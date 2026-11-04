Il Manchester United ritrova il sorriso, ma anche la nuova ed ennesima scena destinata a far discutere. La spettacolare rimonta contro la Roma, battuta 3-2 all'Old Trafford dopo essere stata avanti di 2 reti, ha restituito entusiasmo ai Red Devils e ai suoi tifosi, ma il finale della serata è stato "sporcato", almeno apparentemente, dalla discussione tra Matheus Cunha e Michael Carrick. L'attaccante brasiliano è stato il grande protagonista della vittoria grazie ad una doppietta segnata in appena 3 minuti che ha permesso ai suoi di rimontare la squadra di Gasperini in un secondo tempo completamente opposto al primo, ma che non gli è stato comunque concesso dal suo allenatore di poter festeggiare in campo con i propri tifosi.

Manchester United-Roma, Carrick allontana Cunha: cosa è successo all'Old Trafford

Dopo aver realizzato la rete del definitivo 3-2, Cunha si è lasciato andare alla gioia del momento, togliendosi la maglia e raggiungendo i tifosi sugli spalti guadagnandosi un cartellino giallo. Poco dopo, il brasiliano ha rimediato una seconda ammonizione per un intervento in ritardo sul difensore giallorosso Leonardo Balerdi, lasciando il Manchester United in inferiorità numerica nel finale di una partita tutt'altro che prevedibile.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 NOVEMBRE: Matheus Cunha del Manchester United festeggia la terza rete della sua squadra insieme ai compagni Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Youri Tielemans durante la partita della 4ª giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27 tra Manchester United e AS Roma all'Old Trafford il 03 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Al triplice fischio, nonostante l'espulsione, l'ex attaccante del Wolverhampton ha cercato di unirsi ai compagni per celebrare il successo, importantissimo per il morale e per il proseguo della stagione, arrivato dopo un digiuno di 9 partite tra campionato e coppe. A quel punto però è intervenuto Carrick, che lo ha invitato ad allontanarsi immediatamente dal terreno di gioco e a dirigersi verso gli spogliatoi.

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Le immagini successive hanno mostrato Cunha visibilmente contrariato dopo il breve scambio con il proprio allenatore, con il giocatore che ha reagito con rabbia prima di dirigersi verso il tunnel, fermandosi comunque per applaudire i tifosi dei Red Devils, che nel corso della gara avevano anche contestato la proprietà.

Secondo le ricostruzioni, Carrick avrebbe voluto evitare che il brasiliano incappasse in ulteriori problemi disciplinari dopo l'espulsione. Le regole IFAB stabiliscono infatti che un calciatore espulso debba lasciare le vicinanze del terreno di gioco e dell'area tecnica, senza poter rientrare sul campo. Una disposizione che potrebbe esporre Cunha a ulteriori provvedimenti qualora il suo comportamento venisse segnalato dagli ufficiali di gara. Il gesto del tecnico quindi non è stato di tensione o rabbia per tutto ciò che sta accadendo al Manchester United in questa stagione, bensì di protezione nei confronti di uno dei migliori elementi della rosa.