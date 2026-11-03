Il West Ham ha deciso ufficialmente di voltare pagina, salutando definitivamente l'allenatore Nuno Espirito Santo. La dirigenza inglese ha scelto di interrompere il rapporto con il tecnico portoghese, ritenuto non più in grado di guidare la squadra verso l'obiettivo del ritorno in Premier League, in seguito ad un avvio altalenante in Championship e che ha portato alla decisione del cambio in panchina: decisiva la seconda sconfitta consecutiva in campionato, nell'1-3 esterno del West Bromwich.

Il West Ham esonera Espirito Santo: il comunicato e il percorso in campionato

In mattinata, ilha ufficializzato l'esonero di, mettendo fine alla sua esperienza sulla panchina degli Hammers dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative in, scegliendo diil rapporto con il tecnico portoghese: una serie di risultati negativi che hanno progressivamente allontanato la squadra dalla vetta, ora distante sette punti, pesati anche dalle due. Il comunicato ufficiale del club, rilasciato nella mattinata, mette perciò fine all'era Espirito Santo: "A seguito di un'attenta revisione dell'inizio della stagione, il Consiglio di Amministrazione ritene che sia necessario un cambiamento per garantire che gli obiettivi del Club rimangano sulla buona strada. Confermiamo inoltre che anche l'assistente Rui Pedro Silva e l'allenatore dei portieri Rui Barbosa sono stati sollevati dall'incarico. Il West Ham ci tiene a ringraziare tutti per il loro duro lavoro e l'impegno al club", ha scritto il West Ham.

Il percorso in Championship, infatti, si è rivelato molto più complicato del previsto: dopo tredici giornate, il West Ham si trova all'ottavo posto con sei vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Un bilancio che, se vogliamo, non sembra neanche del tutto negativo, ma non in linea per un club che lotta per tornare in Premier League. A pesare nella scelta del club, sono state certamente le ultime battute d'arresto contro Southampton e West Bromwich, entrambe davanti al proprio pubblico.

LONDRA, INGHILTERRA - 31 OTTOBRE: Tomas Soucek, Arne Engels, Jarrod Bowen e Joel Veltman del West Ham United sembrano abbattuti dopo la sconfitta della loro squadra nella partita Sky Bet Championship 2026/27 tra West Ham United e West Bromwich Albion al London Stadium il 31 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

West Ham, il ko che ha fatto traboccare il vaso

, e quello fondamentale, è arrivato il 31 ottobre, con il 1-3 casalingo contro il: dopo il pareggio di Bowen, gli ospiti hanno trovato nuovamente il vantaggio ad inizio ripresa, chiudendo la partita con la terza rete al minuto 72. Una prestazione accompagnata dalladel pubblico del London Stadium, ormai stanco di vedere una squadra lontana dalledichiarate. È qui che, dunque, la dirigenza ha optato per l'esonero e per unin panchina, in modo da salvare il salvabile e provare ail proprio tifo. Sempre tramite la nota ufficiale, il club ha confermato che "il processo di reclutamento del nuovo allenatore è già in corso" e che "non saranno fatti ulteriori commenti fino alla conferma della nomina del nuovo tecnico".