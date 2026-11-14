Il Tottenham Hotspur sembrava aver imboccato l'ennesima stagione negativa degli ultimi anni. La gestione del post Pochettino non è andata come sperato dalla dirigenza e dalla proprietà degli Spurs. Infatti, il club si aspettava il definitivo salto di qualità della società fra le top del campionato inglese. Tuttavia, il risultato migliore ottenuto in Premier League è stato un quarto posto con Antonio Conte e in campo europeo, la conquista di 1 Europa League con Ange Postecoglou.

⭐️ OFFICIAL: Roberto De Zerbi wins Premier League Manager of the Month Award for October. pic.twitter.com/o1fIAYU8a3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2026

De Zerbi è il MOTM di ottobre

Nelle ultime due Premier League, i risultati degli Spurs sono stati parecchio deludenti: dueposti consecutivi, con il brivido della retrocessione nella stagione passata. L'annata 2025-26 era iniziata con Thomas Frank dal Brentford, per poi passare alla gestione fallimentare di Igor Tudor e terminare con l'inaspettato arrivo di. Il tecnico italiano proveniva da un'avventura piuttosto travagliata con l'OM , nonostante i buoni risultati in campo, ma è riuscito immediatamente a compattare il gruppo e salvare la squadra all'ultima giornata di campionato.Superata la tempesta, le aspettative sugli Spurs di RDZ (già capace di incantare col Brighton qualche stagione fa) erano decisamente, anche in virtù del mercato fatto in estate. La sessione dei trasferimenti ha fatto molto rumore per la grande cifra spesa: un numero gonfiato dalle iper valutazioni delle squadre britanniche, che non sempre corrispondeva alle vere qualità dei giocatori. De Zerbi ha dovuto lavorare fin da subito per amalgamare i nuovi innesti, cercando di implementare in breve tempo i suoi principi di gioco

Inizialmente, il Tottenham è stato surclassato fisicamente e tatticamente. La grande quantità di infortuni in attacco ha spesso costretto l'allenatore a scegliere trequartisti fisici e non tecnici, che hanno contribuito a produrre 4 partite senza segnare. Dopo la sconfitta pirotecnica (2-3) contro l'Aston Villa del 19 settembre e con gli Spurs in piena zona retrocessione senza vittorie, sono iniziati a girare rumors su un possibile esonero dell'italiano. Tuttavia, le partite precedenti, nonostante non avessero regalato i 3 punti, avevano mostrato una chiara direzione. Dopo la sosta nazionali, il Tottenham ha iniziato a raccogliere il lavoro del tecnico: 1-1 con lo United in 10 e tre vittorie di fila contro Coventry, Chelsea e Crystal Palace, prima del brutto KO contro il Leeds United di una settimana fa.

La fase di prima costruzione del Tottenham di De Zerbi

Questi risultati hanno permesso a De Zerbi di conquistare il premio di miglior allenatore del mese di ottobre in Premier League, superando candidati forti come Hurzeler del Brighton e Arteta dell'Arsenal. La striscia di ottobre è passata molto dalla posizione di Maddison, capace di droppare a centrocampo per creare superiorità numerica e sfruttare le qualità di Matues Fernandes e Tonali. Tuttavia, la sua condizione fisica rimane un grande punto di domanda, soprattutto per capire le ambizioni e le possibilità di questo Tottenham.