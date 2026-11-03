Ha del clamoroso quanto accaduto in Francia. Paulo Fonseca, terzo in Ligue 1 con il Lione, ha deciso di accettare le avance dello Sporting Lisbona, club che ha sempre tifato, scoppiando in lacrime al termine della partita vinta contro l'Angers. La motivazione del trasferimento nel pieno della stagione, però, è chiara. Infatti, l'Olympique Lione affronta da tempo gravi problematiche finanziarie e la soluzione più rapida è quella di tagliare gli stipendi onerosi, partendo dall'allenatore portoghese che tanto bene ha fatto e sta facendo. C'è chi, come Dugarry, ex giocatore francese, ha criticato apertamente la scelta dell'ex allenatore del Milan.

La stoccata di Dugarry

, ex campione del Mondo con lae giocatore di, non ha preso bene la scelta di, avvenuta nel cuore della stagione, evidenziando una deriva che sta prendendo il calcio a RMC Sport: "Questa situazione mi fa schifo sul serio.. Sono totalmente scioccato e lo trovo terribile per i tifosi del Lione".

25 Jun 2000: Christophe Dugarry della Francia in azione durante la partita dei quarti di finale dei Campionati Europei 2000 contro la Spagna giocata allo Stadio Jan Breydel, a Bruges, in Belgio. La Francia ha vinto la partita 2-1. Mandatory Credit: Shaun Botterill /Allsport

Fonseca non è il primo allenatore che si trasferisce da una squadra all'altra nel bel mezzo di una stagione. In passato, non troppo distante, è accaduto a Ruben Amorim che lasciò proprio lo Sporting per accettare la corte del Manchester United e a Graham Potter, che passò al Chelsea dal Brighton. Il trasferimento dell'ex allenatore del Milan in Portogallo, dovrebbe fruttare nelle casse del Lione circa 5 milioni, provenienti dallo Sporting e un recupero di 2.8 milioni relativi allo stipendio.

🚨 CHRISTOPHE DUGARRY 🇫🇷 DÉZINGUE PAULO FONSECA 🇵🇹 APRÈS SON DÉPART DE L’OL POUR LE SPORTING 💥👇



« Moi, ça me DÉGOÛTE. Ça me dégoûte en vrai.



On a parlé pendant très longtemps (…) que les joueurs étaient des mercenaires et pensaient qu’à l’argent. Maintenant, ça devient les… — Actu Foot (@ActuFoot_) November 2, 2026

"Lacrime di coccodrillo"