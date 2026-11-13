Il 12 marzo 2017, la città di Milano respira aria di grande calcio e un'incontenibile sete di riscatto. Il calendario segna la ventottesima giornata di Serie A e l'Atalanta del discusso Gian Piero Gasperini arriva nel capoluogo lombardo per sfidare apertamente l'ex squadra che l'ha esonerato e allontanato malamente pochi anni prima.

Gli orobici sbarcano sul prato di San Siro col vento in poppa, dominando il palcoscenico nazionale come vera e assoluta squadra rivelazione del campionato. Il tecnico di Grugliasco impone il suo marchio di fabbrica, ovvero un pressing asfissiante e marcature a uomo altissime condotte magistralmente da una rosa che fonde leader affermati, come il Papu Gomez e Remo Freuler, e talenti purissimi e devastanti come Franck Kessié, Andrea Conti e Mattia Caldara.

L'Atalanta arriva al fischio d'inizio ostentando ben 52 punti in classifica, uno in più dell'Inter di Stefano Pioli. I padroni di casa nutrono un bisogno disperato e feroce di vincere per piazzare il sorpasso e imprimere una svolta definitiva nella serrata corsa all'Europa. Addetti ai lavori e tifosi si aspettano una partita ruvida, tattica ed estremamente equilibrata, consapevoli che l'Atalanta possiede tutte le armi per rifilare un amarissimo scherzetto ai padroni di casa. È tutto pronto per la sfida tra Atalanta e Inter

L'uragano Icardi: nove minuti fatali

Il prato verde di San Siro mantiene questo sottiletattico solamente per il primo quarto d'ora di gioco. Dal 17' al 26' minuto, Maurodecide di salire prepotentemente in cattedra, conferma il suo status dominante tra i bomber della sfida e distrugge letteralmente le ambizioni europeein soli nove giri di orologio.

Al 17' minuto, una punizione calciata da un Ever Banega in stato di grazia colpisce in pieno la barriera bergamasca; Maurito attiva il suo micidiale killer instinct, si avventa come un falco sulla palla vagante in area di rigore e fulmina il portiere Etrit Berisha incrociando col suo piede debole. L'Inter fiuta il sangue e azzanna la preda.

Qualche istante dopo, al 23', Icardi anticipa secco l'estremo difensore albanese in uscita, subisce il contatto e si procura un calcio di rigore solare. L'attaccante argentino si posiziona sul dischetto e umilia l'autore del fallo sfoderando uno dei suoi soliti e irriverenti cucchiai, che accarezza la rete e fissa il 2-0.

Il capitano interista completa la sua personalissima opera d'arte al 26', quando svetta imperiosamente di testa su un calcio d'angolo tagliato, schiaccia il pallone in rete e mette a segno una mostruosa tripletta in nove minuti, sradicando a terra tutte le certezze tattiche e le speranze di Gasperini.

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L'esibizione di Banega e l'orgoglio di Freuler

Il primo tempo, tuttavia, non smette di assumere i contorni di un vero e propriocalcistico. Dopo aver disintegrato la difesa a tre orobica, Icardi decide di lasciare il palcoscenico di San Siro al connazionale Everche avvia un personale show ditecnica.

Al 31' minuto, il trequartista si stacca dalla marcatura, si inserisce perfettamente a rimorchio nell'area di rigore avversaria e raccoglie il chirurgico assist basso servito da Antonio Candreva dalla fascia destra, aprendo il piattone e mettendo a segno il clamoroso 4-0.

A distanza di soli tre minuti, al 34', Icardi sveste i panni del bomber e indossa magistralmente il ruolo di assistman. Il capitano fornisce la palla del 5-0 esattamente sui piedi di Banega, che da due passi non può assolutamente sbagliare. L'Inter cala il pokerissimo in soli trentaquattro minuti, confezionando un massacro sportivo brutale, degno di un film dell'orrore per il popolo bergamasco.

Poco prima del fischio che decreta l'intervallo, Remo Freuler tenta di scuotere l'ambiente. Lo svizzero penetra prepotentemente nell'area di rigore interista, salta secco il suo diretto avversario e batte Samir Handanovic con un diagonale preciso, segnando il classico, ma ininfluente, gol della bandiera.

MILANO, ITALIA - 12 MARZO: Ever Banega dell'FC Internazionale (a sinistra) segna il settimo gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Atalanta BC allo Stadio Giuseppe Meazza, il 12 marzo 2017 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

La dura legge dell'ex e la punizione finale

Il fischio d'inizio del secondo tempo non cambia il copione della gara. Nonostante la partita scivoli totalmente in discesa,decide di non abbassare assolutamente i ritmi e continua ad attaccare a testa bassa, beffando ulteriormente la Dea e applicando la più spietata e classica legge non scritta del calcio,

Al minuto 52, Roberto Gagliardini, arrivato a Milano nel mercato di gennaio proprio dall'Atalanta per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, riceve un pallone invitante al limite dell'area di rigore. Il centrocampista non ci pensa due volte e scaraventa un destro violentissimo che si insacca direttamente sotto l'incrocio dei pali per il clamoroso 6-1. Coerente con la sua storia personale, il ragazzo alza le mani e si rifiuta di esultare in segno di puro rispetto verso la società, l'allenatore e i tifosi che lo hanno lanciato nel calcio che conta.

Ma San Siro attende un'ultima perla, poiché Icardi non sarà l'unico a portarsi a casa il pallone del match. Al 68', Ever Banega sigla la sua personale e fantastica tripletta dipingendo una pennellata magistrale su un calcio di punizione dal limite dell'area, aggirando la barriera e superando nuovamente Berisha.

Questo tennistico 7-1 polverizza istantaneamente tutte le statistiche di Atalanta-Inter, iscrivendo la partita negli annali del calcio moderno.

MILANO, ITALIA - 12 MARZO: Ever Banega dell'FC Internazionale (al centro) festeggia dopo aver segnato il settimo gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Atalanta BC, disputata allo Stadio Giuseppe Meazza il 12 marzo 2017 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/FC Internazionale via Getty Images)

L'illusione meneghina e la forgia di Gasperini

Al triplice fischio finale, i tifosi meneghini esplodono in un'estasi totale, convinti di assistere allatecnica e caratteriale che aspettavano con ansia dai fasti del post Triplete. La realtà dei fatti, invece, racconterà una storia diametralmenteQuesta roboante e storica vittoria per 7-1 rappresenterà per l'ambiente milanese solamente una grandissima e tossica

La squadra guidata da Stefano Pioli si specchia nella propria bellezza, si sente improvvisamente arrivata e superiore rispetto a tutta la concorrenza. Nelle successive dieci partite di campionato, l'Inter crolla verticalmente sia fisicamente che mentalmente, collezionando sconfitte disastrose contro Sampdoria, Crotone, Fiorentina, Napoli, Genoa e Sassuolo, fallendo così clamorosamente l'obiettivo della qualificazione in Europa.

Questo risultato umiliante, invece, rappresenta l'incredibile e paradossale salvezza per l'Atalanta. Gian Piero Gasperini usa questo massacro storico per riportare bruscamente la sua rosa con i piedi per terra. L'allenatore blinda lo spogliatoio orobico a doppia mandata, carica i suoi giocatori di rabbia agonistica e li spinge a vincere ben cinque delle ultime dieci partite stagionali, conducendo Bergamo a festeggiare uno storico quarto posto che vale la meritatissima qualificazione in Europa League. Quella clamorosa batosta distrugge la Dea solo per novanta minuti, ma le insegna a non sgretolarsi mai più.