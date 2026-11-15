La finale degli Europei del 2024, giocatasi a Berlino, ha incoronato la Spagna, che ha aperto il ciclo dorato di vittorie, proseguito con il trionfo al Mondiale made in USA, Messico e Canada di questa estate. Il gol allo scadere di Mikel Oyarzabal, una riserva in quella competizione, ha mandato al tappeto per la seconda volta consecutiva l'Inghilterra, dopo il KO casalingo a Wembley contro l'Italia. L'ennesima doccia fredda per i Tre Leoni che, da quello shock, hanno rivoluzionato tre quarti della rosa, partendo dall'allenatore. All'addio di Gareth Southgate ne è seguito l'arrivo, tra lo scetticismo generale, del tedesco Thomas Tuchel. L'esatto opposto della Roja, la quale ha dato continuità al progetto federale di Luis de la Fuente, puntellando la rosa con innesti freschi e novità assolute. Addentrandoci sulle rose, scopriamo quali sono i volti che hanno svecchiato e rivoluzionato entrambe le Nazionali che, domenica sera, si giocano il primato del Gruppo 3 di Nations League.

Com'era la Spagna sul tetto d'Europa?

Lasi affacciava adopo dodici anni di delusioni, mai oltre gli ottavi di finale, e continentali, con la fresca eliminazione ai rigori in semifinale contro l'dell'edizione precedente. L'addio di, scelto per inseguire una filosofia vincente, culminata in un fiasco roboante, ha portato i vertici della RFEF, la Federazione calcistica spagnola, a promuovere l'allenatore dell'Under 21. Quest'ultimo, oltre a mettere da parte l'ormai desueto Tiki Taka, sostituendolo con un gioco più verticale e incentrato sulle fasce, ha dato seguito al progetto iniziato nelle giovanili, portando con sé una nidiata di giovani cresciuti insieme.

BERLIN, GERMANY - JULY 14: I giocatori della Spagna posano per una foto di squadra prima della finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

L'undici di partenza della finale, battezzato già all'esordio contro la Croazia, prevedeva un classico 4-3-3. L'iniziatore delle azioni era, come oggi, Unai Simon. La linea difensiva era composta da due veterani come Carvajal, reduce dalla miglior stagione della carriera, e Laporte, sorprendente dato il trasferimento in Arabia. Il basco Le Normand e Cucurella, assistman per il gol vittoria firmato da Oyarzabal, rappresentavano i volti nuovi, così come la vera arma della Spagna, mai avuta in precedenza: Lamine Yamal e Nico Williams. Due frecce capaci di incendiare continuamente le rispettive fasce e di confezionare il gol del momentaneo 1-o. L'attacco era completato da un cucitore di gioco come Morata, capitano della spedizione. Ma è a centrocampo che la Roja ha vinto la partita, grazie alla capacità di sgusciare di Dani Olmo, schierato dall'inizio complice l'infortunio di Pedri, alla tecnica di Fabian Ruiz e ai tempi di gioco del metronomo per eccellenza, nonché futuro Pallone d'Oro Rodri.

🇪🇸🪄 Happy birthday to Mikel Oyarzabal: he scored the winning goal at the EURO 2024 final for Spain against England! 🤩 pic.twitter.com/1wLzpboHUv — EuroFoot (@eurofootcom) April 21, 2025

E l'Inghilterra alla seconda finale persa di fila?

Gli inglesi arrivavano all'appuntamento con la voglia di vendicare la finale persa tra le proprie mura contro l'. Dopo un percorso zoppicante, passando attraverso i tiri di rigore contro lae i gol in extremis contro, pur non esprimendo un calcio sinfonico, la cabala sembrava dalla parte dei Tre Leoni, mai così vicini a un trionfo 58 anni dopo l'ultimo e unico trofeo. Invece, nonostante la rete del pari firmata da, entrato da appena tre minuti in campo, un blackout difensivo, ancora oggi difficilmente spiegabile, con cuiha freddato senza timore, ha condannato, ancora una volta, l'

BERLIN, GERMANY - JULY 14: Harry Kane dell'Inghilterra se ne va con la medaglia del secondo classificato dopo la sconfitta contro la Spagna nella finale dell'UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra all'Olympiastadion il 14 luglio 2024 a Berlino, Germania. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Southgate sperimentò per l'Europeo un 3-4-2-1 super offensivo con Saka e Shaw schierati come esterni a tutta fascia, con licenza di offendere. Il braccetto destro, davanti all'ormai veterano Pickford, era Walker, in continuità con la posizione ricoperta al Manchester City per ordine di Guardiola. Il pilastro difensivo, accanto al giovane Guehi, non poteva che essere Stones, nel momento più alto della sua carriera. I due mediani a proteggere le scorribande offensive spagnole erano Rice e, a sorpresa, il 19enne Mainoo, entrambi scortati da Jude Bellingham: motore, polmone e MVP di quella squadra. A supporto del capitano in ombra Kane, sostituito con molti rimpianti al 61esimo per fare posto a Watkins, eroe della semifinale, gravitava Foden.

Highest rated England players at EURO 2024:



◎ 7.36 - Jude Bellingham

◎ 7.10 - Declan Rice

◎ 6.91 - Bukayo Saka#IRLENG #NationsLeague pic.twitter.com/oaRDEDcZ7T — WhoScored (@WhoScored) September 7, 2024

La Spagna due anni dopo

Le Furie Rosse, dal successo all'Olympiastadion di Berlino, hanno aperto un ciclo di 27 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, avvenuta ai rigori contro ilnella finale didel 2025. Un cammino praticamente perfetto, culminato con lo straordinario, il secondo della loro storia, e nuovi talenti che, nel giro di brevissimo tempo, non hanno fatto rimpiangere dei veri e propri veterani.

PRAGUE, CZECH REPUBLIC - NOVEMBER 12: I giocatori della Spagna posano per una fotografia di squadra prima della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Repubblica Ceca e Spagna all'epet Arena il 12 novembre 2026 a Praga, Repubblica Ceca. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

L'ossatura è rimasta intatta, a partire dalla guida tecnica. Luis de la Fuente non ha stravolto un giocattolo perfetto, ma ha puntellato dove serviva. Unai Simon e Raya sono rimasti, rispettivamente, primo e secondo portiere, con l'aggiunta di Joan Garcia, che ha sostituito Remiro. Mentre la fascia sinistra non è stata toccata, con Cucurella saldo come terzino sinistro e Grimaldo riserva, dalla parte opposta è stato operato uno svecchiamento: via Carvajal e Jesus Navas e dentro Pedro Porro e Pubill. Per quanto riguarda i centrali, invece, l'unico superstite è Laporte, affiancato da Cubarsi, oltre ad Huijsen e all'esordiente Ramon. Il blocco del centrocampo è rimasto il medesimo, ad eccezione di Rodri, out per un infortunio ai flessori, e di Dani Olmo, bloccato per un problema all'adduttore. Al loro posto sono stati convocati Barrios, uno scudiero del Cholo Simeone e il classe '96 del Betis Roca. In attacco, la mattonella di Morata è stata presa da Oyarzabal, in continuità con il gioco relazionale voluto dal CT, mentre Yeremy Pino, Baena e Munoz, chiamato a causa dell'assenza di Nico Williams, vanno a rimpolpare un reparto ben rodato.

L'Inghilterra due anni dopo

In casa, invece, è tutta un'altra musica. Salutato, non riuscito nell'impresa di portare la Nazionale sul tetto d'Europa o del mondo, si è aperto un nuovo capitolo, affidato a. Il tedesco ex, soltanto il terzo straniero nella storia dei Tre Leoni, dopo, ha dato una nuova identità alla squadra, cambiando sensibilmente stile di gioco e interpreti.

LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 12: Morgan Rogers dell'Inghilterra festeggia il gol del primo tempo della sua squadra con i compagni durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley il 12 novembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Dal 3-4-2-1 della finale di Berlino si è passati a un meno elaborato 4-2-3-1, tra certezze confermate e novità sorprendenti. Il reparto difensivo, comandato da dieci anni da Pickford, complice il passaggio dalla difesa a 3 a una a 4, è il più rinnovato. Walker, Dunk, Gomez, Trippier e Shaw non rientrano più nel giro della Nazionale e Tuchel ha dato fiducia a giovani come Branthwaite, Hall, Quansah e a terzini come White, l'interista Spence e Alexander-Arnold, dopo la mancata convocazione al Mondiale. Se Rice e Bellingham sono intoccabili e rappresentano la spina dorsale della squadra, lo stesso si può dire per Anderson, la vera scoperta degli ultimi due anni. La duttilità di Lewis-Skelly, jolly dell'Arsenal; i muscoli del fratellino di Bellingham, Jobe e i nuovi arrivati King e Garner hanno migliorato sensibilmente il livello delle riserve, sostituendo Gallagher, Mainoo e Wharton. In attacco, il CT, ancora una volta, ha lasciato a casa sia Palmer che Foden, due protagonisti della finale di Euro 24, puntando su Rogers, Gibbs-White e sul gioiellino del Liverpool Rio Ngumoha.