La sconfitta per 2-3 subìta ieri sera contro il Le Mans ha confermato la loro più che preoccupante fragilità difensiva
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Dopo 5 successi consecutivi la corsa del Marsiglia si ferma. La squadra di Bruno Genesio non ha saputo sfruttare il doppio vantaggio e alla fine ha subìto la rimonta del Le Mans che si è portata a casa un'importante vittoria per 3-2 grazie alla quale i rosso-oro hanno tirato un sospiro di sollievo allontanandosi dalle zone calde della classifica. L'OM, dal canto suo, spreca una grande occasione per entrare in zona Champions League e vede il PSG allungare a 5 punti il suo vantaggio in testa alla classifica. Inoltre, la sconfitta di ieri sera evidenzia una nuova grave lacuna difensiva da parte dei biancocelesti che rende questi ultimi una delle peggiori squadre in Europa. Ecco la statistica.
Il Marsiglia una delle peggiori squadre di Europa: la statisticaIeri sera il Marsiglia pensava di essere avviato verso un piazzamento sul podio e verso la sesta vittoria consecutiva. La squadra di Bruno Genesio conduceva per 2-0 all'intervallo contro il Le Mans, che occupava la zona play-out con una sola vittoria all'attivo. Ma nella ripresa i Focesi sono crollati, subendo tre gol negli ultimi 20 minuti e incassando così la quinta sconfitta stagionale (2-3). Uno scenario frustrante che ha messo in luce ancora una volta un grave difetto di questa squadra: la sua notevole fragilità difensiva.
"È difficile dare una spiegazione dopo una partita che, a mio avviso, abbiamo iniziato piuttosto bene - ha dichiarato Bruno Genesio a fine partita - Nei nostri secondi tempi, e soprattutto qui in casa, nelle ultime tre partite, abbiamo visto sempre la stessa cosa. Dopo 15 o 20 minuti, il nostro gioco inizia a sfaldarsi e diventiamo traballanti in difesa. È quello che meritato perché non possiamo permetterci di soffrire così tanto nel finale di partita senza pagarne il prezzo". L'OM tornerà in campo giovedì sera contro il Levski Sofia nella sfida valida per il 5°turno della fase campionato di Europa League.
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