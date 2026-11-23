Herrera è stato arrestato nella contea di Montgomery con un'accusa di guida in stato i ebbrezza. È stato rilasciato su cauzione
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Brutta vicenda fuori dal campo per Héctor Herrera. Il centrocampista messicano del Houston Dynamo è stato arrestato in Texas con l'accusa di aver guidato sotto l'effetto di alcol o sostanze in grado di compromettere le capacità al volante. Il fermo è avvenuto nella contea di Montgomery, nell'area metropolitana di Houston, nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 novembre. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media statunitensi e messicani, anche per il profilo internazionale del giocatore, che in carriera ha vestito le maglie di Porto e Atlético Madrid ed è stato a lungo un punto di riferimento della nazionale messicana. Herrera ha già lasciato il carcere dopo aver pagato una cauzione. La vicenda, però, resta aperta sul piano giudiziario e potrebbe avere conseguenze anche per il suo club.
Il fermo nella contea di Montgomery e il rilascio su cauzioneSecondo quanto riportato dal registro delle autorità locali e confermato dallo Houston Chronicle, Herrera è stato fermato nella contea di Montgomery con un'accusa indicata dalla sigla DWI, acronimo di "Driving While Intoxicated", utilizzato in Texas per indicare la guida sotto l'effetto di sostanze che alterano le capacità del conducente. La responsabile delle relazioni pubbliche dello sceriffo della contea, Miranda Hahs, ha confermato al quotidiano statunitense che il calciatore è stato successivamente scarcerato dopo il pagamento della cauzione. Non sono stati però resi noti né l'importo versato né ulteriori dettagli sulle circostanze del controllo.
La posizione del Houston Dynamo e l'incognita playoffLa vicenda arriva in un momento delicato per il Houston Dynamo, atteso martedì 24 novembre dall'inizio dei playoff MLS contro i San Jose Earthquakes. L'episodio potrebbe quindi avere ripercussioni anche sulla disponibilità del centrocampista per il prossimo impegno della squadra.
Il club texano ha confermato di essere a conoscenza dell'accaduto e di aver avviato una raccolta di informazioni insieme alla Major League Soccer. Nella dichiarazione riportata dai media statunitensi, la società ha spiegato: "Il Houston Dynamo è a conoscenza di un episodio che ha coinvolto Héctor Herrera nella serata di venerdì. Il club e la Major League Soccer stanno raccogliendo ulteriori informazioni. Non rilasceremo altri commenti fino a quando non sarà opportuno farlo".
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