Wayne Rooney non smette assolutamente mai di stupire. Come riporta il quotidiano The Sun, la leggenda del Manchester United avrebbe tutta l'intenzione di sfidare Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool, in un incontro di pugilato. Si tratta di uno sport nel quale l'ex attaccante non è per niente un novellino. Al contrario. L'inglese, infatti, in una recente intervista aveva spiegato come la boxe lo abbia aiutato a crescere come calciatore durante i suoi anni all'Everton, prima ancora di approdare al club dell'Old Trafford.

Rooney lancia la sfida

si è preso un momento durante un'apparizione sull'account

TikTok del leggendario promotore di boxe Frank Warren

per lanciare una sfida a, Jamie Carragher, suo ex rivale

del Liverpool. Come hanno mostrato le immagini, l'ex attaccante h

a detto: "Mi piacerebbe un sacco affrontare Carragher, quindi diglielo. Carra, mi piacerebbe davvero vederti sul ring."

Wayne Rooney challenges ex-Premier League rival Jamie Carragher to a boxing match while visiting boyhood club in Croxteth https://t.co/yVGO7NNFFy — Daily Mail Sport (@MailSport) November 3, 2026

L'inglese negli ultimi giorni è tornato al Croxteth Amateur Boxing Club, fondato e gestito da suo zio Richie Rooney, per celebrare le stelle locali Jack Turner e Oliver Jones.

Rooney ha affermato che il suo amore per questo sport non è diminuito nonostante i dirigenti dell'Everton lo abbiano costretto a smettere di boxare all'età di 15 anni. Come infatti il classe '85 ha dichiarato in una recente intervista:

"Amo la boxe. Amo guardare la boxe. Ma non ero abbastanza bravo per intraprendere quella strada. È da lì che vengo.

Penso che la possibilità di giocare per l'Everton a 16 anni sia stata in gran parte merito della boxe. Mi ha aiutato a sviluppare le gambe e i glutei. È fondamentale per la

potenza".

All'età di 41 anni Wayne Rooney non perde tempo a prendersi nuovamente la scena. L'ex giocatore del

LIVERPOOL - 22 DICEMBRE: Wayne Rooney, dell'Everton, tiene a distanza Jamie Carragher, del Liverpool, durante la partita di FA Barclaycard Premiership tra Liverpool ed Everton, disputata il 22 dicembre 2002 ad Anfield, a Liverpool, in Inghilterra. L'incontro è terminato con un pareggio per 0-0. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Al momento, però, sembra proprio che la sfida contro il suo ex rivale dovrà aspettare. Non solo perché ad oggi non è ancora arrivata la risposta dell'ex Reds, ma anche per il fatto che nei prossimi giorni Rooney avrà una "sfida": quella al programma televisivo "I'm A Celebrity", programmata entro la fine dell'anno. Si tratta di un programma in cui l'ex attaccante dovrà affrontare "una prova di sopravvivenza".