Quando tutti avevano già iniziato a dimenticarsi di lui, ecco che Momo Salah torna alla ribalta del calcio mondiale. Mentre il panorama calcistico europeo è tutto concentrato sulle ultime due sfide di Nations League, nel resto del mondo si giocano amichevoli e partite di qualificazione. Infatti, in Africa si stanno disputando i gironi validi per qualificarsi alla Coppa d'Africa 2027. Il torneo in Kenya-Uganda-Tanzania è previsto per l'estate 2027, dal 19 giugno al 18 luglio.

👑🇪🇬 Mohamed Salah makes history as he’s now the TOP scorer ever for Egypt National Team with 70 goals.



Legend. ✨ pic.twitter.com/fCE2UPZFSI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2026

Salah è il miglior marcatore della storia dell'Egitto

Perciò, le squadre del continente africano sono impegnate a giocarsi un posto nel prossimo torneo continentale. In mezzo ad alcune sorprese, come la Tunisia ultima nel girone H con Libia, Uganda e Botswana, rimangono alcune certezze come i primi posti di Senegal, Costa d'Avorio e soprattutto. La nazionale dei Faraoni è quella che conta più trofei di tutte:. Tuttavia, la vittoria continentale manca ormai dale soprattutto, non è mai arrivata col suo giocatore più talentuoso di sempre: Mohamed Salah.Il fuoriclasse ex Roma e Liverpool non è mai riuscito a conquistare l'ambita Coppa. Eppure, in due volte ci è andato molto vicino. Infatti, la nazionale egiziana è arrivata all'ultimo atto del torneo in ben 2 occasioni recentemente:. La prima finale è stata persa contro il Camerun per 2-1 e la seconda è sfumata ai calci di rigore contro il Senegal, al termine di una partita finita 0-0.

MILANO, ITALIA - 9 DICEMBRE: Un tifoso dell'FC Internazionale Milano tiene in mano, sugli spalti, una bandiera dedicata a Mohamed Salah – giocatore del Liverpool e della nazionale egiziana – durante la partita della 6ª giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Internazionale Milano e Liverpool FC, disputata allo Stadio San Siro il 9 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Seppur alla fine l'oro non sia mai arrivato (per ora...), Salah resterà per sempre impresso nella memoria collettiva del tifo egiziano. Il suo impatto con la nazionale è stato enorme e nonostante l'età, continua a trascinare i Faraoni. L'Egitto ha così battuto il Malawi per 5-0, guadagnandosi la vetta del girone B con 7 punti. Decisiva è stata la doppietta dell'ex Liverpool, che con queste due reti ha rotto un record molto importante. Il cucchiaio su rigore che ha suggellato il 5-0, ha permesso a Salah di diventare il miglior marcatore di sempre della nazionale egiziana con 70 reti. L'attaccante esterno ha così superato i 69 gol di Hossam Hassan, ex CT dell'Egitto (esonerato una settimana fa).