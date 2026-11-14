L'operato dell'ex OM sta iniziando a tradursi nei risultati: la speranza di RDZ è di recuperare giocatori in attacco, ancora troppo improduttivo
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
Il Tottenham Hotspur sembrava aver imboccato l'ennesima stagione negativa degli ultimi anni. La gestione del post Pochettino non è andata come sperato dalla dirigenza e dalla proprietà degli Spurs. Infatti, il club si aspettava il definitivo salto di qualità della società fra le top del campionato inglese. Tuttavia, il risultato migliore ottenuto in Premier League è stato un quarto posto con Antonio Conte e in campo europeo, la conquista di 1 Europa League con Ange Postecoglou.Nelle ultime due Premier League, i risultati degli Spurs sono stati parecchio deludenti: due 17esimi posti consecutivi, con il brivido della retrocessione nella stagione passata. L'annata 2025-26 era iniziata con Thomas Frank dal Brentford, per poi passare alla gestione fallimentare di Igor Tudor e terminare con l'inaspettato arrivo di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano proveniva da un'avventura piuttosto travagliata con l'OM, nonostante i buoni risultati in campo, ma è riuscito immediatamente a compattare il gruppo e salvare la squadra all'ultima giornata di campionato.
De Zerbi è il MOTM di ottobreSuperata la tempesta, le aspettative sugli Spurs di RDZ (già capace di incantare col Brighton qualche stagione fa) erano decisamente alte, anche in virtù del mercato fatto in estate. La sessione dei trasferimenti ha fatto molto rumore per la grande cifra spesa: un numero gonfiato dalle iper valutazioni delle squadre britanniche, che non sempre corrispondeva alle vere qualità dei giocatori. De Zerbi ha dovuto lavorare fin da subito per amalgamare i nuovi innesti, cercando di implementare in breve tempo i suoi principi di gioco posizionale.
Inizialmente, il Tottenham è stato surclassato fisicamente e tatticamente. La grande quantità di infortuni in attacco ha spesso costretto l'allenatore a scegliere trequartisti fisici e non tecnici, che hanno contribuito a produrre 4 partite senza segnare. Dopo la sconfitta pirotecnica (2-3) contro l'Aston Villa del 19 settembre e con gli Spurs in piena zona retrocessione senza vittorie, sono iniziati a girare rumors su un possibile esonero dell'italiano. Tuttavia, le partite precedenti, nonostante non avessero regalato i 3 punti, avevano mostrato una chiara direzione. Dopo la sosta nazionali, il Tottenham ha iniziato a raccogliere il lavoro del tecnico: 1-1 con lo United in 10 e tre vittorie di fila contro Coventry, Chelsea e Crystal Palace, prima del brutto KO contro il Leeds United di una settimana fa.
Questi risultati hanno permesso a De Zerbi di conquistare il premio di miglior allenatore del mese di ottobre in Premier League, superando candidati forti come Hurzeler del Brighton e Arteta dell'Arsenal. La striscia di ottobre è passata molto dalla posizione di Maddison, capace di droppare a centrocampo per creare superiorità numerica e sfruttare le qualità di Matues Fernandes e Tonali. Tuttavia, la sua condizione fisica rimane un grande punto di domanda, soprattutto per capire le ambizioni e le possibilità di questo Tottenham.
© RIPRODUZIONE RISERVATA