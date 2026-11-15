Il big match che deciderà il primato del Gruppo 3 di Nations League è ormai una grande classica del calcio europeo
Oyarzabal, l'eroe della Spagna ad Euro 2024: l'accoglienza nella sua città natale è da brividi
La finale degli Europei del 2024, giocatasi a Berlino, ha incoronato la Spagna, che ha aperto il ciclo dorato di vittorie, proseguito con il trionfo al Mondiale made in USA, Messico e Canada di questa estate. Il gol allo scadere di Mikel Oyarzabal, una riserva in quella competizione, ha mandato al tappeto per la seconda volta consecutiva l'Inghilterra, dopo il KO casalingo a Wembley contro l'Italia. L'ennesima doccia fredda per i Tre Leoni che, da quello shock, hanno rivoluzionato tre quarti della rosa, partendo dall'allenatore. All'addio di Gareth Southgate ne è seguito l'arrivo, tra lo scetticismo generale, del tedesco Thomas Tuchel. L'esatto opposto della Roja, la quale ha dato continuità al progetto federale di Luis de la Fuente, puntellando la rosa con innesti freschi e novità assolute. Addentrandoci sulle rose, scopriamo quali sono i volti che hanno svecchiato e rivoluzionato entrambe le Nazionali che, domenica sera, si giocano il primato del Gruppo 3 di Nations League.
Com'era la Spagna sul tetto d'Europa?La Spagna si affacciava a Euro 2024 dopo dodici anni di delusioni Mondiali, mai oltre gli ottavi di finale, e continentali, con la fresca eliminazione ai rigori in semifinale contro l'Italia dell'edizione precedente. L'addio di Luis Enrique, scelto per inseguire una filosofia vincente, culminata in un fiasco roboante, ha portato i vertici della RFEF, la Federazione calcistica spagnola, a promuovere l'allenatore dell'Under 21 Luis de la Fuente. Quest'ultimo, oltre a mettere da parte l'ormai desueto Tiki Taka, sostituendolo con un gioco più verticale e incentrato sulle fasce, ha dato seguito al progetto iniziato nelle giovanili, portando con sé una nidiata di giovani cresciuti insieme.
L'undici di partenza della finale, battezzato già all'esordio contro la Croazia, prevedeva un classico 4-3-3. L'iniziatore delle azioni era, come oggi, Unai Simon. La linea difensiva era composta da due veterani come Carvajal, reduce dalla miglior stagione della carriera, e Laporte, sorprendente dato il trasferimento in Arabia. Il basco Le Normand e Cucurella, assistman per il gol vittoria firmato da Oyarzabal, rappresentavano i volti nuovi, così come la vera arma della Spagna, mai avuta in precedenza: Lamine Yamal e Nico Williams. Due frecce capaci di incendiare continuamente le rispettive fasce e di confezionare il gol del momentaneo 1-o. L'attacco era completato da un cucitore di gioco come Morata, capitano della spedizione. Ma è a centrocampo che la Roja ha vinto la partita, grazie alla capacità di sgusciare di Dani Olmo, schierato dall'inizio complice l'infortunio di Pedri, alla tecnica di Fabian Ruiz e ai tempi di gioco del metronomo per eccellenza, nonché futuro Pallone d'Oro Rodri.
E l'Inghilterra alla seconda finale persa di fila?Gli inglesi arrivavano all'appuntamento con la voglia di vendicare la finale persa tra le proprie mura contro l'Italia. Dopo un percorso zoppicante, passando attraverso i tiri di rigore contro la Svizzera e i gol in extremis contro Slovacchia e Olanda, pur non esprimendo un calcio sinfonico, la cabala sembrava dalla parte dei Tre Leoni, mai così vicini a un trionfo 58 anni dopo l'ultimo e unico trofeo. Invece, nonostante la rete del pari firmata da Palmer, entrato da appena tre minuti in campo, un blackout difensivo, ancora oggi difficilmente spiegabile, con cui Oyarzabal ha freddato senza timore Pickford, ha condannato, ancora una volta, l'Inghilterra.
Southgate sperimentò per l'Europeo un 3-4-2-1 super offensivo con Saka e Shaw schierati come esterni a tutta fascia, con licenza di offendere. Il braccetto destro, davanti all'ormai veterano Pickford, era Walker, in continuità con la posizione ricoperta al Manchester City per ordine di Guardiola. Il pilastro difensivo, accanto al giovane Guehi, non poteva che essere Stones, nel momento più alto della sua carriera. I due mediani a proteggere le scorribande offensive spagnole erano Rice e, a sorpresa, il 19enne Mainoo, entrambi scortati da Jude Bellingham: motore, polmone e MVP di quella squadra. A supporto del capitano in ombra Kane, sostituito con molti rimpianti al 61esimo per fare posto a Watkins, eroe della semifinale, gravitava Foden.
La Spagna due anni dopoLe Furie Rosse, dal successo all'Olympiastadion di Berlino, hanno aperto un ciclo di 27 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, avvenuta ai rigori contro il Portogallo nella finale di Nations League del 2025. Un cammino praticamente perfetto, culminato con lo straordinario Mondiale, il secondo della loro storia, e nuovi talenti che, nel giro di brevissimo tempo, non hanno fatto rimpiangere dei veri e propri veterani.
L'ossatura è rimasta intatta, a partire dalla guida tecnica. Luis de la Fuente non ha stravolto un giocattolo perfetto, ma ha puntellato dove serviva. Unai Simon e Raya sono rimasti, rispettivamente, primo e secondo portiere, con l'aggiunta di Joan Garcia, che ha sostituito Remiro. Mentre la fascia sinistra non è stata toccata, con Cucurella saldo come terzino sinistro e Grimaldo riserva, dalla parte opposta è stato operato uno svecchiamento: via Carvajal e Jesus Navas e dentro Pedro Porro e Pubill. Per quanto riguarda i centrali, invece, l'unico superstite è Laporte, affiancato da Cubarsi, oltre ad Huijsen e all'esordiente Ramon. Il blocco del centrocampo è rimasto il medesimo, ad eccezione di Rodri, out per un infortunio ai flessori, e di Dani Olmo, bloccato per un problema all'adduttore. Al loro posto sono stati convocati Barrios, uno scudiero del Cholo Simeone e il classe '96 del Betis Roca. In attacco, la mattonella di Morata è stata presa da Oyarzabal, in continuità con il gioco relazionale voluto dal CT, mentre Yeremy Pino, Baena e Munoz, chiamato a causa dell'assenza di Nico Williams, vanno a rimpolpare un reparto ben rodato.
L'Inghilterra due anni dopoIn casa Inghilterra, invece, è tutta un'altra musica. Salutato Gareth Southgate, non riuscito nell'impresa di portare la Nazionale sul tetto d'Europa o del mondo, si è aperto un nuovo capitolo, affidato a Thomas Tuchel. Il tedesco ex Chelsea, PSG, Borussia Dortmund e Bayern Monaco, soltanto il terzo straniero nella storia dei Tre Leoni, dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello, ha dato una nuova identità alla squadra, cambiando sensibilmente stile di gioco e interpreti.
Dal 3-4-2-1 della finale di Berlino si è passati a un meno elaborato 4-2-3-1, tra certezze confermate e novità sorprendenti. Il reparto difensivo, comandato da dieci anni da Pickford, complice il passaggio dalla difesa a 3 a una a 4, è il più rinnovato. Walker, Dunk, Gomez, Trippier e Shaw non rientrano più nel giro della Nazionale e Tuchel ha dato fiducia a giovani come Branthwaite, Hall, Quansah e a terzini come White, l'interista Spence e Alexander-Arnold, dopo la mancata convocazione al Mondiale. Se Rice e Bellingham sono intoccabili e rappresentano la spina dorsale della squadra, lo stesso si può dire per Anderson, la vera scoperta degli ultimi due anni. La duttilità di Lewis-Skelly, jolly dell'Arsenal; i muscoli del fratellino di Bellingham, Jobe e i nuovi arrivati King e Garner hanno migliorato sensibilmente il livello delle riserve, sostituendo Gallagher, Mainoo e Wharton. In attacco, il CT, ancora una volta, ha lasciato a casa sia Palmer che Foden, due protagonisti della finale di Euro 24, puntando su Rogers, Gibbs-White e sul gioiellino del Liverpool Rio Ngumoha.
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