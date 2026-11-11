Il Manchester City sta vivendo una stagione paradossale. Dall'addio di Pep Guardiola dopo dieci anni di successi, la cui eredità è stata raccolta da Enzo Maresca, vice dello spagnolo nella stagione 2022/23, tutto sembra essersi sgretolato. Infatti, se sul campo i Citizens hanno iniziato alla grande con otto vittorie consecutive fra Premier League, Carabao Cup e Champions, nelle ultime settimane sono arrivate quattro sconfitte, fra cui tre in campionato. Il peso della sentenza definitiva, che dovrebbe arrivare nella primavera del 2027, inizia a farsi sentire anche sul piano del calciomercato, con innumerevoli voci di trasferimenti.

L'idea di Scholes

Va ricordato che ilè stato accusato di irregolarità finanziarie perpetrate dal 2009 al 2018 e, in attesa della sentenza chiarificatrice, prevista nella primavera del 2027, le ipotesi di retrocessione ino in categorie inferiori, di penalizzazioni di punti e di blocco del mercato, oltre alla revoca dei titoli, si fanno sempre più insistenti. Così come le voci inerenti ai trasferimenti dei calciatori, qualora il terremoto dovesse presentarsi nella sede del City.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 20 SETTEMBRE: Erling Haaland del Manchester City festeggia al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester City e Sunderland all'Etihad Stadium, il 20 settembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Paul Scholes, ex leggenda dell'altra sponda di Manchester, intervenuto nel podcast The Good, The Bad & The Football, ha dato un suo punto di vista in merito al futuro del simbolo dei Citizens, Erling Haaland: "Se il Man. City retrocedesse, ho l'impressione che Erling Haaland andrebbe al Barcellona. Sembra un giocatore del Real Madrid, me lo immagino perfettamente con quella maglia, ma andrà al Barça".

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Paul Scholes: "If Man City are relegated, I feel like Erling Haaland would go to Barcelona. He looks like a Real Madrid player, I would picture him in that shirt, but he'll go to Barça."



"I'd be surprised if his father doesn't already have something lined up." pic.twitter.com/axjkbFbbxZ — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 11, 2026

Haaland al Barça?

Il contratto del norvegese, rinnovato nel gennaio del 2025, scade a giugno 2034 e non prevede alcuna clausola di fuoriuscita in caso di retrocessione o di penalizzazioni pesanti. Allo stesso tempo, però, sembrerebbe impensabile vedere Haaland , nel pieno della carriera e costantemente impegnato nel duello a distanza di gol con i più grandi giocatori al mondo, in campionati di secondo piano soltanto per amore della maglia. Così, si aprono diversi scenari.

OSLO, NORWAY - MARCH 31: Erling Haaland della Norvegia reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, Norvegia. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Se il Bayern Monaco ha appena rinnovato Kane e il PSG non ha bisogno di una punta di peso come dimostrano gli ultimi risultati, considerando che non resterebbe in Premier con un'altra squadra, le uniche possibilità, in base al costo dello stipendio e agli obiettivi di squadra, sarebbero Real Madrid e Barcellona. I Blancos, però, in quella posizione, in attesa di scoprire il futuro di Vinicius, sempre più lontano, contano su Mbappé. Il Barça, invece, nonostante l'exploit in quella posizione di Raphinha, dominatore assoluto in questo inizio di stagione, potrebbe andare nuovamente alla ricerca di una punta, come fatto in estate, senza il risultato sperato, per Julian Alvarez.