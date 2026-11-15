13 giugno 2016. Lione. Stade de Lyon.

L’estate è appena cominciata e la Francia si prepara a ospitare il più importante appuntamento calcistico del continente. Gli Europei del 2016 sono iniziati da pochi giorni e per l’Italia di Antonio Conte è già arrivato il momento di misurarsi con una delle grandi favorite della competizione: il Belgio.

Da una parte i Diavoli Rossi, ricchi di talento e guidati da una generazione d’oro con nomi come Eden Hazard, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Dall’altra una Nazionale azzurra che non parte con i favori del pronostico, ma può contare sull’esperienza della BBC difensiva, sulla leadership di Gianluigi Buffon e su un gruppo pronto a seguire il proprio commissario tecnico fino all’ultimo minuto.

Quella di Lione diventa una serata indimenticabile: l’Italia interpreta la partita con attenzione, sacrificio e grande intelligenza tattica. Al 32’ è Emanuele Giaccherini a sbloccare il risultato, con un controllo pazzesco su un lancio di Bonucci e una conclusione che sorprendono la difesa belga e Courtois tra i pali. Gli Azzurri resistono agli attacchi avversari e, in pieno recupero, trovano il colpo del definitivo ko: al 93’ Graziano Pellè firma il raddoppio con una splendida conclusione al volo, facendo esplodere la gioia italiana.

È una vittoria che va oltre i tre punti: l’Italia manda un messaggio alle rivali e dimostra di poter competere anche contro le nazionali più attrezzate. Una notte in cui il collettivo supera il talento dei singoli e in cui gli Azzurri iniziano a far sognare un intero Paese.

Ma 90 minuti fa non racconta soltanto ciò che succede sul campo. Ogni partita è una porta aperta sul proprio tempo: la musica che ascoltavamo, i film che vedevamo al cinema, i programmi televisivi, le novità tecnologiche, gli eventi che riempivano le pagine dei giornali e i prezzi della vita quotidiana.

Perché mentre a Lione l’Italia si prendeva la scena europea, fuori dallo stadio il mondo viveva un 2016 ricco di cambiamenti, grandi eventi e fenomeni destinati a lasciare il segno.

Torniamo allora a quell’estate del 2016. Una partita, un’epoca e tutto quello che succedeva intorno al calcio.

LIONE, FRANCIA - 13 GIUGNO: Antonio Conte (primo da destra), commissario tecnico dell'Italia, insieme allo staff della nazionale, si schiera per l'inno nazionale prima della partita del Gruppo E di UEFA EURO 2016 tra Belgio e Italia, disputata allo Stade des Lumières il 13 giugno 2016 a Lione, in Francia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

0’-EVENTI: l’anno delle imprese impossibili

Ripartiamo proprio da, quello che viene ricordato come l’europeo deldi Cristiano Ronaldo. Purtroppo gli azzurri saranno costretti ad arrendersi ai calci di rigore contro lanei quarti di finale, ma Il 10 luglio, allo Stade de France, ilconquisterà il suo primo Europeo, battendo i padroni di casa della Francia grazie a un gol dinei tempi supplementari.

Cristiano Ronaldo, il grande trascinatore della selezione portoghese, sarà però costretto a lasciare il campo in lacrime nel primo tempo a causa di un infortunio e a seguire il resto della finale in panchina. Il numero 7 portoghese scoppierà poi in un misto tra gioia e lacrime insieme a tutta la sua squadra per il primo grande titolo della storia della nazionale lusitana.

Poche settimane dopo, gli occhi del mondo si spostano in Brasile per le Olimpiadi di Rio de Janeiro, le prime disputate in Sud America. Sono i Giochi di Usain Bolt, capace di conquistare ancora una volta l’oro nei 100, nei 200 metri e nella staffetta 4x100, ma anche di Michael Phelps, che aggiunge altre cinque medaglie d’oro alla propria leggendaria carriera. L’Italia torna a casa con 28 medaglie, di cui otto d’oro.

Il 2016 é anche l’anno di una delle favole sportive più incredibili di sempre. In Inghilterra, il Leicester City di Claudio Ranieri conquista la Premier League contro ogni pronostico, trasformando una squadra che soltanto un anno prima lottava per non retrocedere in campione d’Inghilterra. Una vittoria che alla vigilia era quotata 5000 a 1 e che porta alla ribalta Jamie Vardy, Riyad Mahrez e N’Golo Kanté. Una pagina di storia che dimostra come, almeno nello sport, i sogni possano davvero diventare realtà.

Anche il basket americano regala una pagina destinata a restare nella storia. I Cleveland Cavaliers di LeBron James ribaltano una serie che li vedeva sotto 3-1 contro i Golden State Warriors e conquistano il primo titolo NBA della loro storia. Un’impresa ancora più significativa perché interrompe un digiuno di 52 anni per la città dell’Ohio.

Nel mondo della Formula 1, invece, il 2016 è l’anno di Nico Rosberg, che a novembre conquista il suo primo e unico Mondiale, battendo il compagno di squadra Lewis Hamilton prima di annunciare a sorpresa il ritiro dalle corse.

Non sono mancati, però, momenti di grande dolore. Il 24 agosto un violento terremoto di magnitudo 6.0 colpisce il Centro Italia, devastando soprattutto Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto e provocando quasi 300 vittime. Pochi mesi prima, il mondo aveva salutato Muhammad Ali, leggenda della boxe scomparsa il 3 giugno a 74 anni.

Un anno di contrasti, dunque, tra trionfi, sorprese, lutti e avvenimenti destinati a rimanere nella memoria collettiva. A Lione, intanto, Belgio e Italia si studiano in un avvio di gara equilibrato: i Diavoli Rossi provano a fare la partita, ma gli Azzurri di Conte tengono bene il campo. Il primo quarto d’ora si chiude senza reti: Belgio-Italia 0-0.

LEICESTER, INGHILTERRA - 7 MAGGIO: Il capitano Wes Morgan e l'allenatore Claudio Ranieri del Leicester City sollevano il trofeo della Premier League dopo la partita di Barclays Premier League tra Leicester City ed Everton, disputata al King Power Stadium il 7 maggio 2016 a Leicester, nel Regno Unito. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

15’-MUSICA: tra tormentoni, l’avvento della trap e grandi addii

Il 2016 è anche l’anno in cui laviene celebrata in una delle sue forme più alte: il Premio Nobel per la Letteratura a. Un riconoscimento storico, assegnato al cantautore americano per aver creato nuove espressioniall’interno della tradizione musicale statunitense. Ma mentreentra nella storia, le classifiche italiane sono dominate da sonorità decisamente diverse.

L’estate ha le sue colonne sonore: “Andiamo a comandare” di Fabio Rovazzi diventa un tormentone generazionale, con il suo ritornello impossibile da dimenticare e Alvaro Soler conquista le radio con “Sofia”. Tra i brani più ascoltati c’è anche “Completamente” dei Thegiornalisti, destinata a diventare uno dei pezzi simbolo del percorso della band romana.

Il 2016 rappresenta soprattutto un anno di profonda trasformazione per la scena musicale urban italiana. Il rap cambia pelle e la trap inizia progressivamente a uscire dai circuiti underground per affacciarsi al grande pubblico. Nella zona di Milano, Sfera Ebbasta pubblica il suo primo album in studio, l’omonimo Sfera Ebbasta, prodotto da Charlie Charles, mentre a Roma la Dark Polo Gang consolida il proprio universo musicale e visivo attraverso la cosiddetta Dark Trilogy.

A giugno, intanto, due protagonisti assoluti della scena come Marracash e Guè Pequeno pubblicano Santeria, un progetto destinato a lasciare un segno importante nella storia del rap italiano. Proprio a dimostrazione di come il rap italiano stia attraversando una fase di cambiamento, c’è anche chi sceglie di non inseguire le nuove tendenze.

È il caso di Emis Killa, che pubblica Terza Stagione, un progetto interamente rap con cui rimane fedele alle proprie origini, senza lasciarsi condizionare dall’avvento della trap e dalle nuove sonorità che stanno conquistando la scena. Una scelta che testimonia come, anche in un periodo di profonda evoluzione, ci sia ancora spazio per chi vuole restare legato alla propria identità musicale.

Nello stesso periodo si fa strada anche un giovane Tedua, che con Orange County Mixtape costruisce un immaginario ispirato alla celebre serie televisiva The O.C. e al personaggio di Ryan Atwood. Attorno a lui prende forma una nuova scena genovese, legata all’immaginario della Wild Bandana, di cui Tedua è uno dei precursori insieme ad artisti come Izi e Vaz Tè. Da questo fermento nascerà un movimento destinato a evolversi ulteriormente, fino ad arrivare alla cosiddetta Drilliguria, che oggi comprende artisti come Bresh, Sayf e Disme.

Sono i primi segnali di una nuova stagione musicale: cambiano il linguaggio, l’estetica e il modo stesso di concepire il rap, anticipando un movimento che negli anni successivi conquisterà classifiche e piattaforme digitali, trasformandosi ancora una volta.

Il 2016, però, verrà ricordato anche come un anno particolarmente crudele per la musica internazionale. Il 10 gennaio muore David Bowie, appena due giorni dopo aver pubblicato Blackstar, il suo ultimo album. Il 21 aprile se ne va Prince, artista poliedrico e simbolo di un’intera generazione. A dicembre, proprio nei giorni delle festività natalizie, arriva la notizia della scomparsa di George Michael, voce indimenticabile degli Wham!e protagonista di una straordinaria carriera solista. Tre addii che lasciano un vuoto enorme e che, insieme a quelli di tanti altri protagonisti della musica, rendono il 2016 un anno difficile da dimenticare.

Mentre le radio e le playlist raccontano un mondo musicale in piena evoluzione, allo Stade de Lyon la partita resta bloccata. Il Belgio prova a sfruttare il talento dei propri attaccanti, ma l’Italia tiene le linee compatte e non concede spazi: Belgio-Italia 0-0, con gli Azzurri ancora alla ricerca del varco giusto.

MONZA, ITALIA - 7 SETTEMBRE: Il rapper italiano Tedua viene immortalato durante la giornata di qualifiche per il Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'Autodromo di Monza, il 7 settembre 2019 a Monza, Italia. (Foto di Guido De Bortoli/Getty Images)

30’-TECNOLOGIA: il mondo sempre più connesso

Dalla musica alla tecnologia, il passo è sempre più breve. Proprio nel 2016, infatti,presenta un prodotto destinato a diventare una presenza familiare nelle nostre giornate: gli. Annunciati a settembre insieme all’iPhone 7, i nuovi auricolari senza fili segnano un ulteriore passo verso un modo diverso di ascoltare, eliminando il collegamento fisico con lo smartphone. Un piccolo oggetto che, negli anni successivi, diventerà un simbolo delladigitale.

Ma il 2016 è anche l’anno in cui milioni di persone tornano a caccia di Pokémon. A luglio arriva Pokémon GO, il videogioco per smartphone che ci porta Pikachu, Charmander, Squirtle, Bulbasaur e tutti i Pokemon della regione di Kanto grazie alla realtà aumentata. Strade, piazze e parchi si trasformano in luoghi di ricerca: basta uno smartphone per ritrovarsi a camminare alla ricerca di un Pokémon, dando vita a un fenomeno globale che coinvolge nostalgici e nuove generazioni.

Nel frattempo, la scienza compie un passo storico. L’11 febbraio viene annunciata la prima osservazione diretta delle onde gravitazionali, previste da Albert Einstein un secolo prima nella teoria della relatività generale. Una scoperta straordinaria, frutto della collaborazione internazionale del progetto LIGO, che apre una nuova finestra sull’universo e permette di osservare fenomeni cosmici fino ad allora impossibili da rilevare direttamente.

Anche il modo di raccontare la nostra quotidianità cambia profondamente. Il 2 agosto Instagram introduce le Stories, contenuti fotografici e video destinati a scomparire dopo 24 ore, modificando per sempre il linguaggio dei social network. Poche settimane dopo, a settembre, Facebook estende a tutti gli utenti la possibilità di utilizzare le dirette video, trasformando il telefono in una piccola emittente personale. Condivisioni, commenti in tempo reale e dirette diventano strumenti sempre più diffusi: il mondo non vuole soltanto essere raccontato, ma vuole farlo in diretta.

Mentre la tecnologia corre e cambia il modo di vivere, comunicare e persino ascoltare musica, allo Stade de Lyon la partita si accende. Al 32’ Emanuele Giaccherini raccoglie uno splendido lancio di Leonardo Bonucci, controlla il pallone e batte Courtois con un preciso diagonale. L’Italia di Conte trova così il vantaggio contro il Belgio ed entra negli spogliatoi con il punteggio a favore: Italia 1, Belgio 0.

HANNOVER, GERMANIA - 15 LUGLIO: Un giovane giocatore tiene in mano il proprio smartphone mentre gioca a "Pokémon GO", il 15 luglio 2016 ad Hannover, in Germania. 1.200 giocatori hanno partecipato a una passeggiata notturna nel centro della città, protrattasi fino a mezzanotte. "Pokémon GO" è un gioco per dispositivi mobili che utilizza la realtà aumentata e i dati di geolocalizzazione per coinvolgere il giocatore nella ricerca di nuovi mostri o avversari all'interno dell'area in cui si trova. Il giocatore è così spinto a camminare per la città, anziché trascorrere il proprio tempo davanti a un computer. (Foto di Alexander Koerner/Getty Images)

45’- CINEMA: le sale tra romanticismo, eroi, animazioni e commedie

Mentre gli smartphone democratizzano le riprese dal vivo, il grande schermo risponde con storie monumentali.

Nel 2016 uno dei film di riferimento usciti al cinema è sicuramente La La Land, che porta sullo stesso set Emma Stone e Ryan Gosling. La pellicola racconta la storia d'amore tra Mia, un'aspirante attrice, e Sebastian, un pianista jazz. Inizialmente i due si supportano a vicenda e si sostengono nelle loro ambizioni, ma non appena arriva il successo le esigenze delle loro carriere personali li costringono a separarsi. A distanza di 5 anni i due si ritroveranno ad aver raggiunto i loro traguardi lavorativi, ma al prezzo di dover rinunciare ad una preziosa storia d'amore.

Il 2016 segna anche l'anno della fine della corsa all'Oscar di Leonardo DiCaprio, che conquista l'agognata statuetta grazie alla sua performance in The Revenant nel ruolo di Hugh Glass, un esploratore e cacciatore di pellicce nella frontiera americana nel 1823. Durante una spedizione, Glass viene brutalmente attaccato da un orso grizzly e ridotto in fin di vita. I suoi compagni di avventura, convinti che non sopravviva, lo lasciano nella natura, derubandolo e uccidendo suo figlio. Glass, spinto da una grandissima voglia di vendetta, riesce a sopravvivere alle ferite e al freddo glaciale, cominciando un viaggio per rintracciare chi l'ha tradito.

Il 2016 è anche l'anno dei cinecomic, con l'arrivo nelle sale della prima grande spaccatura nel mondo Marvel, che si divide in Team Iron Man e Team Captain America. In Captain America: Civil War, gli Avengers si dividono a causa degli Accordi di Sokovia, un documento delle Nazioni Unite che intende regolare l'operato dei Vendicatori dopo i disastrosi eventi di Age of Ultron. Tony Stark inizialmente appoggia il controllo governativo del gruppo spinto dai sensi di colpa, mentre Steve Rogers rifiuta l'ingerenza politica per preservare la libertà d'azione dei supereroi e per proteggere il suo amico fraterno Bucky Barnes.

Nell'universo Fox fa il suo debutto stand-alone Deadpool, che riceve i suoi poteri durante un esperimento di cura per un cancro terminale. Wade Wilson riesce a guarire dal grave male e riceve dei superpoteri che lo rendono invincibile, ma l'esperimento lo lascia gravemente sfigurato su tutto il corpo. Sotto la nuova identità di Deadpool, il protagonista interpretato da Ryan Reynolds intraprende una spietata caccia contro Ajax, lo scienziato che l'ha curato, per costringerlo a sistemare il suo aspetto e poter tornare dalla sua Vanessa.

Nel 2016 le famiglie portano i figli nel fantastico regno animale di Zootropolis, film d'animazione che ci mostra le avventure di Judy Hopps, una giovane coniglietta determinata che realizza il sogno di diventare una poliziotta.

Dalla metropoli animalesca passiamo nei grandi fondali marini con Alla ricerca di Dory, che dà importanza alla storia dello smemorato pesciolino blu, che intraprende un viaggio subacqueo verso la California per riunirsi alla sua famiglia.

In Italia abbiamo l'esplosione delle grandi commedie tipiche del Belpaese. Nel 2016 Checco Zalone torna sul grande schermo con Quo vado?, film in cui Zalone interpreta un impiegato statale che decide di accettare trasferimenti folli pur di non lasciare il suo posto fisso.

Perfetti sconosciuti ci mostra la cena di un gruppo di sette amici, che si trasforma in un disastro quando decidono di leggere ad alta voce ogni messaggio e chiamata ricevuta, mostrando davanti a tutti tradimenti e confessioni scottanti.

Il 2016 è anche l'anno di Ficarra e Picone, che con L'ora legale raccontano di un paese siciliano che elegge un sindaco onesto ma si pente presto quando questi inizia a far rispettare le regole a tutti, senza favoritismi.

Ma torniamo a Lione, dove il primo tempo si conclude per 1-0 dopo una grandissima occasione sprecata da Graziano Pellè.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 APRILE: Robert Downey Jr. arriva alla prima nel Regno Unito del film "Captain America: Civil War" presso il cinema Vue Westfield, il 26 aprile 2016 a Londra, Inghilterra (Foto di Ian Gavan/Getty Images)

60’ – Serie TV: l'anno delle prime grandi Serie Netflix

Il 2016 segna anche l'esplosione del piccolo schermo grazie alla rapida ascesa della nuova piattaforma streaming

Proprio sulla piattaforma rossa esplode il fenomeno Stranger Things, serie TV ambientata negli anni '80 nella cittadina di Hawkins. Dopo la scomparsa di Will, un gruppo di ragazzi si allea con Undici, una ragazzina dotata di poteri telecinetici. Scoprono che un laboratorio segreto ha aperto un portale verso il Sottosopra, una dimensione parallela oscura e mostruosa. Crescendo, i protagonisti affrontano le creature di questo mondo.

Dalla spaventosa atmosfera del Sottosopra ci teletrasportiamo nella regale atmosfera di Buckingham Palace grazie alla serie The Crown, che narra l'ascesa al trono della regina Elisabetta II a seguito della morte del padre re Giorgio VI.

Dal trono reale britannico si passa al trono del regno degli Inferi con Lucifer. Stanco di governare l'Inferno, Lucifer Morningstar abbandona il suo trono e si trasferisce a Los Angeles, dove apre il night club Lux. Qui inizia a collaborare come consulente con la detective Chloe Decker, scoprendo che lei è l'unica umana immune ai suoi poteri di seduzione e capace di renderlo fisicamente vulnerabile. Nel corso delle sei stagioni, tra indagini poliziesche e drammi familiari con angeli e demoni, Lucifer intraprende un percorso di crescita.

In Italia, nel 2016 continua l'esplosione del fenomeno fiction con il debutto di Rocco Schiavone, un vicequestore romano cinico, scorbutico e dai metodi poco ortodossi che, per motivi disciplinari, viene trasferito nella fredda e nevosa Aosta, città che detesta profondamente.

Su Rai 1 debutta la fiction L'allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, che interpretano rispettivamente Alice Allevi, una giovane e un po' goffa specializzanda in medicina legale a Roma che, nonostante le continue difficoltà pratiche, dimostra uno straordinario intuito nel risolvere i casi di omicidio, e Claudio Conforti, affascinante medico e mentore della ragazza.

Dal punto di vista storico abbiamo la fiction kolossal su I Medici, che narra la storia della famiglia più importante della Firenze rinascimentale, mentre Pif decide di adattare sul piccolo schermo il suo capolavoro La mafia uccide solo d'estate.

Ambientata a Palermo tra la fine degli anni '70 e gli inizi degli anni '90, la storia segue la crescita di Arturo, un bambino sensibile che cerca di conquistare il cuore della compagna di scuola Flora mentre intorno a lui si consuma la sanguinosa stagione delle stragi di Cosa Nostra.

A Lione riparte il gioco, con il Belgio che spinge con Lukaku che sfiora il gol del pari in contropiede e con Buffon che alza la saracinesca su Hazard.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 8 DICEMBRE: (Da sinistra a destra) Gli attori Noah Schnapp, Caleb McLaughlin e l'attrice Sadie Sink posano dopo il panel dedicato a Stranger Things durante la seconda giornata dell'Argentina Comic Con 2018, presso Costa Salguero, l'8 dicembre 2018 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Ricardo Ceppi/Getty Images per NETFLIX)

75’ – Politica: l'anno dei grandi cambiamenti

Il racconto delleinferte dalla mafia allo Stato fa da specchio a un 2016 che sconvolge gli equilibri politici sia in Italia che sullo scacchiere

Il nostro Paese resta col fiato sospeso e chiede verità per il tragico caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito, torturato e ucciso al Cairo all'inizio dell'anno, mentre sul fronte interno la stagione politica culmina il 4 dicembre con la netta vittoria del "No" al referendum costituzionale, risultato che spinge il premier Matteo Renzi a rassegnare le dimissioni.

Anche oltreconfine soffia un vento di rottura storica: a giugno il Regno Unito vota a sorpresa per la Brexit, sancendo lo storico divorzio dall'Unione Europea, e a novembre gli Stati Uniti vivono una delle notti elettorali più clamorose di sempre, con Donald Trump che batte Hillary Clinton e conquista la Casa Bianca.

Sotto il cielo di Lione, intanto, gli ultimi quindici minuti diventano una vera trincea azzurra: Wilmots getta nella mischia Origi che divora il pareggio di testa a pochi passi dalla porta, mentre la difesa italiana resiste con le unghie e con i denti.

ROMA, ITALIA - 5 DICEMBRE: Il Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi tiene un discorso in seguito ai risultati del referendum sulle riforme costituzionali, presso Palazzo Chigi, il 5 dicembre 2016 a Roma. L'esito del referendum governativo, che potrebbe modificare la Costituzione, è considerato cruciale per il futuro politico dell'Italia e per il futuro personale del suo Presidente del Consiglio. (Foto di Franco Origlia/Getty Images)

90’ – Prezzi

Allo scoccare del novantesimo minuto, mentre iitaliani trattengono il respiro, vale la pena guardare neldi quell'estate del 2016 per misurare quanto sia cambiato ildella vita in dieci anni:

Un litro di benzina costava in media 1,45 € (con circa 72 euro si faceva un pieno completo).

Un caffè al bar oscillava ancora tra 0,95 € e 1,00 € nella maggior parte delle città italiane.

Un chilo di pane: si acquistava intorno ai 2,80 €.

Un biglietto del cinema: costava mediamente 8,00 € per uno spettacolo serale.

L'abbonamento mensile a Netflix (piano base): partiva da 7,99 € al mese, senza pubblicità.

Un biglietto per Italia-Belgio a Lione (Categoria 3): aveva un prezzo ufficiale UEFA di 55,00 €.

Proprio al 93', in pieno recupero, l'Italia trova il colpo del definitivo ko: Ciro Immobile lancia il contropiede perfetto, Antonio Candreva pennella un cross morbido dalla destra e Graziano Pellè fulmina Courtois con una splendida girata al volo per il 2-0 che manda in estasi l'intero Paese.

LIONE, FRANCIA - 13 GIUGNO: Graziano Pellè (a destra), dell'Italia, festeggia il secondo gol della sua squadra insieme al compagno Stephan El Shaarawy (a sinistra) durante la partita del Gruppo E di UEFA EURO 2016 tra Belgio e Italia, disputata allo Stade des Lumières il 13 giugno 2016 a Lione, in Francia. (Foto di Clive Brunskill/Getty Images)

Triplice fischio – L'eredità della partita

Quandofischia tre volte, Lione celebra uno dei capolavori tattici più puri della storia recente della. Quella seranon batte soltanto la squadra numero due del ranking FIFA, ma dimostra al mondo intero che l'organizzazione maniacale, ilreciproco e l'identità di gruppo possono schiantare qualsiasi collezione di talenti individuali. L'urlo di Antoniocol volto rigato dal sangue dopo l'esultanza furiosa per il gol die il muro invalicabile della "" (Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini) diventano il manifesto di un'Italia operaia capace dia occhi aperti fino ai calci di rigore dei quarti di finale contro la Germania.morale e calcistica che, a distanza di anni, resta il punto di riferimento assoluto ogni volta che la maglia azzurra scende in campo contro i giganti del calcio mondiale.