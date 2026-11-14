Negli ultimi giorni, è tornato a farsi sentire Medhi Benatia. L'ex centrale di Roma e Juventus ha rilasciato una lunga intervista a Canal+ sulla sua esperienza controversa da dirigente dell'OM (gennaio 2025-febbraio 2026). Nell'estate del 2024, c'era grande attesa attorno all'Olympique Marsiglia di Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi. I proclami attorno alla squadra erano grossi e facevano tutti riferimento ad una possibile sfida al PSG.

🚨 Medhi BENATIA 🇲🇦 raconte en détail comment il a réussi à convaincre Roberto DE ZERBI 🇮🇹 de rejoindre l’OM 💙🤍👇 :



🗣️ « Je l’appelle, je lui dis : “Roby, comment tu vas ? Apparemment, tu vas quitter Brighton.”



Il me dit : “Je suis pas content, voilà, je vais résilier et… pic.twitter.com/zCYd91d8t9 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 14, 2026

Benatia torna sul caso Rabiot-Rowe

Il trio portava con sé una ventata di aria fresca e soprattutto, soldi e idee per costruire un progetto serio per una piazza più che esigente. Tuttavia, l'esperienza è terminata quasi subito e nonostante grandi picchi, l'intera avventura è da considerarsi fallimentare. Un secondo posto nella stagione 2024-25, già abbastanza travagliata, aveva convinto tutti (proprietà, tifosi e media) che la direzione era corretta e che sarebbe bastato aggiungere qualche elemento in più nella squadra per competere con i parigini. Eppure, la stagione era già iniziata in salita con le tensioni fra, presagio di un'annata che presto sarebbe affondata.Nell'estate 2025, nel pieno della preparazione per gli impegni di campionato e Champions League, Rabiot e Rowe litigano pesantemente in allenamento e vengono ceduti dal club, nonostante la grande importanza dei due. Ad essere particolarmente deluso dalla situazione, era stato proprio il DS dei marsigliesi, convinto di avere un rapporto speciale col centrocampista della nazionale: "Tutti qua sapevano che tipo di rapporto avevamo, io l'ho sempreper la sua etica del lavoro. Tuttavia, al ritorno dalle vacanze estive, c'erano già dei piccoli momenti di tensione sul programma di allenamento, che Adrien non condivideva col tecnico".

TORINO, ITALIA - 28 NOVEMBRE: Il giocatore della Juventus Medhi Benatia durante una sessione di allenamento al JTC il 28 novembre 2018 a Torino, Italia. (Foto di Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Medhi si è poi concentrato sul momento successivo alla rissa tra i due calciatori: "Roberto era sconvolto, mi ha immediatamente chiesto la loro cessione perché gli avevano mancato di rispetto. Io stesso avrei preferito che la situazione potesse risolversi in un'altra maniera, ma Adri non si è mai scusato nei 2 giorni successivi all'accaduto. Alla fine, le sue scuse sono arrivate solamente a sanzioni decise".