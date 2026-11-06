Cinque gruppi di sostenitori denunciano il tradimento dei valori del Lens e preparano proteste in vista della sfida contro il Marsiglia
Il Lens trionfa in Coppa di Francia: che notte per i giallorossi!
Il 9-1 incassato contro il Como in Champions League rischia di lasciare una ferita profonda nella storia del Lens. La sconfitta dei Sang et Or, entrata nei libri della competizione europea per la sconfitta casalinga con il più ampio margine nella storia, pareggiando il record di reti subite in una singola partita di Champions League nel formato moderno, dal 1992 a oggi, ha provocato una dura reazione da parte della tifoseria francese che, nelle ultime ore, ha preso una dura posizione attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto tra cinque associazioni di sostenitori.
Lens, il comunicato dei tifosi: "È stata oltrepassata una linea rossa"I gruppi Red Tigers, Kop Sang et Or, North Devils, Lens 1906 e Artois Lens Boys hanno affidato la propria rabbia a una nota congiunta, scrivendo: "Gli atti commessi al Bollaert lasciano una macchia indelebile sul club, caratterizzata in particolare dal fatto che questa sconfitta non è una sconfitta qualsiasi, ma che farà entrare il Racing nella storia della Champions League per anni, decenni. Ogni anno sentiremo dire che la sconfitta più pesante è quella del nostro amato club. Questa situazione va ben oltre ciò che è accettabile".
Successivamente, si legge: "È stata oltrepassata una linea rossa, vogliamo anche che ci sia un consulto per stabilire quali azioni e richieste intraprendere, a partire da domani e da adesso fino a domenica".
"Danneggiata l'immagine del Lens per decenni"Nel corso del comunicato, i cinque gruppi di tifosi hanno aperto a possibili contestazioni contro la squadra, sottolineando: "Questa decisione perseguirà un duplice obiettivo: punire e prevenire. Punire, perché l'atteggiamento dei giocatori in questa partita e di alcuni dirigenti, ormai da tempo, è estremamente grave e ha danneggiato l'immagine del RC Lens per decenni nelle competizioni europee più prestigiose. Prevenire, perché ora è impossibile escludere il rischio che un comportamento simile si ripeta nella prossima partita contro il Marsiglia".
Infine, la tifoseria dei Sang et Or hanno chiuso la nota, dichiarando: "È proprio per preservare questo patrimonio, proteggerne il futuro e garantire che situazioni simili non si ripetano più, che bisogna agire".
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