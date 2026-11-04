Durante il primo tempo della sfida tra Manchester United e Roma, i sostenitori inglesi hanno interrotto momentaneamente il gioco lanciando palline da tennis in campo
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
Il Manchester United ha vinto, ma la rabbia dei tifosi si è comunque fatta sentire e questa volta ha invaso direttamente il terreno di gioco dell'Old Trafford, durante il primo tempo della sfida di Champions contro la Roma: una protesta organizzata che ha trasformato un pezzo della partita in una nuova occasione per manifestare il proprio dissenso nei confronti della proprietà del club inglese. Ecco cosa è successo.
Palline da tennis in campo: la protesta dei tifosi dello United contro la famiglia GlazerLa serata di ieri, in occasione della sfida europea tra Manchester United e Roma, disputata all'Old Trafford, è stata caratterizzata da una manifestazione di protesta particolare da parte dei sostenitori inglesi all'indirizzo dei proprietari dei Red Devils: intorno al minuto 21 del primo tempo, infatti, alcuni tifosi presenti negli spalti hanno lanciato numerose palline da tennis e altri oggetti sul terreno di gioco, costringendo i giocatori a interrompere momentaneamente la partita per liberare il campo. L'interruzione è però durata pochi istanti, con i giocatori Matheus Cunha e Bryan Mbeumo impegnati a rimuovere gli oggetti prima della ripresa del gioco. Secondo quanto riportato da 'Associated Press', la protesta era stata programmata in anticipo e annunciata attraverso i social network già nelle ore precedenti all'incontro.
La manifestazione aveva però un obiettivo preciso, ed era contestare la gestione societaria della famiglia Glazer, proprietaria del Manchester United dal 2005. Non sarebbe nemmeno casuale, stando ai racconti dei media, la scelta del minuto 21 per scatenare la protesta, simbolicamente legata ai 21 anni trascorsi dall'acquisizione del club. Prima del fischio d'inizio, inoltre, dagli spalti sono stati liberati anche migliaia di palloncini verdi e oro, accompagnati da cori contro la proprietà, trattandosi dei colori storici del Newton Heath, società dalle cui radici nacque il club nel 1902 e diventati negli anni un simbolo della contestazioni 'anti-Glazer'.
La contestazione prima della rimonta: lo United vince e riaccende l'Old TraffordLa protesta collettiva è arrivata in una serata messasi già in salita nei primi minuti per la squadra di Michael Carrick, ritrovandosi sotto di due reti già dopo un quarto d'ora in seguito alle reti dei romanisti Soulé e Malen. Lo United è però riuscito a reagire nella ripresa, ribaltando il risultato in un tempo grazie al rigore di Bruno Fernandes e alla doppietta decisiva in tre minuti di Matheus Cunha: una rimonta che ha riportato entusiasmo sugli spalti, ma che difficilmente basterà a cancellare il malcontento della tifoseria e un avvio horror di campionato: la protesta dell'Old Trafford conferma infatti come, al Manchester United, la questione societaria continui a rappresentare un fronte aperto, ben oltre i risultati del campo.
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