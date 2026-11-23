La stagione di Endrick al Real Madrid si complica ulteriormente a causa di un nuovo problema fisico, con l'attaccante brasiliano che ha riportato una lesione muscolare all'adduttore della gamba sinistra, come confermato lunedì 23 novembre dal club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale.

Una notizia che interessa da vicino anche il calcio italiano, considerando che Milan e Roma stanno seguendo il classe 2006 in vista della prossima finestra di mercato invernale, mentre il suo futuro resta ancora da definire e l'attenzione è ora rivolta soprattutto alle condizioni fisiche e ai tempi necessari per tornare a disposizione di José Mourinho.

Stop per Endrick, il comunicato ufficiale del Real Madrid

Il Real Madrid ha reso note le condizioni del proprio attaccante dopo gli esami effettuati lunedì, comunicando attraverso il bollettino medico pubblicato sul sito ufficiale che a Endrick è stata diagnosticata una lesione muscolare all'adduttore della gamba sinistra e che il suo recupero sarà monitorato nei prossimi giorni. Non sono stati forniti dettagli sull'entità del problema né una previsione precisa per il rientro in campo.

La prima assenza certa sarà quella nella sfida di Champions League contro il PSV, in programma martedì 24 novembre al Santiago Bernabéu. Restano invece da valutare le sue condizioni in vista dei successivi appuntamenti, a partire dalla partita di campionato contro l'Alavés del 28 novembre e dalla trasferta contro la Real Sociedad del 2 dicembre.

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La situazione viene seguita con attenzione anche in Italia, dove il Milan è tra le società interessate a Endrick e valuta la possibilità di portarlo in Serie A già durante il mercato di gennaio, anche alla luce dello spazio limitato trovato finora dal brasiliano nelle rotazioni del Real Madrid. Anche la Roma ha manifestato interesse per il giovane attaccante, prendendo in considerazione soprattutto l'ipotesi di un prestito.



SANTANDER, SPAGNA - 1 NOVEMBRE: Endrick del Real Madrid osserva prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Racing Club de Santander e Real Madrid, disputata allo stadio El Sardinero il 1° novembre 2026 a Santander, in Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Prima di qualsiasi discorso sul futuro, però, sarà necessario attendere gli aggiornamenti del Real Madrid e le prossime valutazioni mediche, che permetteranno di chiarire l'entità della lesione e capire quando il brasiliano potrà tornare a disposizione.