Il Manchester United ha vinto, ma la rabbia dei tifosi si è comunque fatta sentire e questa volta ha invaso direttamente il terreno di gioco dell'Old Trafford, durante il primo tempo della sfida di Champions contro la Roma: una protesta organizzata che ha trasformato un pezzo della partita in una nuova occasione per manifestare il proprio dissenso nei confronti della proprietà del club inglese. Ecco cosa è successo.

Palline da tennis in campo: la protesta dei tifosi dello United contro la famiglia Glazer

La serata di ieri, in occasione della sfida europea tra, disputata all'Old Trafford, è stata caratterizzata da unadi protesta particolare da parte dei sostenitori inglesi all'indirizzo dei proprietari dei Red Devils: intorno al minuto 21 del primo tempo, infatti, alcuni tifosi presenti negli spalti hanno lanciato numerosee altri oggetti sul terreno di gioco, costringendo i giocatori a interrompere momentaneamente la partita per liberare il campo. L'interruzione è però durata pochi istanti, con i giocatori Matheus Cunha e Bryan Mbeumo impegnati agli oggetti prima della ripresa del gioco. Secondo quanto riportato da 'Associated Press', la protesta era statain anticipo e annunciata attraverso i social network già nelle ore precedenti all'incontro.

La manifestazione aveva però un obiettivo preciso, ed era contestare la gestione societaria della famiglia Glazer, proprietaria del Manchester United dal 2005. Non sarebbe nemmeno casuale, stando ai racconti dei media, la scelta del minuto 21 per scatenare la protesta, simbolicamente legata ai 21 anni trascorsi dall'acquisizione del club. Prima del fischio d'inizio, inoltre, dagli spalti sono stati liberati anche migliaia di palloncini verdi e oro, accompagnati da cori contro la proprietà, trattandosi dei colori storici del Newton Heath, società dalle cui radici nacque il club nel 1902 e diventati negli anni un simbolo della contestazioni 'anti-Glazer'.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 NOVEMBRE: Michael Carrick, manager del Manchester United, applaude i tifosi dopo la vittoria nella partita di UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 tra Manchester United e AS Roma all'Old Trafford il 3 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

La contestazione prima della rimonta: lo United vince e riaccende l'Old Trafford

La protesta collettiva è arrivata in una serata messasi giànei primi minuti per la squadra di, ritrovandosi sotto di due reti già dopo un quarto d'ora in seguito alle reti dei romanisti. Lo United è però riuscito anella ripresa, ribaltando il risultato in un tempo grazie al rigore die alla doppietta decisiva in tre minuti di: una rimonta che ha riportato entusiasmo sugli spalti, ma che difficilmente basterà a cancellare ildella tifoseria e un avvio horror di campionato: la protesta dell'Old Trafford conferma infatti come, al, la questione societaria continui a rappresentare un, ben oltre i risultati del campo.