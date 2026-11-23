Dopo 5 successi consecutivi la corsa del Marsiglia si ferma. La squadra di Bruno Genesio non ha saputo sfruttare il doppio vantaggio e alla fine ha subìto la rimonta del Le Mans che si è portata a casa un'importante vittoria per 3-2 grazie alla quale i rosso-oro hanno tirato un sospiro di sollievo allontanandosi dalle zone calde della classifica. L'OM, dal canto suo, spreca una grande occasione per entrare in zona Champions League e vede il PSG allungare a 5 punti il suo vantaggio in testa alla classifica. Inoltre, la sconfitta di ieri sera evidenzia una nuova grave lacuna difensiva da parte dei biancocelesti che rende questi ultimi una delle peggiori squadre in Europa. Ecco la statistica.

Il Marsiglia una delle peggiori squadre di Europa: la statistica

Genesio conduceva per 2-0 all'intervallo contro il Le Mans, che occupava la zona play-out con una sola vittoria all'attivo. Ma Ieri sera il Marsiglia pensava di essere avviato verso un piazzamento sul podio e verso la sesta vittoria consecutiva. La squadra di Brunoconduceva per 2-0 all'intervallo contro il, che occupava la zona play-out con una sola vittoria all'attivo. Ma

i Focesi sono crollati, subendo tre gol negli ultimi 20 minuti e incassando così

la quinta sconfitta stagionale (2-3)

. Uno scenario frustrante che ha messo in luce ancora una volta un grave difetto di questa squadra: la sua notevole fragilità difensiva.

2.40 - L'OM concède en moyenne 2.40 xG par match en Ligue 1 (3.94 contre Le Mans ce soir), soit le 95e total sur 96 clubs dans les cinq grands championnats européens cette saison (seul le FC Augsbourg fait pire avec 2.43).



Exposé. pic.twitter.com/bIxlRX2mWP — OptaJean (@OptaJean) November 22, 2026

nella ripresaSecondo Opta, il Marsiglia, a partein Germania (4,43), è il club europeo che subisce il maggior numero di gol nel corso di un'azione della squadra avversaria (una statistica che calcola la probabilità di subire un gol in base alla pericolosità dell'azione o al posizionamento dell'attaccante avversario). L'OM subisce in media 2,40 xG a partita, ma ieri sera questo totale è schizzato alle stelle con 3,94 xG subiti. Non certo un dato confortante per una squadra che lotta per i posti alti in classifica. Tra le prime cinque, inoltre, i Focesi sono la squadra più perforata con ben 17 reti incassate.

Himan Abdelli durante una fase della partita contro il Le Mans (Fonte Instagram Marsiglia)

"È difficile dare una spiegazione dopo una partita che, a mio avviso, abbiamo iniziato piuttosto bene - ha dichiarato Bruno Genesio a fine partita - Nei nostri secondi tempi, e soprattutto qui in casa, nelle ultime tre partite, abbiamo visto sempre la stessa cosa. Dopo 15 o 20 minuti, il nostro gioco inizia a sfaldarsi e diventiamo traballanti in difesa. È quello che meritato perché non possiamo permetterci di soffrire così tanto nel finale di partita senza pagarne il prezzo". L'OM tornerà in campo giovedì sera contro il Levski Sofia nella sfida valida per il 5°turno della fase campionato di Europa League.