La leggenda dei Red Devils avrebbe lanciato una sfida all'ex rivale nella disciplina che ha influito sulle sua crescita nel mondo del calcio
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Wayne Rooney non smette assolutamente mai di stupire. Come riporta il quotidiano The Sun, la leggenda del Manchester United avrebbe tutta l'intenzione di sfidare Jamie Carragher, ex giocatore del Liverpool, in un incontro di pugilato. Si tratta di uno sport nel quale l'ex attaccante non è per niente un novellino. Al contrario. L'inglese, infatti, in una recente intervista aveva spiegato come la boxe lo abbia aiutato a crescere come calciatore durante i suoi anni all'Everton, prima ancora di approdare al club dell'Old Trafford.
Rooney lancia la sfidaAll'età di 41 anni Wayne Rooney non perde tempo a prendersi nuovamente la scena. L'ex giocatore del Manchester United si è preso un momento durante un'apparizione sull'account TikTok del leggendario promotore di boxe Frank Warren per lanciare una sfida a, Jamie Carragher, suo ex rivale del Liverpool. Come hanno mostrato le immagini, l'ex attaccante ha detto: "Mi piacerebbe un sacco affrontare Carragher, quindi diglielo. Carra, mi piacerebbe davvero vederti sul ring."
Al momento, però, sembra proprio che la sfida contro il suo ex rivale dovrà aspettare. Non solo perché ad oggi non è ancora arrivata la risposta dell'ex Reds, ma anche per il fatto che nei prossimi giorni Rooney avrà una "sfida": quella al programma televisivo "I'm A Celebrity", programmata entro la fine dell'anno. Si tratta di un programma in cui l'ex attaccante dovrà affrontare "una prova di sopravvivenza".
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