La corsa al titolo francese entra finalmente nel vivo, con gli equilibri al vertice che iniziano a cambiare grazie al PSG, che conquista la vetta della Ligue 1 rimontando lo Strasburgo, e alla sconfitta del Monaco contro il Lorient, che permette ai parigini di scavalcare la squadra del Principato in classifica.

Nonostante il sorpasso, l'obiettivo per la squadra di Luis Enrique ora è quello di consolidare il primato e non lasciare spazio alle inseguitrici, cercando di confermare la propria supremazia nel campionato francese. La classifica, però, resta corta, con diverse squadre raccolte in pochi punti e una corsa al titolo ancora apertissima, in cui ogni risultato può cambiare gli equilibri al vertice.

Il PSG si prende la vetta, il Monaco rallenta

Il Paris Saint-Germain ha conquistato tre punti fondamentali nella trasferta contro lo Strasburgo, imponendosi per 3-1 al termine di una partita in cui la squadra diha dimostrato ancora una volta di saper reagire alle difficoltà. Dopo essere passati in svantaggio, i parigini hanno trovato il pareggio con, prima di completare la rimonta grazie alle reti di, che ha chiuso definitivamente la partita nel finale. Una vittoria importantissima che, complice il passo falso delcontro il Lorient, ha permesso ai parigini di tornare momentaneamente al comando della

PARIGI, FRANCIA - 4 SETTEMBRE: Marquinhos, numero 5 del Paris Saint-Germain, si riscalda insieme ai compagni di squadra prima della partita di Ligue 1 McDonald's 2026/27 tra Paris Saint-Germain e AS Monaco, disputata al Parc des Princes il 4 settembre 2026 a Parigi, in Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images per Qatar Airways)

La squadra del Principato è infatti caduta per 1-0 sul campo del Lorient, perdendo un'occasione importante per mantenere la vetta della classifica. A decidere la sfida è stato Cadiou, che ha trasformato il calcio di rigore decisivo regalando ai padroni di casa tre punti preziosi e favorendo il sorpasso dei parigini.

Lotta al vertice, la classifica resta cortissima

Insieme a PSG e Monaco, anche altre squadre cercano di ritagliarsi un ruolo da protagoniste in una Ligue 1 che, dopo le ultime giornate, continua a regalare una classifica tutta da decifrare.

Lille e Paris FC sono infatti a quota 14 punti, mentre il Rennes insegue a 13, restando a contatto con le posizioni di vertice. Il Lille punta a confermarsi tra le realtà più competitive del campionato e a conquistare un posto nelle competizioni europee, mentre il Paris sta vivendo una fase positiva e vuole continuare a sorprendere, provando a mantenersi nelle zone alte della classifica. Anche il Rennes, nonostante la sconfitta proprio contro il Paris, resta in corsa e cercherà di recuperare terreno nelle prossime giornate.

🚨🚨🚨 ON JOUE LE TITRE ! LE PSG EST PREMIER DE LIGUE 1 ! pic.twitter.com/yzdHjHTgjO — Media Parisien (@MediaParisien) October 18, 2026

Più indietro rispetto alle squadre di testa, il Marsiglia cerca di ritrovare continuità dopo un avvio altalenante, ma il successo contro il Troyes e la vittoria per 5-2 sull’Angers rappresentano segnali incoraggianti per una squadra che punta a inserirsi nella lotta al vertice. Anche il Lione, dopo un inizio promettente, è chiamato a reagire per non perdere contatto con le prime posizioni, soprattutto dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Lens.