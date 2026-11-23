Brutta vicenda fuori dal campo per Héctor Herrera. Il centrocampista messicano del Houston Dynamo è stato arrestato in Texas con l'accusa di aver guidato sotto l'effetto di alcol o sostanze in grado di compromettere le capacità al volante. Il fermo è avvenuto nella contea di Montgomery, nell'area metropolitana di Houston, nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media statunitensi e messicani, anche per il profilo internazionale del giocatore, che in carriera ha vestito le maglie di Porto e Atlético Madrid ed è stato a lungo un punto di riferimento della nazionale messicana. Herrera ha già lasciato il carcere dopo aver pagato una cauzione. La vicenda, però, resta aperta sul piano giudiziario e potrebbe avere conseguenze anche per il suo club.

Il fermo nella contea di Montgomery e il rilascio su cauzione

Secondo quanto riportato dal registro delle autorità locali e confermato dallo Houston Chronicle,con un'accusa indicata dalla sigla DWI, acronimo di "Driving While Intoxicated", utilizzato in Texas per indicare la guida sotto l'effetto di sostanze che alterano le capacità del conducente. La responsabile delle relazioni pubbliche dello sceriffo della contea, Miranda Hahs, ha confermato al quotidiano statunitense che. Non sono stati però resi noti né l'importo versato né ulteriori dettagli sulle circostanze del controllo.

Lusail City, Qatar – 26 novembre: Lionel Messi, dell’Argentina. Affronta Héctor Herrera, del Messico, durante la partita del Gruppo C dei Mondiali FIFA Qatar 2022. Tra Argentina e Messico, disputata allo stadio Lusail il 26 novembre 2022. (Foto: Claudio Villa/Getty Images)

La posizione del Houston Dynamo e l'incognita playoff

La vicenda arriva in un momento delicato per il Houston Dynamo, atteso martedì 24 novembre dall'inizio dei playoff MLS contro i. L'episodio potrebbe quindi avere ripercussioni anche sulla disponibilità del centrocampista per il prossimo impegno della squadra.

Il club texano ha confermato di essere a conoscenza dell'accaduto e di aver avviato una raccolta di informazioni insieme alla Major League Soccer. Nella dichiarazione riportata dai media statunitensi, la società ha spiegato: "Il Houston Dynamo è a conoscenza di un episodio che ha coinvolto Héctor Herrera nella serata di venerdì. Il club e la Major League Soccer stanno raccogliendo ulteriori informazioni. Non rilasceremo altri commenti fino a quando non sarà opportuno farlo".

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Per il momento non sono stati comunicati provvedimenti disciplinari né è stata chiarita la posizione del giocatore in vista della sfida contro San Jose. La priorità della società è comprendere con precisione quanto accaduto prima di assumere eventuali decisioni.