Cucurella lo ha fatto davvero: si è tatuato la faccia di de la Fuente!

C'è anche un po' di Serie A nella Spagna di Luis de la Fuente. Il commissario tecnico ha diramato la lista dei convocati per le ultime due partite del 2026, contro Repubblica Ceca e Inghilterra, e tra le novità spicca il nome di Jacobo Ramon. Il difensore del Como, protagonista di un'ottima stagione con la squadra di Cesc Fabregas, ha conquistato la prima chiamata in nazionale maggiore. Non è l'unica sorpresa: tornano anche Pablo Barrios e Ander Barrenetxea, mentre Marc Roca ritrova spazio dopo l'esperienza con l'Under 21. Fuori per infortunio Eric Garcia, Rodri e Dani Olmo. La Spagna si prepara così a chiudere l'anno con due impegni importanti, con un posto ai quarti di finale di Nations League già in tasca.

Prima chiamata per Jacobo Ramon: le novità di De la Fuente

La sorpresa più grande arriva dal Como.si è guadagnato la fiducia digrazie alle prestazioni offerte in questa stagione con la squadra di Fabregas. Per il centrale, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, è la prima convocazione con la nazionale maggiore. Un riconoscimento importante, che premia il percorso compiuto in Serie A. Ma non è l'unico volto nuovo. Tra i pali c'è anche Álvaro Valles, chiamato come quarto portiere, mentre a centrocampo torna Marc Roca, già protagonista con l'Under 21 spagnola campione d'Europa nel 2019 proprio con De la Fuente. Ritrovano la nazionale anchee Barrenetxea, quest'ultimo rimasto fuori dai Mondiali soltanto a causa di un infortunio.

MADRID, SPAGNA - 20 LUGLIO: Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna, festeggia sul palco durante la parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Diego Souto/Getty Images)

Restano invece indisponibili Eric Garcia, Rodri e Dani Olmo. La Spagna arriva agli ultimi due appuntamenti dell'anno con numeri importanti: dodici punti nelle prime quattro gare di Nations League, undici vittorie consecutive e un'imbattibilità che dura da 42 partite. Il passaggio ai quarti è già al sicuro, ma resta da conquistare il primo posto nel girone. Giovedì 12 novembre gli spagnoli saranno ospiti della Repubblica Ceca a Praga, mentre domenica 15 novembre affronteranno l'Inghilterra al Metropolitano. Una sfida che potrebbe decidere la vetta del gruppo.

Tutti i convocati della Spagna

De la Fuente ha inserito 27 giocatori nella lista per le sfide contro Repubblica Ceca e Inghilterra. Ecco l'elenco completo, diviso per ruolo.

Portieri: Unai Simón, David Raya, Joan García, Álvaro Valles.

Difensori: Pedro Porro, Pubill, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Jacobo Ramón, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo.

Centrocampisti: Martín Zubimendi, Pablo Barrios, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Álex Baena, Fermín López, Marc Roca.

Attaccanti: Nico Williams, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal, Ander Barrenetxea.