Nonostante l'addio al Liverpool in estate, l'egiziano vuole ancora essere decisivo: nell'estate 2027 proverà a conquistare la sua prima coppa continentale con la nazionale
Salah, accoglienza da re al Trabzonspor: tifosi in delirio per l'egiziano
Quando tutti avevano già iniziato a dimenticarsi di lui, ecco che Momo Salah torna alla ribalta del calcio mondiale. Mentre il panorama calcistico europeo è tutto concentrato sulle ultime due sfide di Nations League, nel resto del mondo si giocano amichevoli e partite di qualificazione. Infatti, in Africa si stanno disputando i gironi validi per qualificarsi alla Coppa d'Africa 2027. Il torneo in Kenya-Uganda-Tanzania è previsto per l'estate 2027, dal 19 giugno al 18 luglio.Perciò, le squadre del continente africano sono impegnate a giocarsi un posto nel prossimo torneo continentale. In mezzo ad alcune sorprese, come la Tunisia ultima nel girone H con Libia, Uganda e Botswana, rimangono alcune certezze come i primi posti di Senegal, Costa d'Avorio e soprattutto Egitto. La nazionale dei Faraoni è quella che conta più trofei di tutte: 7. Tuttavia, la vittoria continentale manca ormai dal 2010 e soprattutto, non è mai arrivata col suo giocatore più talentuoso di sempre: Mohamed Salah.
Salah è il miglior marcatore della storia dell'EgittoIl fuoriclasse ex Roma e Liverpool non è mai riuscito a conquistare l'ambita Coppa. Eppure, in due volte ci è andato molto vicino. Infatti, la nazionale egiziana è arrivata all'ultimo atto del torneo in ben 2 occasioni recentemente: Gabon 2017 e Camerun 2021. La prima finale è stata persa contro il Camerun per 2-1 e la seconda è sfumata ai calci di rigore contro il Senegal, al termine di una partita finita 0-0.
Seppur alla fine l'oro non sia mai arrivato (per ora...), Salah resterà per sempre impresso nella memoria collettiva del tifo egiziano. Il suo impatto con la nazionale è stato enorme e nonostante l'età, continua a trascinare i Faraoni. L'Egitto ha così battuto il Malawi per 5-0, guadagnandosi la vetta del girone B con 7 punti. Decisiva è stata la doppietta dell'ex Liverpool, che con queste due reti ha rotto un record molto importante. Il cucchiaio su rigore che ha suggellato il 5-0, ha permesso a Salah di diventare il miglior marcatore di sempre della nazionale egiziana con 70 reti. L'attaccante esterno ha così superato i 69 gol di Hossam Hassan, ex CT dell'Egitto (esonerato una settimana fa).
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