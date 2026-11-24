Le parole del vice-allenatore Matteo Paro dopo la vittoria e la prestazione dei brianzoli ai danni dei Viola
Lecce in festa: lo show della Nord dopo la vittoria con il Monza
La conferenza post Monza-Fiorentina
Il Monza rialza la testa contro la Fiorentina. Dopo le quattro sconfitte consecutive contro Torino, Napoli, Bologna e Atalanta, i biancorossi escono dal tunnel degli insuccessi, battendo la Viola con un secco 3-0. Sugli scudi ancora una volta il bomber portoghese Gustavo Varela che, dopo aver trasformato il rigore sul finire del primo tempo, raddoppia nella ripresa con un gioiello di tacco su assist di Matteo Pessina. Soltanto otto minuti dopo, ci penserà Jay Robinson a chiudere i giochi e regalare i tre punti alla squadra lombarda.
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