entrambe. Per conoscere le altre proposte sportive disponibili nel corso della giornata, ESPLORA GLI APPUNTAMENTI IN DIRETTA SU GOLDBET, VERIFICA QUALI EVENTI SONO DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure ACCEDI AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SPORTIVE SU VINCITÙ.

PSG-Barcellona in TV e streaming: dove vedere la partita

PSG, sei vittorie consecutive e un 2-4 che ha fatto rumore

. La sfida è valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27. In Italia laè trasmessa principalmente attraverso la programmazione, con le partite disponibili anche in streaming per gli abbonati attraverso. La competizione è inoltre disponibile intramite, attraverso il Pass Sport. Per il canale Sky specificamente dedicato a PSG-Barcellona sarà necessario fare riferimento alla programmazione definitiva della serata.Ilarriva alla sfida nelle migliori condizioni possibili. La squadra diha vinto le ultime sei partite considerando tutte le competizioni e nell’ultima giornata di Ligue 1 ha superato 3-1 lo Strasburgo in trasferta, grazie alle reti di Zabarnyj,e Douè. È soprattutto quanto accaduto in Champions, però, ad aver attirato l’attenzione. Dopo aver superato lo Slovan Bratislava all’esordio,e ha vinto addirittura 2-4. Un risultato che ha immediatamente ribadito le ambizioni dei campioni d’Europa.

La produzione offensiva rimane uno dei principali punti di forza. Dembélé, Doué e Kvaratskhelia possono continuamente scambiarsi posizione e attaccare sia centralmente sia partendo dalle corsie, mentre Vitinha rappresenta il riferimento attraverso il quale Luis Enrique può controllare ritmo e direzione del possesso. Esiste però anche un dato meno rassicurante. Il PSG ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle prime dieci partite stagionali. Contro un Barcellona che sta segnando con una frequenza impressionante, concedere le stesse opportunità offerte in alcune delle precedenti gare potrebbe diventare particolarmente pericoloso.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 14 OTTOBRE: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain festeggia con i compagni dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester City e Paris Saint-Germain al City of Manchester Stadium il 14 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Barcellona, undici partite e undici vittorie: l’attacco di Flick non si ferma

Ilnon ha semplicemente iniziato bene la stagione: finora ha sempre vinto., accompagnati da 48 reti complessive, fotografano il rendimento della squadra di Hansi Flick. Anche il cammino europeo è partito senza esitazioni. I blaugrana hanno superatoe Galatasaray nelle prime due giornate e arrivano quindi a Parigi con gli stessi sei punti del PSG.

L’ultima dimostrazione di forza è arrivata in Liga con il 5-2 contro il Real Betis. Il Barcellona continua ad accettare partite aperte perché dispone di una quantità di talento offensivo che gli permette spesso di segnare più dell’avversario, anche nelle giornate in cui la fase difensiva non funziona perfettamente. Yamal rimane naturalmente uno dei riferimenti principali, ma la pericolosità catalana non dipende da un solo giocatore. I movimenti di Fermin Lopez, Gordon e Raphinha possono offrire continuamente soluzioni differenti, mentre Pedri ha il compito di governare il possesso e trovare gli uomini offensivi tra le linee.

La chiave tattica: due squadre che non vogliono rinunciare al pallone

La partita può diventare particolarmente interessante proprio perché nécostruiscono le proprie squadre per aspettare passivamente l’avversario. Il PSG cercherà di utilizzareper attirare la pressione catalana e liberare successivamente gli uomini offensivi.e Kvaratskhelia possono stringere verso il centro lasciando spazio alle sovrapposizioni die Mendes, mentre Doué può muoversi senza offrire punti di riferimento fissi.

Il Barcellona può rispondere con un pressing molto alto e una linea difensiva aggressiva. È una scelta che permette ai blaugrana di recuperare rapidamente il pallone, ma che contro la velocità degli attaccanti del PSG presenta un rischio evidente: un'uscita pulita dalla pressione può trasformarsi immediatamente in una situazione di campo aperto. La gestione delle transizioni può quindi pesare più del possesso complessivo. Con due attacchi di questo livello, perdere il pallone nella zona sbagliata può significare concedere un’occasione nel giro di pochi secondi.

SIVIGLIA, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Rodri dell'FC Barcelona festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompie e FC Barcelona all'Estadio La Cartuja il 17 ottobre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

PSG con Dembélé al centro, Yamal titolare nel Barcellona: le probabili formazioni

dovrebbe affidarsi a Safonov tra i pali, con Hakimi e Nuno Mendes sulle corsie e Marquinhos-Pacho coppia centrale. Fabian Ruiz, Vitinha e João Neves comporranno il centrocampo. Davanti spazio a, Dembélé e Kvaratskhelia.

Flick dovrebbe rispondere con Joan Garcia in porta e Koundé, Cubarsí, Gerard Martín e Cancelo in difesa. Pedri e Rodri formeranno la base del centrocampo, con Yamal, Fermin Lopez e Gordon alle spalle di Raphinha.

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Barcellona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri; Yamal, Fermin Lopez, Gordon; Raphinha.

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