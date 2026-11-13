L'ex difensore della Juventus ha sostenuto che il presidente del Marsiglia avesse detto bugie anche a De Zerbi
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L'avventura di Medhi Benatia al Marsiglia è terminata da diversi mesi, quando l'estate scorsa si è consumato il divorzio tra le parti. Già ad inizio agosto, l'ex difensore centrale di nazionalità marocchina aveva avuto modo di ripercorrere il suo rapporto con il club. Il classe 1987 non era stato dolce nei riguardi del suo ex club, vedendo il Marsiglia ancora in difficoltà. Alle dure parole di qualche tempo fa hanno fatto da eco delle dichiarazioni assai più recenti pronunciate ai microfoni di Canal+, durante un'intervista. Nello specifico, si è tornati sul punto di rottura tra le parti, sancito a quanto sembra, da fraintendimenti sul calciomercato.
OM, Benatia attacca Longoria: "Disse bugie a me e De Zerbi""L'allenatore credeva che a gennaio avessimo 30 milioni di euro da investire sul mercato, per poter acquistare in attacco", rassicura Benatia nel virgolettato riportato dall'Equipe. "Gli risposi 'Mister, non hai capito, dobbiamo incassare 35 milioni di euro!", continua l'ex centrale di Roma e Juventus, riportando la risposta stupita di Roberto De Zerbi. "In che senso?! Non mi era stato detto questo!" - "Neanche a me era stato detto!", replicò il direttore sportivo.
Insomma, dal dibattito ricostruito da Benatia si comprende chiaramente ci fosse stato un qui pro quo con il presidente Longoria. Il numero uno del club, a detta del marocchino, non sarebbe stato affatto sincero e trasparente, mancando di rispetto tanto a lui quanto all'allenatore ex Sassuolo. "Mi ha mentito, certo. Lo dico in TV senza alcun problema. Certo che lo ha fatto!"
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