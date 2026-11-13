L'avventura di Medhi Benatia al Marsiglia è terminata da diversi mesi, quando l'estate scorsa si è consumato il divorzio tra le parti. Già ad inizio agosto, l'ex difensore centrale di nazionalità marocchina aveva avuto modo di ripercorrere il suo rapporto con il club. Il classe 1987 non era stato dolce nei riguardi del suo ex club, vedendo il Marsiglia ancora in difficoltà. Alle dure parole di qualche tempo fa hanno fatto da eco delle dichiarazioni assai più recenti pronunciate ai microfoni di Canal+, durante un'intervista. Nello specifico, si è tornati sul punto di rottura tra le parti, sancito a quanto sembra, da fraintendimenti sul calciomercato.

OM, Benatia attacca Longoria: "Disse bugie a me e De Zerbi"

", rassicura Benatia nel virgolettato riportato dall'Equipe. "Gli risposi 'Mister, non hai capito, dobbiamo incassare 35 milioni di euro!", continua l'ex centrale di Roma e Juventus, riportando la risposta stupita di Roberto De Zerbi. "In che senso?! Non mi era stato detto questo!" - "", replicò il direttore sportivo.

MARSEIGLIA, FRANCIA - 25 NOVEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique de Marseille, osserva durante il riscaldamento prima della partita della Fase a Gironi MD5 della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Insomma, dal dibattito ricostruito da Benatia si comprende chiaramente ci fosse stato un qui pro quo con il presidente Longoria. Il numero uno del club, a detta del marocchino, non sarebbe stato affatto sincero e trasparente, mancando di rispetto tanto a lui quanto all'allenatore ex Sassuolo. "Mi ha mentito, certo. Lo dico in TV senza alcun problema. Certo che lo ha fatto!"

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Proprio a febbraio, ad onor di cronaca, Robertofu sollevato dall'incarico e, di lì a qualche giorno, anche il presidente spagnolo lasciò la società francese. Il Marsiglia, insomma, perse unità e pezzi proprio dopo quella tormentata sessione invernale di calciomercato. Benatia, pur rassegnando formalmente le dimissioni, aspettò che si concludesse la stagione, prima di salutare anch'egli.