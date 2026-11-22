In queste ultime settimane, sembra quasi che l'Olympique Marsiglia sia rimasto bloccato nel tempo. La squadra della costa meridionale della Francia continua a trovarsi in mezzo a dichiarazioni che la riportano dritta a quasi un anno fa. Eppure, Bruno Genesio sta facendo di tutto per riportare l'attenzione dei media sullo stato di forma attuale dei suoi calciatori, impegnati in serata contro il Le Mans. L'ex allenatore del Lille ha deciso di raccogliere una sfida molto complessa in estate e inizialmente, le cose stavano andando piuttosto male, sull'onda del 2026.

🚨🎙️Adrien RABIOT about Ruben AMORIM:



“I was SHOCKED from his CONFIDENCE in me.



I said: “Coach, Calm Down 😂”



I was just back from holiday and he was already talking about a new contract!”@telefoot_TF1 pic.twitter.com/NkWtr0YCgF — Sleeper AC Milan (@SleeperACMilan) November 22, 2026

Rabiot chiude il caso con Rowe

Tuttavia, l'OM, vincendo stasera, potrebbe scavalcare l'Olympique Lione e raggiungere gli stessi punti del Lille al terzo posto. Un risultato insperato per molti, considerando lo stato economico-finanziario della società e il solito clima teso attorno al club di Ligue 1. Un ambiente che è definitivamente esploso nel febbraio passato, ma che si trascinava dietro già delle questioni importanti dall'estate. Le principali testate sportive francesi stanno continuando ad esplorare la particolare stagione passata dell'OM, intervistandone alcuni protagonisti.L'Olympique Marsiglia aveva deciso di iniziare un progetto a lungo termine nel, guidato dalla triade Longoria-Benatia-De Zerbi. Tuttavia, nel febbraio passato, le speranze e i desideri dei tifosi sono crollati sotto gli attriti interni al club. La situazione era diventata così insostenibile che si erano dimessi in massa tutti e 3 gli elementi principali del progetto (Benatia se ne andrà poi in estate). In particolar modo, una delle situazioni che ha contribuito a creare questo clima teso è stata la lite avvenuta fra i compagni, entrambi ceduti dopo l'avvenimento.

MILANO, ITALIA - 22 NOVEMBRE: Adrien Rabiot del Milan durante il riscaldamento prima della partita di Serie A tra Milan e Frosinone allo Stadio Giuseppe Meazza, il 22 novembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Nell'intervista rilasciata a Canal+ settimana scorsa, Benatia aveva rievocato l'episodio con dispiacere, considerando le mancate scuse fatte dal calciatore francese, soprattutto in relazione all'ottimo rapporto fra il DS marocchino e Rabiot. A Telefoot, proprio l'attuale giocatore del Milan è tornato a parlare dell'avvenimento: "Ormai è passato tanto tempo dalla lite e nel frattempo io sono andato avanti. Ho avuto la possibilità di fare tante esperienze diverse col Milan e con la nazionale: questo mi ha fatto capire che avrei dovuto guardare avanti, godendomi il presente ed evitando di rimanere nel passato, che tanto non può essere cambiato. Io mi sento in pace".