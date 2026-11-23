L'Olympique Marsiglia punta con decisione sulla crescita dei giovani e sul rafforzamento del legame con il proprio territorio, come dimostra il lancio, annunciato lunedì 23 novembre, di "Espoirs Olympiens", un nuovo programma di collaborazione che coinvolge 30 società dilettantistiche di Marsiglia e delle zone circostanti per un totale di circa 13.500 tesserati.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di individuare i calciatori più promettenti fin dalle categorie giovanili, accompagnandoli nel loro percorso di crescita e offrendo allo stesso tempo un sostegno concreto alle realtà locali. Il progetto rappresenta inoltre un'evoluzione di OM Next Generation, il programma avviato nel 2017 durante la presidenza di Jacques-Henri Eyraud.

Marsiglia, sostegno ai club locali e premi per la crescita dei giovani

Attraverso "Espoirs Olympiens", l'OM intende costruire un rapporto di fiducia duraturo con le società dilettantistiche, senza limitarsi alla semplice ricerca di nuovi giocatori. A spiegare la filosofia dell'iniziativa è stato Titou Hasni, direttore del centro di formazione del Marsiglia, che ha illustrato a RMC Sport la volontà di accompagnare il lavoro dei club partner: "Il sostegno va oltre il semplice reclutamento di un giocatore. Non si tratta di reclutare tutti i giovani più promettenti di una società, ma di individuare quello giusto. L'obiettivo non è sottrarre i giocatori".

Il programma prevede anche un sistema di bonus legati al percorso di crescita, destinato a premiare le società partner quando uno dei loro tesserati, dalle categorie U9 a U19, entra nel settore giovanile dell'OM e a ogni successiva tappa raggiunta nel proprio percorso. Il club offrirà inoltre formazione agli allenatori, materiale sportivo, biglietti per assistere alle partite ed eventi dedicati.

MARSIGLIA, FRANCIA - 15 OTTOBRE: I giocatori dell'Olympique de Marseille posano per una foto di squadra prima della partita della seconda giornata della fase a girone unico della UEFA Europa League 2026/27 tra Olympique de Marseille e Olympiacos FC, disputata allo Stade Vélodrome il 15 ottobre 2026 a Marsiglia, in Francia. (Foto di Catherine Steenkeste/Getty Images)

Per celebrare il lancio dell'iniziativa, il Marsiglia ha invitato al Velodrome i presidenti delle 30 società partner e circa 3000 giovani tesserati in occasione della partita contro il Le Mans. Anche Fabrice Coulomb, presidente del Carnoux FC, uno dei club coinvolti, ha sottolineato a RMC Sport l'importanza di rafforzare il rapporto tra l'OM e le realtà dilettantistiche del territorio.

🔵⚪ L'OM lance un programme avec les clubs locaux pour détecter ses futurs talents.https://t.co/UZ3WZCBnyu — RMC Sport (@RMCsport) November 23, 2026

L'iniziativa punta così a valorizzare il lavoro svolto dalle realtà dilettantistiche e a creare un percorso condiviso per accompagnare i giovani verso il professionismo. Un obiettivo che si inserisce nella strategia del Marsiglia di investire maggiormente nel settore giovanile, anche in vista della realizzazione di un nuovo centro di formazione.