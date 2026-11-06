Il 9-1 incassato contro il Como in Champions League rischia di lasciare una ferita profonda nella storia del Lens. La sconfitta dei Sang et Or, entrata nei libri della competizione europea per la sconfitta casalinga con il più ampio margine nella storia, pareggiando il record di reti subite in una singola partita di Champions League nel formato moderno, dal 1992 a oggi, ha provocato una dura reazione da parte della tifoseria francese che, nelle ultime ore, ha preso una dura posizione attraverso la pubblicazione di un comunicato congiunto tra cinque associazioni di sostenitori.

Lens, il comunicato dei tifosi: "È stata oltrepassata una linea rossa"

I gruppihanno affidato la propria rabbia a una nota congiunta, scrivendo: "Gli atti commessi al Bollaert lasciano una macchia indelebile sul club, caratterizzata in particolare dal fatto che, ma che farà entrare il Racing nella storia della Champions League per anni, decenni. Ogni anno sentiremo dire che la sconfitta più pesante è quella del nostro amato club.".

Successivamente, si legge: "È stata oltrepassata una linea rossa, vogliamo anche che ci sia un consulto per stabilire quali azioni e richieste intraprendere, a partire da domani e da adesso fino a domenica".

RC Lens supporters reached boiling point after historic 1-9 collapse. 🤬🚨



Pure anger and disbelief inside the Stade Bollaert-Delelis following a nightmare 1-9 home defeat to Como in the Champions League. 💔🏟️



Furious fans voiced their rage at full-time, with flares lit in the… pic.twitter.com/IH0PwBhIDL — Ultras Clips (@ultras_clips) November 5, 2026

"Danneggiata l'immagine del Lens per decenni"

Nel corso del comunicato, i cinque gruppi di tifosi hanno aperto a possibili contestazioni contro la squadra, sottolineando: "Questa decisione perseguirà un duplice obiettivo: punire e prevenire., perché l'atteggiamento dei giocatori in questa partita e di alcuni dirigenti, ormai da tempo, è estremamente grave e ha danneggiato l'immagine del RC Lens per decenni nelle competizioni europee più prestigiose., perché ora è impossibile escludere il rischio che un comportamento simile si ripeta nella prossima partita contro il".

LENS, FRANCIA - 15 FEBBRAIO: I tifosi dell'RC Lens durante la partita di andata degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2023/24 tra RC Lens e Sport-Club Freiburg, disputata allo Stade Bollaert-Delelis il 15 febbraio 2024 a Lens, in Francia. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Infine, la tifoseria dei Sang et Or hanno chiuso la nota, dichiarando: "È proprio per preservare questo patrimonio, proteggerne il futuro e garantire che situazioni simili non si ripetano più, che bisogna agire".