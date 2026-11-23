Il passato al Milan rende speciale ogni confronto con i vecchi rivali dell'Inter. Lo sa bene Franck Kessié, protagonista dello spettacolare pareggio per 4-4 tra Atalanta e campioni d'Italia in carica, con il rigore trasformato nel finale che ha contribuito a completare la rimonta della squadra bergamasca, viziata anche dalla doppietta di un altro ex Milan come Charles De Ketelaere. Un pari importante per la Dea che, sotto per ben tre volte in doppio svantaggio, recupera in extremis la gara contro i nerazzurri, ritrovando fiducia dopo i soli cinque punti nelle ultime cinque gare di campionato.

Kessié: "Contro l'Inter è stato un piccolo derby"

Intervistato ai microfoni di DAZN dopo il 4-4 contro l'Inter, il centrocampista ivoriano ha dichiarato: "Dopo un avvio un po’ complicato per i tifosi, oggi abbiamo dato una risposta importante e loro ci hanno sostenuto con grande entusiasmo. Il rigore non era semplice, ma per fortuna sono riuscito a segnare, anche se mi alleno sempre per calciarli. Non è mai facile: i rigori si possono trasformare oppure sbagliare. Questo pareggio ci dà fiducia e coraggio dopo le difficoltà iniziali in campionato. Dobbiamo ringraziare i nostri tifosi, che sono stati bravissimi a sostenerci dall’inizio alla fine. Per me è stato una sorta di piccolo derby e sono contento di aver segnato proprio all’ultimo minuto".

Continuando, Frank Kessié ha chiuso il suo intervento, affermando: "Se questa partita può invertire la rotta dell'Atalanta? Sicuramente, riuscire a giocare alla pari con l’Inter è un segnale importante e significa molto. Anche noi abbiamo qualità e dobbiamo affrontare ogni gara con questo atteggiamento. Riponiamo grande fiducia nell’allenatore e in tutto il suo staff".

Kessié e le stracittadine con la maglia del Milan: il bilancio contro l'Inter

Frank Kessié nei derby della Madonnina disputati con la maglia del Milan. Secondo i dati di Trasfermarkt, infatti, durante la sua esperienza in rossonero, il centrocampista ivoriano ha raccolto tre vittorie, tre pareggi e ben otto sconfitte contro i rivali dell' Il pareggio con l'Atalanta prova a riequilibrare un bilancio tutt'altro che positivo dinei derby della Madonnina disputati con la maglia delSecondo i dati di Trasfermarkt, infatti, durante la sua esperienza in rossonero, il centrocampista ivoriano ha raccoltocontro i rivali dell' Inter , considerando tutte le competizioni. Un bilancio negativo, maturato nel corso di stagioni in cui i nerazzurri si sono spesso rivelati un avversario difficile da superare per il Diavolo.

BERGAMO, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Franck Kessie dell'Atalanta BC festeggia dopo aver segnato il gol del pareggio della sua squadra durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e FC Internazionale, disputata allo stadio Atleti Azzurri d'Italia il 22 novembre 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Antonino Lagana/Getty Images)

Un dato ancor più interessante riguarda, invece, il rendimento realizzativo complessivo di Kessié contro l'Inter. Il rigore trasformato ieri sera, infatti, è stato il primo gol segnato dal calciatore della Costa d'Avorio contro i nerazzurri, tenendo conto di tutti gli incroci in maglia Barcellona, Milan e Atalanta. Prima della partita di ieri, infatti, colui che dalle parti di Milano è soprannominato il "Presidente" aveva raccolto zero reti e a malapena due assist contro l'attuale squadra campione d'Italia. Insomma, un piccolo derby, come lo ha definito il centrocampista della Dea, ma con un peso importante sia per l'Atalanta sia per il bilancio dell'ex rossonero contro i vecchi rivali nerazzurri.