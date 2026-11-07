A cura di Dennis Re e Francesco Intorre.

6 aprile 1991. Firenze. Stadio Artemio Franchi.

Ci sono ritorni che valgono più di una partita, incontri in cui il risultato passa quasi in secondo piano rispetto a tutto ciò che accade sugli spalti. Quel sabato di aprile Firenze si prepara a riabbracciare il suo gioiello più prezioso, ma qualcosa è cambiato. Roberto Baggio, il ragazzo che aveva fatto innamorare una città intera, torna a calcare il prato del Franchi con una maglia che nessun tifoso viola avrebbe mai voluto vedere addosso a lui: quella della Juventus. Il trasferimento a Torino, avvenuto nell'estate precedente, ha lasciato una ferita ancora aperta. La sua cessione, accompagnata da proteste e tensioni che avevano infiammato le strade di Firenze, ha trasformato un idolo in un avversario. E adesso, a pochi mesi di distanza, il destino mette nuovamente tutti faccia a faccia.

L'accoglienza è quella che ci si potrebbe aspettare, ma anche quella che soltanto il calcio sa rendere così intensa. Fischi, striscioni e contestazioni accompagnano ogni movimento di Baggio, mentre sugli spalti si mescolano delusione, rabbia e nostalgia. Non è semplice affrontare la squadra della propria città, soprattutto quando quella città ti ha considerato un simbolo. Eppure, durante la sua sostituzione, dopo il solo gesto del Divin Codino di raccogliere una sciarpa della Viola e tenerla stretta con se, la contestazione si trasforma progressivamente in qualcosa di diverso: arrivano gli applausi, riaffiora l'affetto e Firenze dimostra che, al di là del tradimento sportivo, il legame con il suo campione non si è mai spezzato del tutto.

Dall'altra parte c'è una Juventus che vuole imporsi in una delle trasferte più delicate della stagione e una Fiorentina determinata a difendere il proprio orgoglio davanti al suo pubblico. Ma quel pomeriggio il Franchi ha occhi soltanto per un uomo: il numero 10 che ha lasciato Firenze per inseguire un'altra strada e che adesso si ritrova davanti alla sua storia.

Il calcio è fatto di maglie, colori e rivalità, ma anche di legami che resistono al tempo e alle delusioni. Il 6 aprile 1991, Fiorentina-Juventus non è soltanto una partita di Serie A: è il giorno in cui Roberto Baggio torna a casa da nemico, per scoprire che, a volte, nemmeno il rancore riesce a cancellare l'amore.

0’ - Eventi: Un anno di imprese sportive, trionfi storici e addii indimenticabili

Ilè un anno che lascia il segno, dentro e fuori dal campo. Lo sport regala imprese destinate a rimanere nella storia, mentre il mondo dello spettacolo saluta alcuni dei suoi protagonisti più amati. Il primo grande appuntamento arriva il, quando ladiconquista il suo primo storico. La squadra disi prende il campionato italiano davanti a Milan, Inter e Juventus, coronando un percorso straordinario e portando per la prima volta il tricolore sulla maglia blucerchiata. Genova diventa doriana e il calcio italiano scopre una nuova regina.

Dall'altra parte dell'oceano, anche il basket americano vive una pagina indimenticabile. Il 12 giugno i Chicago Bulls di Michael Jordan conquistano il loro primo titolo NBA, superando i Los Angeles Lakers di Magic Johnson nelle Finals. È l'inizio di una dinastia destinata a dominare gli anni Novanta, con Jordan pronto a diventare il volto simbolo della pallacanestro mondiale. Pochi mesi dopo, il 30 agosto, a Tokyo va in scena un'altra impresa: Mike Powell vola a 8,95 metri nel salto in lungo, strappando a Bob Beamon un record mondiale che resisteva dal 1968. Alle sue spalle c'è Carl Lewis, battuto in una delle sfide più memorabili della storia dell'atletica.

Anche la Formula 1 regala emozioni fortissime. Il 24 marzo, davanti al pubblico di casa di Interlagos, Ayrton Senna vince per la prima volta il Gran Premio del Brasile. Una vittoria sofferta, conquistata nonostante i problemi al cambio della sua McLaren, che costringe il brasiliano a tagliare il traguardo stremato, quasi senza riuscire a uscire dall'abitacolo. Un successo che vale molto più dei nove punti in classifica: è il trionfo di un campione davanti alla propria gente.

Ma il 1991 porta con sé anche un addio che scuote milioni di persone. Il 24 novembre si spegne Freddie Mercury, voce inconfondibile dei Queen e uno degli artisti più carismatici della storia della musica. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme, ma le sue canzoni sono destinate a continuare a vivere ben oltre la sua morte. E proprio da una delle voci più straordinarie di sempre prende il via il nostro viaggio nella musica del 1991. Intanto, al Franchi, Fiorentina e Juventus cominciano la loro sfida: dopo i primi minuti il risultato è ancora sullo 0-0.

Michael Jordan (23), guardia tiratrice e ala piccola dei Chicago Bulls, in azione mentre palleggia lungo il campo superando Rex Chapman (3), playmaker degli Charlotte Hornets, durante una partita della NBA Central Division disputata il 12 gennaio 1991 presso la Charlotte Coliseum Arena a Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti. I Chicago Bulls hanno vinto l'incontro per 106 a 95. (Foto di Jim Gund/Allsport/Getty Images)

15’ - Musica: Le canzoni che hanno fatto da colonna sonora al 1991

Ladilascia un vuoto enorme nel panorama musicale internazionale, ma la sua voce e le sue interpretazioni continuano a raccontare la grandezza di un artista irripetibile. Poche settimane prima della sua scomparsa, i Queen pubblicano The Show Must Go On, brano destinato ad assumere un significato ancora più profondo dopo la morte del loro frontman. Una canzone che diventa quasi un, la testimonianza di un uomo che, nonostante la malattia e le difficoltà, non ha mai smesso di vivere per la musica. Le note dei Queen accompagnano così uno degli addii più dolorosi della storia dello spettacolo, lasciando in eredità undestinato a

Dall'Inghilterra all'Italia, il 1991 è anche l'anno delle grandi canzoni d'autore, capaci di entrare nella quotidianità e di accompagnare intere generazioni. Antonello Venditti emoziona con Amici mai, un brano che racconta il legame profondo tra due persone che, nonostante le distanze e il passare del tempo, continuano a portarsi dentro qualcosa l'una dell'altra. Claudio Baglioni regala invece una delle sue composizioni più intense con Mille giorni di te e di me, una storia d'amore raccontata attraverso il ricordo, la nostalgia e la difficoltà di lasciarsi alle spalle una persona importante. C'è spazio anche per Gino Paoli, che con Quattro amici riflette sul tempo che passa, sulle amicizie che cambiano e sulle strade diverse che la vita porta a percorrere.

Oltreoceano, invece, Michael Jackson torna a dominare le classifiche con Black or White, un successo planetario che affronta il tema dell'uguaglianza e del superamento delle barriere razziali. Il videoclip, con la sua celebre sequenza di trasformazioni dei volti, diventa uno degli eventi televisivi e musicali più riconoscibili dell'anno, confermando ancora una volta la capacità del Re del Pop di trasformare ogni uscita in un fenomeno globale.

E mentre le radio continuano a trasmettere queste canzoni, anche il grande schermo si prepara a regalare storie e personaggi destinati a rimanere nell'immaginario collettivo: al Franchi, intanto, Fiorentina e Juventus sono ancora ferme sullo 0-0.

Il cantante britannico Freddie Mercury (1946-1991), della rock band Queen, in concerto presso il Leeds Football Club, nel Regno Unito, il 29 maggio 1982. (Foto di Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

30’ - Cinema: Dalle grandi produzioni hollywoodiane alle storie italiane

Ilè un anno particolarmente importante per il. Hollywood regala alcune delle pellicole più amate e riconoscibili degli anni Novanta, mentre il cinema italiano attraversa generi e temi differenti, raccontando anche le contraddizioni della società. Tra i titoli più significativi c'è La bella e la bestia, capolavoro d'animazioneche conquista il pubblico con una storia senza tempo, fatta di. Di tutt'altro genere è La famiglia Addams, che porta sul grande schermo l'irriverente e stravagante universo della celebre famiglia, tra, personaggi eccentrici e atmosfere gotiche.

Il 1991 è anche l'anno di grandi interpretazioni e storie capaci di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Il silenzio degli innocenti, diretto da Jonathan Demme, introduce il pubblico nell'inquietante rapporto tra l'agente Clarice Starling e il carismatico e terrificante Hannibal Lecter, interpretato da Anthony Hopkins. Un thriller destinato a entrare nella storia del cinema. Spazio anche all'azione con Point Break – Punto di rottura, con Keanu Reeves e Patrick Swayze, un film che mescola surf, rapine e adrenalina, diventando negli anni un vero cult. E poi arriva Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con Arnold Schwarzenegger nuovamente nei panni del cyborg più famoso del cinema: James Cameron realizza uno dei kolossal fantascientifici più spettacolari di sempre, rivoluzionando anche l'utilizzo degli effetti speciali.

Anche il cinema italiano lascia il segno: Roberto Benigni conquista il pubblico con Johnny Stecchino, una commedia costruita sugli equivoci e sullo scambio di identità, nella quale l'attore toscano interpreta un uomo comune che si ritrova coinvolto in una vicenda legata alla mafia. Accanto alla comicità, però, c'è spazio per uno sguardo più duro e realistico sulla società. Con Ultrà, diretto da Ricky Tognazzi, il mondo delle tifoserie organizzate diventa protagonista: Claudio Amendola interpreta Principe, capo di un gruppo di ultras romanisti, in una storia che racconta rivalità, violenza, appartenenza e tensioni che si consumano dentro e fuori dagli stadi. Un tema che, per chi vive il calcio, assume un significato ancora più particolare.

Dal fascino delle fiabe Disney alla tensione dei thriller, passando per le risate di Benigni e le curve raccontate da Ultrà, il cinema del 1991 offre uno spaccato di un'epoca e delle sue contraddizioni. Al Franchi, intanto, la sfida tra Fiorentina e Juventus prosegue: al 30' il risultato è ancora sullo 0-0.

45' - Televisione: La nascita del TG5 e l'avvento di Bud spencer

Nelilsubisce unache cambia per sempre le abitudini degli italiani. Il genialelancia l'iconico programma Non è la Rai, trasformando totalmente l'intrattenimento pomeridiano attraverso un cast di sole giovanissime ragazze che dettano mode e tendenze per l'intero decennio. Sul fronte dell'informazione, il panorama subisce un terremoto: nasce il, diretto da, che per la prima volta lancia una sfida auditel aperta e vincente contro il monopolio storico dei telegiornali di Stato. Il palinsesto si arricchisce anche delle grandi fiction, grazie ache sbanca gli ascolti svestendo i panni cinematografici per risolvere casi a Miami nella fortunata serie Detective Extralarge.

E proprio come un clamoroso dramma televisivo da prima serata, al minuto 50 la partita del Franchi regala un colpo di scena surreale: l'arbitro fischia un calcio di rigore per la Juventus. Roberto Baggio spiazza tutti, compagni e tifosi: abbassa la testa e rifiuta di calciare contro la sua ex squadra. Luigi De Agostini raccoglie il pesantissimo pallone e si presenta sul dischetto, ma il portiere viola Gianmatteo Mareggini intuisce la traiettoria e para, mandando in estasi totale lo stadio fiorentino. Il punteggio rimane sullo 0-0.

FIRENZE, ITALIA - 6 APRILE: Il giocatore della Juventus Roberto Baggio prima del calcio di rigore di De Agostini durante Fiorentina-Juventus, il 6 aprile 1991 a Firenze, Italia. (Foto di Juventus FC - Archivio/Juventus FC via Getty Images)

60' - Politica: Dalla caduta dell'URSS alla sostituzione del Divin Codino

Mentre il prato del Franchi consuma i suoi personalissimi e intimi drammi sportivi, il mondo intero assiste alche sembravano eterni. L'Italia chiude uno dei capitoli più lunghi e complessi della sua Prima Repubblica: ladiculmina con lo scioglimento definitivo del, il più grande partito comunista del blocco occidentale. A livello internazionale, la geopolitica subisce un vero e proprio sisma storico:, la bandiera rossa con falce e martello scende per l'ultima volta dal Cremlino e decenni di gelidagiungono al termine. Il pianeta, però, non trova la pace sperata: nel cuore dell'Europa scoppiano i sanguinosi conflitti delleche sventrano i Balcani, mentre le televisioni di tutto il mondo trasmettono per la prima volta in diretta i bombardamenti notturni dell'durante la drammatica

Anche a Firenze si chiude un'epoca in modo traumatico: al minuto 64 l'allenatore bianconero Luigi Maifredi decide di sostituire Baggio. Il "Divin Codino" abbassa lo sguardo, lascia il campo e si avvia lentamente verso gli spogliatoi circondato da un muro di fischi incessanti, terminando la sua personalissima agonia sportiva.

75' - Tecnologia: L'arrivo del Game Boy e la nascita del World Wide Web

Le immagini del Franchi raggiungono le case italiane attraverso i vecchi televisori a tubo catodico, proprio nell'anno in cui la tecnologia getta le fondamenta dell'erache viviamo oggi. Nel silenzio dei laboratori deldi, il ricercatorepubblica online il primissimo sito web della storia, inventando ile aprendo ufficialmente l'era di internet che stravolgerà l'umanità. Contemporaneamente, le grandi aziende avviano la, immettendo sul mercato i primi veri telefoni cellulari che, seppur pesanti e ingombranti, iniziano a connettere le persone in mobilità. I ragazzi di tutto il mondo, invece, impazziscono per l'intrattenimento digitale grazie al dominio assoluto di due console leggendarie firmate Nintendo: il portatile, che rende globale il fenomeno di Tetris, e il potentissimoche definisce gli standard dei videogiochi moderni.

E un'immagine visiva altrettanto dirompente, che oggi invaderebbe i social network globali in un millesimo di secondo, si materializza a bordo campo: mentre Baggio rientra negli spogliatoi, un tifoso lancia dalla tribuna una sciarpa della Fiorentina. Il fuoriclasse si china, la raccoglie senza esitare e la stringe al petto, sfidando apertamente l'ira e le multe dei dirigenti juventini. I fischi del Franchi e di tutto il pubblico viola si trasformarono così in applausi, perché il simbolo ed il mito di Roberto Baggio andava ben oltre ai colori di una maglietta.

90' - Prezzi: il prezzo di una rivalità senza fine

Immergersi nellasignifica fare i conti con un costo della vita profondamente diverso, scandito dal nostalgico tintinnio delle. Al mattino, un cittadino italiano entra al bar e consuma unal bancone per sole. Pochi passi più in là, si ferma in edicola e acquista ilper leggere dell'incredibile e romantico gesto di Baggio sborsando. Chi viaggia per lavoro fa il pieno al distributore pagando un litro di benzina, mentre la sera bastanoper comprare une godersi due ore di pura magia hollywoodiana.

Avvolto in questo denso clima nostalgico, l'arbitro fischia la fine della contesa al Franchi: la Fiorentina batte la Juventus per 1-0, mettendo il sigillo su novanta minuti di pura, indescrivibile intensità emotiva.

ITALIA: Il giocatore della Fiorentina Roberto Baggio durante una partita nel 1990 in Italia. (Foto di Juventus FC - Archivio/Juventus FC via Getty Images)

Triplice fischio: L'eredità di una sciarpa

Illascia un'impronta indelebile nella spina dorsale della storia moderna. Questo anno cancella per sempre l', innesca lacon l'alba di internet e piange la scomparsa di un'icona immortale come. Ma in mezzo a guerre distruttive e stravolgimenti tecnologici epocali, l'immagine più romantica e destabilizzante di quel 6 aprile resta ancorata a un prato d'erba. Ilostinato die lasuperano il concetto stesso di sport.compie un atto d'amore nudo e puro, ribellandosi apertamente alle spietate logiche aziendali del calcio professionistico e dimostrando al mondo intero chedell'anima, imperterriti, a qualsiasi bonifico milionario.

E forse è proprio in quel gesto che si ritrova una delle ragioni per cui Baggio è diventato un campione così amato, ben oltre i confini delle squadre che ha rappresentato. Un fuoriclasse capace di incantare con il pallone tra i piedi, di illuminare gli stadi con giocate fuori dal comune e di lasciare un segno profondo nell'immaginario di intere generazioni. Ma la sua grandezza non si misura soltanto nei gol, nei trofei o nei riconoscimenti individuali: vive anche nella sensibilità di un uomo che non ha mai rinnegato le proprie emozioni e i legami costruiti lungo il cammino. Quel pomeriggio al Franchi, tra fischi, applausi e una sciarpa raccolta da terra, Baggio dimostra che si può cambiare maglia senza cambiare cuore. Perché i campioni possono appartenere a una squadra, ma quelli davvero speciali riescono a entrare nella storia e nell'affetto di tutti. E il Divin Codino, quel 6 aprile 1991, lo ricorda a Firenze e al mondo intero.